Drei Bühnen-Knaller im Ellertal

Arnd Rühlmann und Michael Bauer, besser bekannt als "Fanclub der Sehnsucht", Beier & Hang sowie Stefan Otto machen den Oktober im Ellertal zu einem goldenen. Und das Beste: Unsere Zeitung bietet eine Kartenverlosung zu zwei Auftritten an.

Los geht es am mit dem Duo Beier & Hang und seinem Programm "Beklopptimierung" am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr in der Brauerei Reh in Lohndorf. "Das wird kein Abend voller moralischer Ratschläge, sondern eine Satire auf das Leben", heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Beier & Hang stehen für eine ganz außerordentliche Bühnenshow, die zielgenau Elemente des Kabaretts, des Schauspiels, der Musik und der Lust am Unfug zu einer brisanten und unterhaltsamen Mixtur verbindet.

"Die wundersame Welt des Funny van Dannen" stellen am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr in der Brauerei Hönig in Tiefenellern Arnd Rühlmann und Michael Bauer vor. Der deutsche Liedermacher, Schriftsteller und Maler Funny van Dannen ist seit über 20 Jahren Kult. Seine Songs wie "Nana Mouskouri" oder "Lesbische, schwarze Behinderte" werden von Udo Lindenberg, den Toten Hosen und anderen berühmten Künstlern gecovert. Rühlmann/ Bauer widmen dem schelmischen Barden nun einen ganzen Abend. Mit Spaß und Schmackes musizieren sie dabei auf Gitarre, Keyboard, Glockenspiel, Plastikeimern, Mohrrüben und anderen kuriosen Instrumenten.

Schließlich präsentiert Stefan Otto am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr in der Brauerei Reh in Lohndorf sein Jubiläumsprogramm "Ois dabei". Der Dingolfinger Kabarettist steht nun schon fast 15 Jahre auf der Bühne. Seit Ende 2017 gingen seine Videos durchs Netz wie ein Lauffeuer und katapultierten den Niederbayer nach vorne, so dass er mittlerweile kein Unbekannter mehr in der Kabarettszene ist. Zum YouTube-Star zählt sich Stefan Otto jedoch nicht: "Früher bist halt durchs Fernsehen bekannt geworden, heute geht das über's Internet a ganz guat." Seitdem füllte er die Säle und fasste auch in München Fuß auf den begehrten TV-Bühnen.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter der Hotline 0951/23837 oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de.

Karten zu gewinnen für Shows am 5. und 18. Oktober

Jeweils fünf FT-Leser können je zwei Eintrittskarten für den Auftritt von Beier & Hang am 5. Oktober oder für Stefan Otto am 18. Oktober gewinnen. Sie müssen dazu nur eine Mail mit Vor-, Nachname und Wohnort sowie dem Betreff "Beier & Hang" oder "Stefan Otto" bis zum 4. Oktober an leserreporter@infranken.de schicken. Die Gewinner werden anschließend informiert.

