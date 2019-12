"Die Schöne und das Biest" kommt im Januar nach Bamberg - hier bekommen Sie Tickets

Mit Tanz und Gesang kommt "Die Schöne und das Biest" am 6. Januar 2020 nach Bamberg in die Konzert- und Kongresshalle. Oft wurde der Märchen-Klassiker bereits erzählt und verfilmt - nun verspricht der Veranstalter eine "frische, poesievolle Neuauflage" als Musical.

Darum geht es in "Die Schöne und das Biest"

Das märchenhafte Musical handelt von einem Prinzen, den eine Hexe verflucht und in ein furchterregendes Biest verwandelt hat. Auf der Suche nach einer Rose verirrt sich eines Tages ein Kaufmann in dessen Schlossgarten. Als Preis für die gepflückte Pflanze verbannt der Prinz Belle, die jüngste Tochter des Kaufmanns, in sein Anwesen. Ihre Neugier siegt bald über die anfängliche Angst und Belle entdeckt, dass das Biest viel liebenswürdiger ist als zunächst gedacht. Dennoch bergen der Prinz und das Schloss viele Geheimnisse.