Ein kunterbuntes Bild des Zusammenhalts

Vom Direx über die Lehrer und Sekretärinnen bis zum Schulhund: Das komplette Team des Bamberger Eichendorff-Gymnasiums setzt ein kreatives Zeichen gegen Corona-Angst und Einsamkeit am heimischen Schreibtisch. Die Idee zu der Mut machenden Collage hatte Kunstlehrerin Eva Fauth. Sie ist auf dem letzten Foto zusehen. Mit auf dem Foto ist Schulhündin Ella, die vor kurzem erst ihren Job an der Schule angetreten hat. Sicher freut sie sich wie ihre zweibeinigen Kollegen auf ein glückliches Wiedersehen mit ihren Schülern. Da schließt sich das KLARTEXT!-Team gerne an! Collage: Eva Fauth