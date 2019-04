Ein Zirkus, der Mut macht

Mit einer vierstündigen "Paten"-Gala und 200 geladenen Förderern im "Wohnzimmer des Don-Bosco-Jugendwerks, dem Zirkus-Zelt am Teufelsgraben, sorgten Vorstand (mit Emil Hartmann an der Spitze) und Beirat (mit Vorsitzender Melanie Huml) wiederum für eine gelungene Finanzierungsaktion für diese Einrichtung. Das Jugendwerk bekommt bekanntlich keine öffentliche Regelförderung, verlangt eine nur geringe Teilnehmergebühr und benötigt jährlich 140 000 Euro, um Kinder und Jugendliche mit Defizit- und Misserfolgserfahrungen unter die Arme greifen zu können.

"Der Zirkus ist für viele Jugendliche mit schwierigen Situationen, oft ohne Hoffnung und Perspektive, eine Chance für den Neuanfang. Kreative Pädagogik ist gefragt! Jeder Euro, der in die Stiftung fließt, kommt zu 100 Prozent an", versicherte Emil Hartmann, der aufrief "Herz und Geldbeutel aufzumachen" und neben der Vorsitzenden Melanie Huml besonders Michael Stoschek erwähnte ("ohne ihn gäbe es den Zirkus nicht!").

Die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege betonte, dass diese Zirkuserlebnisse im Giovanni-Zelt den Menschen ganz viel zurückgeben. "Wenn ich die glänzenden Augen der Jugendlichen sehe, macht mich das sehr dankbar. Im Zelt gibt es viele Möglichkeiten der Unterstützung. Zirkus macht wirklich stark, die Kinder wachsen bei den Aufführungen!"

Michael Stoschek zog den Vergleich mit den Brose-Basketballern: "Da gibt es Parallelen. Es kommt oft mehr auf die Stimmung und den Team-Spirit an als auf die Fähigkeiten eines Einzelnen. Die Umgebung ist dabei enorm wichtig, wie sich die unterschiedlichen Kinder in der Manege entwickeln".

Freude über Neuzugang

Große Freude herrschte in der Manegen-Talkrunde, die von Moderator Wolfgang Metzner gewohnt locker mitgestaltet wurde, über einen "Neuzugang" im Paten-Konzept. Der Bamberger Wirtschaftsclub mit Vorstand Wilfried Kämper an der Spitze zeigte sich von der Zirkus-Idee sehr beeindruckt ("fühle mich geehrt"), will mithelfen, Impulse zu setzen und gehört nun dem Stiftungs-Beirat an.

Passend zu der Gesprächsreihe rundete Volker Traumann mit der Darstellung des pädagogischen Konzepts, das von gegenseitiger Wertschätzung und Optimismus geprägt ist, den verbalen Teil dieser Benefiz-Veranstaltung ab, bei der immer wieder Schlagworte wie "Soft Skills" und "gleiche Chancen" hervorgehoben wurden.

Junge Artisten zeigen Können

Dass bereits während der Veranstaltung einige neue Paten-Förderungen unterschrieben wurden und Wolfgang Metzner geschickt bei der Versteigerung von fünf Taschen, gefertigt aus der alten Zirkusplane (die Neue kostete übrigens 60 000 Euro), einen höheren dreistelligen Betrag einfuhr, sind positive Anzeichen dafür, dass dieses Zirkus-Projekt am Leben erhalten wird.

Natürlich stand wie ein "roter Faden" die Finanzierung im Jubiläums-Jahr der Stiftung, die 2009 gegründet wurde, im Vordergrund. Doch auch die praktischen Darbietungen, trainiert und geübt im Jugendprogramm, sorgten für hohe Aufmerksamkeit und Erstaunen. Angefangen zwei Luftartistiknummern mit Vertikaltuch und mit "Magic Ring" über Balance-und Einrad-Aktionen bis hin zu zwei Zauber-Nummern war alles geboten was das Zirkus-Herz begehrt.

"Zirkus macht stark, da findet jeder seinen Platz! Da werden Schwache stark!", so lange die Patenschaft-Finanzierung weiterhin erfolgreich bleibt, werden die Worte von Emil Hartmann auf fruchtbaren Boden fallen.