Eine Doppelstunde Glück

Gerade jetzt zum Jahreswechsel sind ja Wünsche oft zu hören. Man wünscht sich Gesundheit, Erfolg - und eben auch Glück. Dass man Glück aber auch lernen kann, versucht die Glückslehrerin Cornelia Bäuerlein gerade in einer Mittelschule im Landkreis ihren Schülern zu erklären. Ein Gespräch über die Voraussetzungen des Glücklich-Seins, über die Ausbildung zur Glückslehrerin und den ultimativen Glücks-Tipp.

Was ist Glück?

Cornelia Bäuerlein:

Jeder definiert das natürlich anders. Glück ist nicht das permanente Hochgefühl. Man denkt, man müsse nur glücklich durchs Leben laufen. Glück ist aber mehr eine Zufriedenheit oder ein Wohlbefinden, auch wenn gerade nicht alles gut läuft.

Was sind die Voraussetzungen, um glücklich zu sein?

Ich glaube das Wichtigste sind die positiven Beziehungen. Geborgen zu sein und sich geliebt und anerkannt zu fühlen, gibt Sicherheit. Und ohne Sicherheit, kein Glück. Aber auch die nötige Freiheit, das zu tun, was ich kann und dabei einen Sinn zu sehen, ist wichtig. Um glücklich zu sein, muss ich Emotionen annehmen, erkennen und leben dürfen. Auch die negativen.

Sie sind Glückslehrerin. Wie kamen Sie auf die Idee und wie wird man das eigentlich?

In meiner Tätigkeit als Fußmasseurin habe ich viel mit Schülern zu tun. Viele davon sind entmutigt. Ich wollte etwas dagegen tun. Dann habe ich von der Ausbildung zur Glückslehrerin erfahren und die einjährige Ausbildung am Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg absolviert. Seit September 2018 leite ich nun die Glücks-AG.

Was lernen die Schüler in der Glücks-AG?

In der Glück-AG sollen die Schüler lernen, wie ein gelingendes Leben funktioniert. Es geht auch darum mit Frust, Enttäuschungen oder Stress umzugehen. In der Glücks-AG lernen sie das mit Achtsamkeits- und Atemübungen.

Wie sieht das konkret aus?

Der französische Schriftsteller Nicolas Chamfort sagte: "Es ist schwer, das Glück in uns zu finden, und es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden." Die erste Aufgabe ist deshalb immer: Schreib auf, was du gut kannst und was dich ausmacht. Da müssen die Schüler ganz lange überlegen. Wenn ich fragen würde "Was kannst du nicht?", würden sie sofort mehrere Zeilen füllen können. Auch Erwachsene tun sich schwer, ihre Talente und Begabungen zu benennen. Ich will die Stärken der Schüler stärken, damit die Schwächen schwächer werden. Später gehen wir weiter zu den Träumen und Zielen der Schüler: "Was wünsche ich mir für das Schuljahr? Was will ich in meinem Leben verändern?" Da hat jedes Kind verschiedene Ängste und Sorgen. Für das eine ist es beispielsweise Übergewicht, für das andere sind es die Schulnoten.

Wie hilft die Glücks-AG diesen Schülern, mit diesen Sorgen umzugehen?

Ich möchte den Schülern gerne vermitteln, dass sie immer die Chance haben, durch eigene Leistung etwas zu verändern. Sozusagen vom Erdulder zum Gestalter. Sie sollen lernen, dass es schon Glück sein kann, durch eigenen Einsatz von einer Vier auf eine Drei zu kommen. Ich möchte der Haltung entgegenwirken, von: "Ich schaffe das eh nicht" zu "Ich könnte mehr leisten, ohne perfekt sein zu müssen".

Warum kommen die Schüler in die Glücks-AG?

Ich glaube, die Schüler wollen sich mit sich und dem Leben auseinandersetzen. Die haben da Spaß dran, das Leben zu hinterfragen. Und sie kommen gerne wieder. Die Schüler erleben in der Glücks-AG eine positive Gemeinschaft. Außerdem ist es schön, seine eigenen Stärken zu erkennen.

Sollte Glück Schulfach werden?

An über hundert Schulen in Deutschland ist das Schulfach Glück bereits ein Pflichtfach. Durch das Fach wird die Klassengemeinschaft gestärkt und die Beziehung zueinander gefördert. Jeder Schüler lernt gerne, wenn er sich angenommen fühlt. Wenn er entmutigt ist, wird es schwerer. Auch der Lehrer erfährt bei der Ausbildung viel über sich. Es wäre schön, wenn das die Rektoren erkennen würden und die Lehrer zur Ausbildung schicken. Unabhängig davon, ob das Schulfach eingeführt wird oder nicht.

Zum Abschluss: Was ist Ihr ultimativer Glücks-Tipp?

Unsere Zeit hier ist begrenzt. Frage dich: Wie willst du diese Zeit leben? Die beste Antwort darauf: Gesund und glücklich. Wenn schon nicht gesund, dann wenigstens glücklich. Die Fragen stellte Jona Gebhard