Die "World of Lehrkraft" im Kulturboden Hallstadt

Was das Publikum ab 20 Uhr erwarten darf und wie er vom Lehrer zum Kabarettisten wurdeas ihn verrät er vorab im Interview.

Bis 2014 haben Sie als Gymnasiallehrer für Deutsch gearbeitet, seit 2015 sind Sie zusätzlich als Comedian aufgetreten, mittlerweile sind Sie vom Schuldienst beurlaubt und widmen sich ausschließlich Ihrem Comedy-Solo-Programm "World of Lehrkraft - Ein Trauma geht in Erfüllung", mit dem Sie Anfang November nach Oberfranken kommen. Was hat Sie bewogen, sich ganz Ihrer Comedy-Karriere zu widmen?

Herr Schröder: Ich wollte endlich mal freiwilliges Publikum und, um in den pädagogischen Jargon zu verfallen, einen 'Methodenwechsel' im Leben. Es ist sehr erfüllend, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, nochmal "bei Null" anzufangen und sich mit voller Hingabe und Liebe einer neuen Sache zu widmen. Das habe ich getan. Und genau dann passieren kleinere und größere Wunder, Chancen tun sich auf und vor allem: ich bin unzähligen sehr inspirierenden Menschen begegnet, die mich ermutigt und begeistert haben.

Wie haben Ihre Schüler damals auf Ihren Weggang reagiert?

"Herr Schröder! Jetzt wird ja doch vielleicht noch was Richtiges aus Ihnen. Wir besuchen Sie dann in Ihrem Programm. Machen Sie Gästeliste klar? Aber versuchen Sie bitte nicht lustig zu sein. Das passt nicht zu Ihnen. Und sagen Sie bitte nicht mehr 'zum Bleistift'!"

Waren Sie als Lehrer bei Ihren Schülern beliebt? Deutsch gilt ja vermutlich nicht gerade als das coolste Unterrichtsfach.

Die Schüler nannten mich "Korrekturensohn" oder "Augenschmaus im Dunkelrestaurant." In meinem Cord-Sakko sah ich angeblich aus wie ein "Räuchermännchen aus dem Erzgebirge". Also die Antwort ist "ja". (lacht). Und das Fach Deutsch ist ebenfalls beliebt. Man muss die Schüler nur mit Schiller locken. Lieblingslektüre der Schüler war Theodor Storms "Schimmelreiter", oder, um meine 10a zu zitieren: der "Shemale-Reiter", dicht gefolgt von Goethes Ich-Roman "Werthers Echte".

Ihr Programm trägt den Titel "World of Lehrkraft - Ein Trauma geht in Erfüllung". Liegen Comedy und Drama nah beieinander, speziell beim Thema Schule?

Das ist tatsächlich so. Jeder erinnert sich noch an diesen traumatischen Moment drangenommen zu werden, obwohl man sich nicht gemeldet hat. Oder als der Notenspiegel ganz langsam an die Tafel geschrieben wurde und man sofort wusste: Die eine 5, die gehört mir. Den anderen lassen die Mathematik-Textaufgaben ein Leben lang nicht mehr los. "Hans hat 9 Birnen. Peter hat 6 Stifte. Wie viele Waffeln passen auf das Dach?"

Auf der Bühne berichten Sie von Ihrer Tätigkeit an der fiktiven Helene-Fischer-Gesamtschule. Wie viele Erfahrungen aus Ihrem Lehrerjob sind in Ihr Bühnenprogramm eingeflossen?

Alle Bühnengeschichten haben einen wahren Kern. Die HFG (Hans-Fallada-Gesamtschule) wurde von den Schülern in Helene-Fischer-Gesamtschule umbenannt. Sie meinten, das wäre viel näher an deren Lebenswirklichkeit, schließlich treibe sie das gegenwärtige Schulsystem "atemlos durch G8". Auch die Begegnungen mit Eltern liefern Stoff für die Bühne, der gar nicht weiter verändert werden muss. Etwa, wenn die Eltern mir mitteilen, ihr Kind habe wahrscheinlich ADAC oder könne nur noch Sachen essen, die keinen Schatten werfen.

Schon der griechische Philosoph Sokrates hat sich im 5. Jahrhundert vor Christus beschwert, dass die Jugend schlechte Manieren habe und ihre Lehrer tyrannisiere. Wie würden Sie die heutigen Schüler einschätzen?

Die Jugend ist der Spiegel unserer Gesellschaft. Und dies war sie sicher in jedem Jahrtausend der Menschheitsgeschichte. In der Jugend sehen wir uns selbst, ungefiltert und vergrößert. Denn die Jugendlichen sind ehrlich, schonungslos, schießen manchmal auch über das Ziel hinaus und sind in ihrer Weise radikal. Das ist ihr Recht. Die Fridays for Future-Bewegung ist ein gutes Beispiel dafür. Intuitiv wissen wir Erwachsenen, dass die Jugend hier Recht hat. Wenn wir die Bewegung belächeln, verstecken wir dahinter unser schlechtes Gewissen, wenn wir sie in den Himmel loben, dann wahrscheinlich auch. Seid der FFF-Bewegung brauche ich im Englisch-Grammatik-Unterricht den Komparativ nicht mehr zu unterrichten: Wenn der amerikanische Präsident sagt: "I'm great!", dann kommt ein junges schwedisches Mädchen und sagt: "You're great? Ok. I'm Greta!"

