Elli hat eine ganz seltene Hautkrankheit

Vor fast fünf Jahren wurde den Eltern nach der Geburt mitgeteilt, dass sie ein "Kollodium-Baby" haben, also ein sozusagen in der eigenen Haut gefangenes Baby. Das Kind hat einen Gendefekt und leidet an einer Form der sehr seltenen Hautkrankheit Ichthyose, eine Verhornungsstörung. Über Ärzte fand Ellis Familie zum deutschlandweit wirkenden Selbsthilfeverein, dem etwa 500 betroffene Familien angehören.

Der Verein unterstützt Forschungsvorhaben. Gesucht wird etwa nach Cremes, die dazu beitragen, dass sich die Lebensqualität der Betroffenen erhöht. Elli beispielsweise muss zweimal täglich gebadet werden, damit ihre Haut weich genug ist und sich Hautschuppen entfernen lassen. Über den Spendenverein Franken helfen Franken der Mediengruppe Oberfranken kann man die Forschung zur Linderung von Ichthyose unterstützen. In einem ausführlichen Artikel im Premiumbereich bei inFranken.de schildern wir das Leben der kleinen Elli.