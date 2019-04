Eichen-Prozessionsspinner zurück in Franken: Gefährliche Larven breiten sich in Bamberg aus

Früher als sonst, mehr als sonst: Der Befall von Eichen im Bamberger Stadtgebiet durch den Eichenprozessionsspinner stieg in den vergangenen Jahren stark an, besonders wegen zunehmender Trockenheit in der Region. In der kommenden Woche beginnt das Garten- und Friedhofsamt mit der Entfernung der gefährlichen Gespinste.

Ausschläge bis hin zu Schocks

Die Raupenhaare des Spinners stellen ab dem dritten Larvenstadium eine gesundheitliche Gefährdung für den Menschen dar. Die feinen Brennhaare des Tieres lösen bei Berührung oder beim Einatmen verschiedene allergische Reaktionen aus, von starken Hautausschlägen bis hin zu Schockreaktionen.

Deshalb muss das Garten- und Friedhofsamt die Eichenprozessionsspinner und ihre Gespinste (Nester) an stark frequentierten oder sensiblen Bereichen entfernen. Normalerweise werden die Eichen Anfang Mai behandelt. "Durch die aktuelle Witterung sind die Eichen in den letzten Tagen jedoch förmlich explodiert", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Bamberg. "Wir müssen daher die Arbeiten vorziehen und schon in der Woche ab dem 15. April anfangen zu spritzen", erklärt Michael Gerencser, Leiter des Gartenwesens der Stadt.

Folgende Bereiche sind in Bamberg betroffen:

WEST

MITTE

BERGGEBIET

Agnesstraße/Abzweig. Wildensorg

KSP Panzerleite

KSP Lobenhofferstraße I

Lobenhofferstr R 2325

Auf dem Lerchenbühl

Buger Straße Eichenallee

Buger Straße Würzb.Str-Bamb.Str.

Gehörlosenschule

Am Bundleshof

E.T.A. Hofmann Gymnasium

Robert Koch Straße

Semmelweisstraße

Altenburger Str./Burgheimer Lage

KSP/Bolzplatz Süd-West

Die Bergner

KSP Wildensorg Schule

KSP Dr. Hans Ehard Straße

HAINGEBIET

KSP Bayerleinswiese

Heinrichspark

Buger Spitze

STW Hainbadestelle

HHain bei Kanzel+div. Wasserweg

SÜD Südeinfahrt Berliner Ring

Forchheimer Str./Münch.

Gutenbergstr. 14

Nürnbergerstr. Mc Donalds

Nürnbergerstr. Allee

KSP Distelweg

Kaufland P/Victoria

Gereuthstraße

Trimbergschule

Stadtbau Gereuthstraße

Städtgärtnerei bei Tunnel Fo-Str.

Geisfelder Straße

Forchheimer Straße Unterführ.

Bug zw. Marine und PostSV

Galgenfuhr/TSG 05

Eichamt Gutenbergstraße 7a

Post SV - Sportgelände

SC08 Sportgelände

Ballspielclub Sportgelände

FC Sportfreunde Sportgelände

Sendelbachstr. Zufahrt Sportgelände

TSG 05 Sportgelände OST

KSP Moos/Jahnstraße

MTV-Vereinsgelände

Graf Stauffenbergschulen

Graf Stauffenbergschulen/Parkplatz

KiHo Dr.Robert Pfleger

Dr.Hans-Neubauerstraße

UNI Sportgelände

Dientzenhofer Gymnasium

KiGa Am Stadion

STW Stadionbad

Fuchsparkstadion

KSP + Skater Volkspark

Zufahrt Volkspark b. Amselfang

Katzheimerstr. 2/4 Starkenfeld 10

FC Eintracht-Stifung

Volkspark Wegebereiche

FV 1912 Bamberg

Pödeldorfer Str vor Ankerzentrum

Ankerzentrum

NORD

KSP Moos/Jahnstraße

MTV-Vereinsgelände

Graf Stauffenbergschulen

Graf Stauffenbergschulen/Parkplatz

KiHo Dr.Robert Pfleger

Dr.Hans-Neubauerstraße

UNI Sportgelände

Dientzenhofer Gymnasium

KiGa Am Stadion

STW Stadionbad

Fuchsparkstadion

KSP + Skater Volkspark

Zufahrt Volkspark b. Amselfang

Katzheimerstr. 2/4 Starkenfeld 10

FC Eintracht-Stifung

Volkspark Wegebereiche

FV 1912 Bamberg

Pödeldorfer Str vor Ankerzentrum

Ankerzentrum

Starker Anstieg

Auffällig ist auch ein starker Anstieg der befallenen Eichen. Mussten 2015 noch 313 Eichen gegen die Raupen behandelt werden, so waren es 2018 bereits 854. Und durch den milden Winter 2018/19 stieg die Population der Eichenprozessionsspinner weiter an. 2019 muss die Stadt Bamberg bereits 1671 Eichen gegen den EPS behandeln. Das ist mehr als das Fünffache als 2015 - "Ein Ausdruck des Klimawandels", heißt es von Seiten der Stadt.

"Die Sicherheit der Bevölkerung hat absolute Priorität. Doch auch der Schutz der Umwelt ist dem Gartenamt wichtig." Gespritzt wird deshalb mit einem für Mensch und Tier ungefährlichen Biozid.

Gespritzt wird bis 24. April

Die Behandlung aller Bäume wird etwa eine gute Woche in Anspruch nehmen, also bis voraussichtlich 24. April abgeschlossen sein.

Das Gartenamt weist darauf hin, dass es wegen der Behandlung der Eichen zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen und Parkplatzsperrungen kommen kann. red