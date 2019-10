Ehr: Brücken verbinden

Es geht die Mär, dass einst, vor sehr langer Zeit, als Ehrl weder Stege noch Brücken besaß, die Bewohner mit Stelzen den Scheßlitzer Ellernbach überquert haben sollen, wollten sie von einem Ortsteil trockenen Fußes zum anderen gelangen. Ob diese alte Geschichte nun wahr ist oder nicht, inzwischen ist das auf diese Weise jedenfalls nicht mehr notwendig. Immerhin hat Ehrl heute mit 13 Brücken die meisten Übergänge weit und breit. Aber eine Gaudi bleibt es allemal, wenn im zweijährigen Turnus am Brückenfest zu Ehren des hl. Nepomuk der alte Brauch des Stelzenlaufs wieder auflebt.

Wie man daran schon als Außenstehender erkennen kann, ist der Scheßlitzer Ellernbach in Ehrl nicht nur allgegenwärtig, schließlich schlängelt er sich der Länge nach mitten durch den Ort, sondern hat sich auch ganz fest in die Herzen der Ehrler eingegraben. Sie lieben ihren Bach. Und das war auch jetzt in der Präsentation zur Dorferneuerung im alten Schulhaus in Ehrl spürbar. Für die Ehrler steht aber nicht das Trennende durch den Bachlauf im Vordergrund, sondern das Verbindende, das sich in den vielen Übergängen zeigt und so charakteristisch für diesen Ort ist. Deshalb haben sie dem Bach und seinen Brücken auch den Leitspruch ihrer Dorferneuerung gewidmet: "Ehrl - Brücken verbinden".

Begeisterung ist groß

Unter diesem Thema stellten Sprecher der Arbeitskreise ihre Vorschläge an dem Abend allen anwesenden Bewohnern, dem Scheßlitzer Stadtrat sowie den Teilnehmern vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Bamberg vor. Unterstützt wurden sie dabei von Landschaftsarchitektin Sarah Geißler vom Büro arc.grün aus Kitzingen. Vom ALE begleitete Baudirektor Hans Rainer Albart mit fachkundiger Hand federführend die Ehrler auf dem bisherigen Weg.

Wie in der Begrüßung durch Projektleiter Alfons Zenk aus Ehrl sowie in der Eingangsrede von Albart dargestellt, ist seit dem Grundseminar zu dem Thema in Klosterlangheim erst knapp ein Jahr verstrichen. Und mit der Vorstellung an diesem Abend ist man bereits soweit, in die nächste Phase einzusteigen. Hans Rainer Albart betonte, was sich schon vor einem Jahr abzeichnete. Die Begeisterung und der Elan der Teilnehmer hat nicht nachgelassen und sich inzwischen sogar noch gesteigert.

Von der Sprecherin des Arbeitskreises Zwei, Stefanie Donner, und Andreas Hollfelder als Sprecher des ersten Arbeitskreises sowie Sarah Geißler wurden dann die Ergebnisse präsentiert. Wie Geißler betonte, handelt es sich um dreizehn Maßnahmen für die nächsten Jahre, die mit der Bevölkerung eruiert wurden. Anhand einer ausgearbeiteten Stärken-/Schwächenanalyse konnten die künftigen Projekte zielsicher benannt werden. Eine, wenn nicht sogar die vordringlichste Aufgabe liegt in der Sanierung des Bachverlaufs und der zahlreichen Brücken. Auf weite Teile sind Fundamente und Flächen unterspült. Da Bachbett und Straßenführung auf große Strecken nebeneinander verlaufen, können bei den ebenfalls notwendigen Straßensanierungen viele Arbeiten mit der Bachbettsanierung Hand in Hand gehen. Ein Faktor, der sich auch bei den Kosten günstig auswirken dürfte.

Ebenso soll der geplante Radweg von Scheßlitz nach Stübig zum Teil durch Ehrl führen, wozu in dem Bereich eine Verbreiterung der Verkehrsfläche erforderlich ist. Eine weitere Fußgängerbrücke, auch im Hinblick auf den kommenden Radweg, soll in etwa auf Höhe der Kirche über den Bach gebaut werden.

Darüber hinaus soll auch der Dorfplatz eine Aufwertung erfahren. Mit ansprechender Optik und schönen Grünflächen. Pavillon und Bushaltestelle können den Platz bereichern. Steinstufen zum Bach hin, in der Präsentation "Bachterrassen" genannt, die auch als Sitzflächen angelegt sind, sollen zum Verweilen einladen. Sie führen aber auch in den Bach, in dem zur Erfrischung "Kneipp-Möglichkeiten" integriert sein könnten. Wasserspiel- und Trittsteine bieten für Kinder großes Potenzial, die sich mit eigenen Ideen einbrachten. An verschieden Stellen im Ort sollen weitere öffentliche Spielgelegenheiten für Kinder vorgesehen werden.

