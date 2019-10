Ein gelungenes Ensemble und ein Meilenstein für Stegaurach

Schöne Tage, wie sie der Dichter Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht "Herbsttag" feiert, werden so manche Stegauracherin und so manchen Stegauracher in Zukunft vielleicht zu einem Gang auf den neuen Friedhof der Gemeinde verleiten. Denn da darf man künftig als Besucher auf verschlungenen Pfaden und unter Buchen, Linden und Kastanien im neuen Friedhain wandeln. Man kann die Aussicht genießen, zu sich kommen, sich in Gedanken ergehen und vielleicht sogar tröstende Gedichte rezitieren.

Über ein Jahrzehnt, erklärt Bürgermeister Thilo Wagner, sei die Gemeinde mit den Überlegungen schwanger gegangen, wie eine angemessene moderne Friedhofserweiterung und die Neubauten eines Abschiedsraumes und einer Aussegnungs- oder Trauerhalle denn aussehen und gelingen könnten.

Weit öffnende Flügeltore

Das Bamberger Architekturbüro Schmitt.Vogels-Architekten und das Büro Ammermann-Döhler Landschaftsarchitekten erhielten vor vier Jahren schließlich den Zuschlag für die Neubauten westlich des historischen Friedhofs und für die Überformung des benachbarten Hanggrundes für eine Friedhofs- und Friedhain-Neuanlage.

Gelungen ist das Werk nun endlich. Klassisch schlicht und schön präsentiert sich das neue Ensemble in Sichtweite des alten Bestandes.

Die Aussicht vom Gelände aus auf die Gemeinde und die Haßberge-Ausläufer dahinter, auf die Weiher am Ortseingang und auf die Altenburg im Nordwesten von Stegaurach ist großartig.

Die mit insgesamt sechs Metern Spannweite öffnenden Flügeltore, die die Architekten in die Südfassade der neuen Aussegnungshalle hineingestellt haben, erlauben, wenn die Flügeltore für den zu verabschiedenden Menschen und die trauernden Hinterbliebenen geöffnet werden, "eine ganz große Geste", wie der verantwortliche Architekt Arne Vogels es formuliert. Ein ergreifender letzter Blick über Stegaurach, über den irdischen Heimatort und seine umgebenden Fluren ist dann möglich. Aus dem Nordosten fällt das Licht in die außen mit weißem Striegelputz gefasste Trauerhalle hinein. Es wandert durch einen lichten Glasschleier und fließt über eine metertiefe Sohlbank. Der Bamberger Glaskünstler Johannes Schreiber schenkte der Gemeinde mit diesem Bild von Licht, Hoffnung und Ewigkeit ein Wahrheitszeichen für die Transzendenz des menschlichen Daseins.

Im Südgiebel des Neubaus antwortet dem Lichtzeichen in der Nordwand eine schmucklose Glockennische. Das Mobiliar in der Trauerhalle ist mit Pendelleuchten und weißen Stühlen unter der steilen Weißtannendecke bewusst nüchtern gehalten, nichts soll vom Blick nach Innen oder vom Ausblick ins Licht ablenken.

Dem neuen Trauerhaus ist ein kleiner Platz zugeordnet, der bald schon mit Farbasphalt pointiert sein soll. Diese 55 Quadratmeter große Fläche leitet dann vom vorgelagerten schmalen Gebäuderiegel, der die Kühlkammern, den Abschiedsraum und die Sanitäranlagen aufnimmt, zur Trauerhalle über. Auch dieser eingeschossige Gebäudequader südlich der Trauerhalle ist mittig durchbrochen und gibt wie auf einem Balkon den Blick auf den Ort frei.

Anbindung an Besucherparkplätze

Augenblicklich stört der von Norden nach Süden verlaufende Wirtschaftsweg noch das Gefüge aus Alt und Neu, aus der alten und der neuen Friedhofsanlage. Diese unbefriedigende Situation wird jedoch aufgelöst, wenn die Anbindung des Friedhofes an die Besucherparkplätze nach Norden hin erfolgt ist und die Umfahrung der Anlage auf der Straße "Unterer Mittelberg" gesperrt wird.

Nord- und südwestlich des Neubau-Ensembles sind drei Geländestufen für Urnengräber ausgebildet. Begrenzt wird das Areal im Norden von einer Mauer, die die von Osten herlaufende alte Friedhofsmauer unspektakulär aufnimmt und weiterführt.

Nach Süden hin, der Gemeinde Stegaurach zugewandt, ist der Friedhain angelegt, der mit seinem Großbaumbestand zum Wandeln der Lebenden bei den Toten einladen soll.

Bleibt abschließend nur zu hoffen, dass die Gemeinde Stegaurach bei der Auswahl der Großplastiken, die für das Gelände noch in Aussicht genommen sind, eine sichere und glückliche Hand beweist. Die Neubauten, die Freiraumgestaltung und die Glaskunst in der Trauerhalle geben dafür einen hohen Qualitätsmaßstab vor.