Einblicke ins neue Bürgerrathaus in Bamberg

Wo vor 50 Jahren die Studierenden protestierten und darauf eine Generation von jungen Männern die Musterung über sich ergehen lassen musste, schreitet das ehemalige Landratsamt und spätere Kreiswehrersatzamt unweit des Zentralen Omnibusbahnhofs in Bamberg in ein neues Zeitalter.

Diesen Samstag hat der funktionalistische Bau aus dem Jahr 1964 seinen ersten Auftritt als neues Bürgerrathaus. Äußerlich ist die Fassade zwar nicht hübscher geworden, aber wie bei jeder langjährigen Beziehung zählen bekanntlich die inneren Werte. Und die sind mehr als beachtlich: "Wir schaffen damit, unsere Dienstleistungen bürgernah, modern und zentral anzubieten", freut sich der neue Hausherr und Referent des Sozial- und Ordnungsamtes, Ralf Haupt, als er zu den gut 200 Menschen vor dem Treppenaufgang spricht.

Zu Beginn seines Berufsweges bei der Stadtverwaltung Bamberg habe sich der damalige Referent Faust bereits in den 1970ern für die Schaffung "eines Rathauses für Alles" stark gemacht.

Tatsächlich wurden alle Stellen, die sich mit dem Ordnungsamt, der Sicherheit, sozialen Abteilungen und auch Umweltbelangen befassen, zusammengeführt. Auch die Anlaufstellen von Stadtbau und Stadtwerken sitzen nun unter einem Dach. Aus drei Rathäusern mach also eins.

150 Mitarbeiter in 87 Büros

Ein neues Leitsystem mit interaktiven Bildschirmen führt durch die Angebote der einzelnen Einrichtungen. Dann heißt es, eine Nummer ziehen, und auf den entsprechenden Schalter warten. 150 Verwaltungsmitarbeiter haben ihre 87 frisch gestrichenen Büros eingerichtet.

8,3 Millionen Euro hat der Umbau gekostet, 2,6 Millionen Förderung kamen vom Bund. "Gemessen am Geld ist dabei Gutes rausgekommen", findet Oberbürgermeister Andreas Starke. Zwei Aufzüge - einer von der Straße ins Erdgeschoss plus einer für die restlichen vier Stockwerke - sorgen für Barrierefreiheit. Und auch Familien können mit zwei Spielecken im Haus die Zeit überbrücken.

Die Verzahnung der städtischen Stellen bringt aber nicht nur kürzere Wege zwischen den Ämtern. Egal ob man im Bus der Stadtwerke oder auf der Straße etwas verloren hat, nun landet alles in einem Fundbüro. Für Bürger, die einen neuen Pass beantragen, aber grade kein aktuelles Passbild am Start haben, können für sieben Euro ein biometrisches Bild im Haus selbst knipsen. Und auch die Fingerabdrücke kann jeder selbst abgeben. Falls was nicht funktionieren sollte, stehen natürlich immer noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Infothek zur Seite.

Aber nicht nur die Abläufe sind nun moderner: Das Gebäude an der Promenade wurde komplett energetisch saniert und mittels ausgetüftelter Belüftung auch für heiße Sommer fit gemacht. Die Lage am Busbahnhof macht Parkplätze fast überflüssig. Der Großteil kommt wahrscheinlich ohnehin zu Fuß oder mit dem Rad, für welche auch neue Bügel bereitstehen. Ein Projekt mit Hand und Fuß. Da kann auch das OK von "ganz oben" nicht schaden: Pfarrer Marcus Wolf und Pfarrer Christof Henzler wünschen, dass das neue Rathaus "dem Wohle und dem Segen der Bamberger Bürger dient." Die Weihwassersegnung ist inklusive.

Und was sagen die Menschen, die hier in Zukunft ihren Wohnort melden oder Beratung zu den unterschiedlichsten Themen wollen? "Die neue Innengestaltung ist echt beeindruckend und auch die Mitarbeiter sind sehr zuvorkommend", findet Ingrid Stubenrauch, die vor Jahren nach Bamberg gezogen ist. Und auch der gebürtige Bamberger Dietmar Schmitt sieht viele Vorzüge: "Jetzt ist alles einfacher mit weniger verschiedenen Stellen. Eine klasse Lösung ohne große Wege."

Jetzt fehlt eigentlich nur noch die "Bürgerdachterrasse" auf dem Flachdach mit bestem Blick auf den Domberg. Unrealistisch? Im Jahr 1964 dachte schließlich auch noch niemand an Bambergs modernsten Bau der Stadtverwaltung.