Künftig mit Gastwirtschaft?

In Ehrl gibt es keine Gastwirtschaft. Das alte Schulhaus, in dem auch die Abendveranstaltung stattfand, und das seit Jahren mangels Alternativen als Gemeinschaftsraum herhalten muss, würde zum Herrichten einen hohen Aufwand erfordern. Es wäre dann aber noch lange nicht barrierefrei. Insofern wird auch noch seitens Stadt und Bewohnerschaft nach Alternativen im Ort gesucht. Das gilt auch für die alte Schulscheune, die als Lager für die ansässigen Vereine dient. Hier steht statt der Sanierung auch ein Neubau zur Diskussion.

Die drei Zufahrtswege nach Ehrl sollten mit Baumpflanzungen und Blühwiesen für Gäste einladend gestaltet werden. Zumal die Bäume auch dem Lebensraum der in Ehrl beheimateten Fledermauskolonie zugute kämen. Mit dem Ausbau des Flurweges "Hintenrum" könnte der Verkehr im Ort entzerrt werden. Zudem bekäme das Neubaugebiet dadurch eine notwendige zusätzliche Anbindung. Auch hier könnte mit Bäumen und Blumenwiesen für Mensch und Tier die Natur bereichernd eingebunden werden.

Nachdem Ehrl, mit "über 2200 Exemplaren der Gattung Mausohr", wie es am Abend hieß, eine ansehnliche Fledermauspopulation aufzuweisen hat, müssen die Flugtiere keineswegs im Widerspruch zur Dorferneuerung stehen. Geschickt eingebunden, können sie den Ort sogar auf flatterhafte Weise bereichern, wovon sich einige Teilnehmer im Vorfeld bei anderen Gemeinden überzeugten. Beispielsweise ist das in Ehrl mit einem "Fledermauserlebnisweg" vorstellbar und der Einbindung einer "Flugschneise" zum Kirchturm als Erlebnispunkt dazu.

Die schöne Natur um Ehrl herum und die vielen in Feld und Flur aufgestellten Marterln könnten Wanderer gleichfalls zu einem Rundweg einladen. Vielleicht sogar in Verbindung mit Ortshistorie und Chronik. Dazu bieten Sitzbänke und Blumenbeete Angebote zum Verweilen. Einig waren sich alle, dass nicht alles auf einmal angeschoben werden kann. Finanzen, Personalaufwand und Zeit setzen Grenzen. Doch zunächst muss dafür das "Go" kommen. Denn ohne öffentliche Fördermittel ist so ein Projekt auch für eine Stadt wie Scheßlitz nicht einmal langfristig zu stemmen. Und Ehrl ist nur einer von vielen Ortsteilen, neben Scheßlitz selbst. Aus dem Grund war auch Dipl.-Ing. Wolfang Kiesling vom ALE als Leitender Baudirektor für Oberfranken West anwesend. Er konnte den Bewohnern die freudige Mitteilung überbringen, dass sie loslegen können. In allen Kriterien hielten die Ehrler der Überprüfung stand.

Wie geht es jetzt weiter?

Am 19. November wird in kleinem Kreis mit dem Scheßlitzer Bürgermeister Roland Kauper (CSU) eine erneute Begehung zur Festlegung der förderfähigen Maßnahmen stattfinden. Um eine Förderung über das ALE zu erhalten, muss ein Teil der nötigen Finanzen seitens der Kommune getragen werden. Die Rede ist von 50:50. Seitens des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILE) Jura-Scheßlitz könnte noch einmal eine zehnprozentige Förderung zu Projekten dazu kommen, wodurch dann sogar 60 Prozent der Kosten gefördert würden.

Ab Anfang 2020 kann die Dorferneuerung eingeleitet werden. Unter vorgehaltener Hand war die Rede von fünf Millionen Euro. Vorerst. Zum Schluss der Versammlung erging seitens der Ehrler Bevölkerung mit Erinnerung an den großen Erfolg Ehrls als Golddorf 1983 der Appell an die anwesenden Stadträte, in den Sitzungen dafür abzustimmen: "In den letzten 30 Jahren haben wir keinen Euro erhalten. Wir haben es uns verdient!"