Eltern springen auf Klimastreik mit auf

Am Freitag findet der dritte weltweite Klimastreik statt, zu welchem die Fridays-for-future-Bewegung und zahlreiche Parteien sowie Umweltorganisationen aufrufen. Allein in der Bundesrepublik gehen Menschen in fast 500 Städten auf die Straße. Zumeist junge Menschen, die ihre Zukunft durch eine massive Verschlechterung der Lebensbedingungen auf dem Planeten bedroht sehen.

In Deutschland haben sich auch engagierte Eltern hinter ihre Söhne und Töchter gestellt. Als "Parents for future" wollen sie ein Teil der seit Monaten anhaltenden Klimademos sein - und ihrem Nachwuchs den Rücken stärken. Denn die Schulpflicht besteht selbstverständlich weiterhin und Schuldirektoren verteilen teils Strafen sowie Verweise für unentschuldigtes Fehlen. Da wollen die Eltern ansetzen. Bundesweit wurden offene Briefe an die Schulleitungen aufgesetzt, um Handlungsempfehlungen für den Umgang mit der heutigen Demo zu formulieren.

Marion Munz-Krines ist Delegierte für die Ortsgruppe in Bamberg und hat den Brief an die Schulen in der Stadt unterzeichnet. "Wir wollen betonen, dass wir nicht gegen die Schulen arbeiten wollen", erklärt die mehrfache Mutter. So bitten die Eltern um einen Verzicht von Prüfungen zum Zeitpunkt der Demos. Zudem sollen die Schulleitungen gnädig sein und auf Strafen für die Schüler, welche zur Demo statt zur Schule gehen, verzichten. Apropos Gnade: Auch der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick stellt sich hinter die Forderungen der Klimabewegung.

"Wir wollen mit dem Brief Werbung machen für die verschiedenen Formen der Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz", beschreibt Munz-Krines die Idee. So listet das Schreiben Vorschläge für unterschiedliche Fächer. So könnten zum Beispiel In der Wirtschaftsstunde -Steuer und Emissionshandel zur Sprache kommen, in der Biologie die Rolle der Pflanzen auf den -Haushalt und in der bildenden Kunst könnten Schilder für eine Klimademo gebastelt werden. Auch Ideen für Schulausflüge wie Müllsammelaktionen oder der Verzicht aufs Auto für den Schulweg schlagen die Eltern vor. Vor allem wollen sie aber die Schulen motivieren, über einen Schulausflug zur heutigen Demonstration nachzudenken. Stichwort: Förderung der politischen Bildung. "Der Brief ist auch deshalb entstanden, weil sich das Kultusministerium nicht klar positioniert", meint die engagierte Mutter.

Verweise drohen

Nachfrage bei der Schulbehörde: Wie will man mit dem Klimastreik umgehen? "Natürlich hat die Schule einen Bildungsauftrag in Sachen Umweltschutz", bestätigt Harald Vorleuter von der Schulaufsicht der Gymnasien in Oberfranken. Allerdings sei das Schulrecht klar: Befreiungen vom Unterricht, um an einer Demo teilzunehmen sind nicht ohne weiteres machbar. Wer unentschuldigt fehle, könnte Verweise kassieren. Aber: "Meine Kollegen in Oberfranken gehen dieses Thema mit viel Fingerspitzengefühl an und suchen Lösungen für die konkreten Fälle", berichtet der Ministerialbeauftragte.

Größere Sorgen bereiten Vorleuter die anderen Forderungen der Eltern: Zum einen drehe sich der Unterricht um mehr als nur Umwelt- und Klimaschutz. "Wenn es nur noch um Umweltschutz geht, dann ist die Neutralität gefährdet", erklärt er. Lehrkräfte müssen Themen objektiv und neutral darstellen. Die Empfehlung im Brief, einen Ausflug zur Demonstration zu machen sei "hoch problematisch". Dies verstoße gegen das Schulrecht, da die Schüler zur Teilnahme an der Demonstration verpflichtet wären. Die politische Meinungsbildung der Schüler wäre dadurch zu einseitig. Auch in der Elternschaft werde die Teilnahme von Schulklassen an den Klimademos kontrovers diskutiert.

Einzelgespräche

Bei den Schulen in Bamberg ist der Brief natürlich ein Thema: "Selbstverständlich nehmen wir die Belange des Umweltschutzes ernst, aber eine generelle Befreiung vom Unterricht für Demonstrationen ist nicht möglich", schildert Direktor Stephan Reheuser die Lage am Maria-Ward-Gymnasium. Seit Beginn der Fridays-for-future-Bewegung erteilte seine Schule keine Verweise. "Wir haben guten Erfahrungen mit Einzelgesprächen gemacht", meint Reheuser. Zusätzliche Aktionen zum heutigen Klimastreik abseits von Umwelt AG und Co. seien jedoch nicht geplant.

Für Schulleiter Markus Knebel kann es ebenfalls keine allgemeine Befreiung vom Unterricht geben. Auch am E.T.A-Hoffmann-Gymnasium fahre man gut mit persönlichen Gesprächen mit den Schülern. "Gleiches gilt natürlich auch für die Lehrkräfte, welche ebenso durch das Schulrecht gebunden sind", erklärt Knebel. Wären der Fahrplan der Termine der Demonstrationen frühzeitig ankündigt, könnte eine freiwillige Exkursion geplant werden. Die Anregungen zur Unterrichtsgestaltung in Sachen Klimaschutz findet der Schulleiter sinnvoll. Da weiß er auch den Elternbeirat hinter sich.

Freitagskundgebung und Wochenend-Camp

Verkehrsbehinderungen

Wegen einer Kundgebung mit Demonstrationszug ist am Freitag, 21. September, im Zeitraum von 12 bis 14.30 Uhr mit vorübergehenden Verkehrsbehinderungen zwischen Bahnhof und Innenstadt zu rechnen. Auch im Busverkehr kann es zu Verspätungen kommen, teilt die Stadt mit. Aufgrund eines weltweiten Aktionstages an diesem Tag wird mit einer hohen Teilnehmerzahl von etwa 1500 bis 2000 Personen gerechnet.

Auftaktkundgebung Die Auftaktkundgebung beginnt um 12 Uhr gegenüber dem Bahnhofsvorplatz (Luitpoldstraße, Ecke Ludwigstraße). Ab 12.30 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Er führt über Luitpoldstraße, Luitpoldbrücke, den Heinrichsdamm und die Hauptwachstraße auf den Maximiliansplatz. Dort ist die Abschlusskundgebung von 13.15 bis 14.30 Uhr geplant.

Klimacamp Am Freitagnachmittag beginnt dann eine stationäre Dauerversammlung ("Klimacamp") bis Sonntagabend auf der Freifläche Luitpoldstraße/Ecke Ludwigstraße, Höhe Luitpoldstraße 55. Beginn für den Aufbau der Versammlung ist um 16 Uhr. Abbau-Ende ist am Sonntag bis 20 Uhr.