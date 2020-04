Drei Tage, sechs Bands: Ein Festival im Wohnzimmer im BAnefiz Kulturstream

Corona bremst das gesellschaftliche Leben aus. Bierkeller bleiben geschlossen, Festivals fallen aus und Konzerte werden verschoben. Das macht sowohl Fans als auch Künstler traurig und bringt große finanzielle Schwierigkeiten mit sich. Wir wollen in dieser Situation gerne helfen und den betroffenen Künstlern eine kostenlose Bühne bieten, damit sie vielleicht etwas besser durch diese Zeit kommen und unseren Nutzern eine Freude bereiten können. Wir stehen der Kulturszene in Bamberg zur Seite, auch in diesen Zeiten!

Der Veranstaltungsservice Bamberg und die Stadt Hallstadt mit Unterstützung von BKM Mannesmann möchten nun helfen, die Kulturszene in der Region zu unterstützen. Sie haben ein kulturelles Angebot erstellt, das man ganz bequem von zu Hause erleben kann.

Konzert im Wohnzimmer: BAnefiz Kulturstream

Über einen Livestream kann am Samstag, den 2. Mai, am Sonntag, den 3. Mai und am Donnerstag, den 7. Mai jeweils um 19 Uhr unterschiedlichen Künstlern über einen Livestream gelauscht werden. Den Stream finden Sie unter anderem bei www.banefiz-kulturstream.de oder hier.

Am Samstag, dem 2. Mai, gibt es die Allstar Rocksession mit einer Band, die es so noch nicht gegeben hat. Sechs Rockmusiker haben sich zusammengeschlossen, um die Zuschauer zu begeistern. Am Sonntag, 3. Mai, treten die Dorfrocker Unplugged auf: "Wir werden in einer speziellen unplugged Besetzung spielen. Seid gespannt". Am Donnerstag, 7. Mai, gibt es eine Bamberger Kultursession mit den Bands Bambägga, Musenwunder, Brand Old und Hanuta Gonzales.

Die Teilnahme an dem Livestream ist komplett kostenlos. Aber um die Künstler und Kulturschaffenden in dieser Krise zu unterstützen, gibt es die Möglichkeit zu spenden.

Spenden per Überweisung:

Spenden Sie für die Künstler, indem Sie ganz einfach einen Betrag Ihrer Wahl mit dem Verwendungszweck „BAnefiz Kulturstream“ auf folgendes Konto überweisen:

Veranstaltungsservice Bamberg GmbH

IBAN: DE68 7706 2014 0002 5333 67

Auch über Paypal können Sie spenden - einfach auf den Link zum Bezahlportal klicken und Betrag eingeben.