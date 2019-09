Ein Aufruhr mit Ansage

Seit ein paar Tagen gibt es Aufregung in Bamberg. Das Bündnis "Aktion Autofreie Innenstadt", kurz AAI, will am Samstagvormittag, 28. September, Tiefgaragen in der Innenstadt blockieren. "Immer mehr Autos in der Innenstadt! Anreize für Autofahrer in der Innenstadt zu parken! Teurer ÖPNV! Schlechte Infrastruktur für Radfahrer!" - so steht es auf einem Flyer der Aktivisten.

Laut Facebookaufruf der Gruppe richtet sich der Protest gegen eine Politik, welche zu lange untätig war in Sachen Verhinderung der Klimakrise und moderner Verkehrspolitik. "Wir glauben, dass es störende Formen des Protests braucht, da die regelkonformen schon viel zu lange ignoriert wurden", schreiben die Aktiven.

Um Menschen auf die Aktion vorzubereiten, haben sich die Interessierten auf ein Blockadetraining am Donnerstagabend verabredet. Anruf bei einem Mann, welcher sich als "Trainer" bezeichnet und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Wie sieht denn so ein Training aus? "Es geht vor allem um eine Absprache zu unserem Aktionskonsens, welchen wir auch veröffentlichen werden", erklärt er. So sei im Kreis der zwanzig Aktivisten - teils erfahren mit zivilem Ungehorsam - geklärt worden, wie man mit Passanten spricht oder mit den Aufforderungen der Polizei umgeht, wenn es um eine Räumung geht. "Wir haben uns verständigt, wie wir situationsabhängig reagieren und wo unsere Grenzen liegen", meint er. Wo und wann genau die Aktion stattfindet, will er natürlich nicht verraten. Je nach Anzahl der Aktivisten werde sich zeigen, wie viele Zufahrten zu Tiefgaragen man zeitgleich blockieren könne. Bei den Taktiken bleibt er vage. "Wichtig ist, dass wir gewaltfreien zivilen Ungehorsam an den Tag legen".

Hoffnung auf Besonnenheit

Welche Reaktion kommt wohl von Seiten der Polizei? "Ich denke, die Polizeibeamten werden besonnen reagieren, da wir eine deeskalative Kommunikation mit der Polizei führen wollen", gibt sich der Trainer gelassen. Ob die Autofahrer genauso gelassen bleiben oder das Thema einfach umfahren werden, wird sich zeigen.

"Wir haben unser Servicepersonal aufgestockt für diesen Tag", schildert Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg, das Vorgehen. Die Gäste sollen jederzeit wieder aus den Parkhäusern ausfahren können. Mit dem Zentrum Nord am Georgendamm und dem Zentrum Süd am Schönleinsplatz stehen fast 1000 Tiefgaragenplätze zur Verfügung. Im Monatsmittel checken rund 40 000 Autos ein, was auf den Tag gerechnet 1333 Fahrzeuge in beiden Parkhäusern macht. An Wochenenden, zu Weihnachten und Großveranstaltungen ist die Anzahl wesentlich höher.