Eldorado für Hobbygärtner

Viele Besucher aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus nahmen die Gelegenheit wahr, beim Tag der offenen Gartentür in Buttenheim und Gunzendorf mehr als ein Dutzend ganz unterschiedliche kleine Gartenparadiese kennenzulernen. Dabei konnte man auch gleich mit den Gartenbesitzern fachsimpeln, die ein oder Anregung mit nach Hause nehmen und die ganz unterschiedlichen dekorativen Elemente in den verschiedensten Gärten bewundern.

Die offizielle Eröffnung erfolgte im Garten der Familie Lamm durch Bezirkstagspräsident Günther Denzler (CSU) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kreisverbandes für Garten- und Landschaftspflege. Er freute sich, dass der Tag den Besuchern Einblicke in sonst eher verborgene grüne Oasen ermögliche. Landrat Johann Kalb (CSU), für den der Tag sowieso ein "Heimspiel" war, dankte in diesem Zusammenhang den drei Kreisfachberatern Uwe Hoff, Alexandra Klemisch und Claudia Kühnel für ihre engagierte Arbeit. Für den Markt Buttenheim begrüßte Zweiter Bürgermeister Erich Werner (CSU) die Besucher und gab zu, dass er froh war, dass sein Garten nicht ausgewählt wurde, da bei ihm eher "Naturnähe und Wildkräuter" vorherrschen würden. Die Weilersbacher Musikanten sorgten für die musikalische Begrüßung der Gäste.



Bienenfreundlich

Bei der Familie Lamm war eine Kombination aus Nutzgarten und Ziergarten zu bestaunen. Insbesondere legt man hier großen Wert auf bienenfreundliche Sträucher und Gewächse, natürlich sehr zur Freude der dort ansässigen Bienen. So konnten sich die Besucher gleich auch über Bienen und Honiggewinnung informieren. Im Hof der Familie Schlund gab es verschiedene Aktionen für die kleinen Besucher, währenddessen sich die Eltern beim Gartenbauverein Buttenheim bei fair gehandeltem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen stärken konnten.

Der Hofladen hatte geöffnete und bot den Besuchern Möglichkeiten zum Einkaufen. Der große und prächtige Nutzgarten und die liebevoll dekorierten Gartenelemente der Familie Schlund wurden einhellig sehr gelobt und oft fotografiert. Großen Zulauf hatten auch reine Ziergärten, wie zum Beispiel der Garten von Margit und Markus Fritschi.

Viele der Gartenbesitzer hätten sich gerne bei den anderen offenen Gärten umgesehen, aber dafür blieb an diesem Nachmittag keine Zeit. Der Besucherstrom schien streckenweise nicht abzubrechen und Fragen, so unter anderem nach dem verwendeten Kompost, speziellen Blumensorten oder wie man mit Schädlingen umgeht, wollten schließlich beantwortet werden. Die oft gemachten Komplimente wurden in der Regel bescheiden zurückgewiesen und eher auf den "guten Kompost" und auf die "Teamarbeit in der Familie" hingewiesen.

Dankenswerterweise hatte die Feuerwehren in Buttenheim und Gunzendorf die Parkplatzeinweisung für die motorisierten Besucher übernommen. Die beiden Obst- und Gartenbauvereine sorgten für das leibliche Wohl der Gäste.