Tendieren Lehrer nicht manchmal auch zu einer gewissen Wehleidigkeit? Schließlich dürfte es auf diesem Planeten noch ein paar Jobs geben, die anstrengender und kräftezehrender sind.

Das Klagen ist eine der bestbeherrschten Disziplinen der Lehrer. Nicht umsonst nenne ich das Lehrerzimmer: das Lamentierreich. Der Einzige, der hier gut gelaunt mit dem Schlüsselbund klimpert, ist der Sportlehrer. Er ist der menschgewordene Thermo-Mix unter den Lehrern: beliebt bei Frauen, handwerklich anspruchslos und dann: intellektuelles Sanftgaren.

Sie haben vor wenigen Tagen ein Buch zu "World of Lehrkraft" veröffentlicht. Ist das quasi das Nachschlagewerk für all diejenigen, die in Ihrem Bühnenprogramm nicht richtig aufgepasst haben?

"World of Lehrkraft - Ein Pädagoge packt aus": Erlebnisberichte aus 12 Jahren Schulzeit. Im Mittelpunkt steht meine 10a, ein bunter Haufen mit der anarchischen Kreativität eines Cirque du Soleil, aber ohne dessen Talent. Es geht um Justin, für den Frankfurt (Oder) eine rückversichernde Entscheidungsfrage ist. Es geht um Eltern auf WhatsApp: das Niveau hat die Gruppe verlassen. Es geht um das Cholerikum der Helene-Fischer-Gesamtschule und natürlich um die Frage: Wer wird Lehrer des Jahres?

Besitzt Ihr Bühnenprogramm eigentlich auch pädagogische Ambitionen? Und welche sind dies?

Eine gute Frage. Ja! Zu meiner Freude kommen immer mehr Schüler in mein Programm. Es macht mir Spaß, kleine Unterrichtsinhalte einfließen zu lassen und die Schüler zu motivieren. Die Metapher, Stilmittel, Etymologie, Goethe-Zitate und vieles mehr. Es macht mir eine Riesenfreude, das Spannende daran zu vermitteln. Zum Beispiel, wie wichtig unsere Rechtschreibregeln sind. Es ist ein kleiner Unterschied, ob du schreibst: "Hier, nimm ein Gummibärchen!" oder ob du schreibst: "Hier, nimm ein Gummi, Bärchen!"

Eine gute Fee aus dem Kultusministerium besucht sie und ermöglicht es, Ihnen den Lehrplan zu gestalten. Wie sähe Ihr optimaler Lehrplan aus?

Wir müssen weg von der engen 45-Minuten-Taktung hin zum Epochen-Unterricht. Zum Beispiel sechs Wochen das Thema "Goethe-Zeit" aus allen Perspektiven betrachtet. Geschichtlich, naturwissenschaftlich, philosophisch, künstlerisch. Die Vernetzung von Wissen ist viel wichtiger als das Wissen selbst. Außerdem wäre eine Öffnung der Schule nach außen wichtig: Projekte, in denen die Schüler in die reale Welt blicken. Ich sehe das immer bei der Abi-Zeitung: Hier, quasi auf der Zielgeraden der Schullaufbahn, wachsen die Schüler über sich hinaus, weil es sie selbst betrifft. Sie organisieren sich, sie bilden Arbeitsgruppen. Der eine Schüler kann gut schreiben, der nächste ist gut im Design ... es herrscht regelrecht Aufbruchsstimmung. Diese Energie, die sich bei Projekten, die den Schülern am Herzen liegen, bahn bricht: die gilt es mehr zu entfachen. Und dann werden die Schüler kreativ: Die HFG ist zum Beispiel eine sehr multikulturelle Schule. Abitur-Motto letzten Sommer: 'Habibi hab Abi'.

Werden Sie irgendwann wieder als Lehrer tätig sein?

Ob auf der Bühne oder im Klassenzimmer: irgendwie bleibe ich Pädagoge und ich habe sehr große Freude daran, Schüler zu motivieren. Bei jedem Auftritt verschenke ich mein Buch "World of Lehrkraft - ein Pädagoge packt aus" an einen erklärten Nichtleser. Sie oder er muss mir nur versprechen, bei diesem Buch eine Ausnahme zu machen. Oder zumindest die Kindler-Zusammenfassung zu lesen.

Zum Abschluss: Was wünschen Sie sich für Ihre Auftritte in Oberfanken?

Ich wünsche mir ein gut gelauntes Publikum. Von jung bis alt darf jeder dabei sein: der Mathelehrer, der noch dem Pythagoras das Geodreieck gehalten hat, ist genauso willkommen wie die Referendarin Laminier-Lara. Auch über Sportlehrer freue mich... die bildungsfernen Spaßgurken aus der Turnhalle. Aber Spaß beseite: Bei World Of Lehrkraft ist wirklich jeder willkommen, der schon einmal eine Schule von innen gesehen hat!