Droht Hakob Hakobyan nach der Ausweisung der Tod?

Hakob Hakobyan und seine Familie leben seit 2014 in Bamberg. Bis Ende des Monats sollen sie zurück nach Armenien. Der Familienvater muss mehrmals wöchentlich zur Nierendialyse, leidet unter anderem an Diabetes und Lungen-Tuberkulose. Die Familie meint, er würde die Rückführung nicht überleben. Das Verwaltungsgericht ist hingegen überzeugt, dass Hakob Hakobyan in Armenien ausreichend versorgt würde.