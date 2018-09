Die Volkshochschule Bamberg feiert

Bamberg Anfang der 80er Jahre: Die Besetzer des Alten E-Werks verstanden unter demokratischer Kultur vor allem Bürgerengagement. Gemäß diesem Motto steht nun schon seit 30 Jahren die Volkshochschule Bamberg für eine Kultur- und Bildungsvermittlung für alle Bürger der Stadt. So sagt Anna Scherbaum, Leiterin der VHS: "Wir finden es großartig, dass unsere Bamberger VHS in einem Denkmal zu Hause ist, für das sich die Bamberger Bürger engagiert haben."

Und um diesem Umstand gerecht zu werden, wird das dreißigste Jubiläum nicht bloß gefeiert, sondern dient auch der Bewusstmachung der wechselhaften Geschichte des Gebäudes. Denn die Ausstellung "Wie alles begann", die in Zusammenarbeit mit Jürgen Schraudner und Horst Gehringer vom Stadtarchiv konzipiert wurde, soll die Geschichte des nicht mehr genutzten E-Werks bis zur Eröffnung der VHS 1988 erfahrbar machen.

Über 30 Fotografien von Rudolf Mader und Emil Bauer, die eindrücklich ein buntes Zeitkolorit zeichnen, werden ab dem 25. September zu sehen sein. Hinzu kommen zahlreiche Artikel des Fränkischen Tages und des "Gablmoo", dem Presseorgan der Besetzer. Ausgestellt wird aber auch die historische Gedenktafel der Gründung, die damals der VHS übergeben wurde.

Abgerundetes Bild entsteht

So entsteht ein abgerundetes Bild um die Rettung des Alten E-Werks und die Umnutzung zur VHS. Beleuchtet werden neben der Besetzung auch die baulichen Veränderungen und das Engagement des Zweiten Bürgermeisters Rudolf Grafberger bis hin zum Richtfest und der Einweihung. Scherbaum findet es erstaunlich, wie lange es zunächst mit den Planungen gedauert hat, wie schnell es aber dann mit dem Umbau ging. Vorbei waren die Zeiten des Konflikts. Wenn Politik und Bürger ein gemeinsames Ziel haben, kann es mitunter schnell gehen.

Wie wichtig die Besetzung und damit eine denkmalschützende Form des zivilen Ungehorsams war und welche Rolle der Denkmalerhalt spielt, wird Prof. Dr. Günter Dippold in einem Festvortrag zeigen.

Zum Erleben der damaligen Ereignisse gehört aber noch mehr, insgesamt 45 Schüler des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums organisieren unter Leitung ihrer Lehrer Andreas Kuhn und Florian Zeh etwas ganz Besonderes: Drei Eventdinner mit einem von den 80er Jahren inspirierten 5-Gänge-Menü, musikalischen Einlagen der Schulband und einem von den Schülern selbst verfassten Theaterstück. "Die Besucher dürfen sich auf ein Theaterstück mit Witz und Bamberger Historie freuen", sagt Luisa Eidloth, Schülerin vom Organisationsteam des KHG. Vom Plakat über das Bühnenbild bis hin zur Musikauswahl wird der gesamte Abend von den Schülern gestaltet, die selbstredend auch das Menü servieren werden.

Dabei war es für sie nicht leicht, sich in die damalige Zeit zu versetzen und die Geschehnisse für die heutigen Zuschauer aufzubereiten. Bei den Recherchen wurden sie tatkräftig von der VHS, aber auch von Schülerinnen des Maria-Ward-Gymnasiums unterstützt. So betont Eidloth, "Kommunikation ist stets essenziell, sei es zwischen Freunden oder auch zwischen Bürgern und Bürgermeister."

So eröffnet die VHS ihr Wintersemester mit einem ihr gemäßen ideenreichen Auftakt. "Egal, ob jung, alt, groß oder klein, man kann immer etwas tun und sich für etwas einsetzen, auch in Form eines Theaterstücks", sagt die Schülerin Eidloth und fasst damit die Geschichte, wie die VHS ins Alte E-Werk kam, wohl am besten zusammen.