Die Powerfrau des ZDF: Dunja Hayali kommt nach Bamberg

Dunja Hayali in Bamberg: 2020 kommt die Powerfrau des ZDF nach Franken. Sie ist bekannt dafür sich gegen Rassismus und Ausgrenzung zu positionieren. Eine Live-Auftritt der unter die Haut gehen wird.

Dunja Hayali in der Konzerthalle Bamberg: Am 13. Februar dürfen sich Fans freuen

Am 13. Februar 2020 ist Dunja Hayali in der Konzerthalle Bamberg. Um 20 Uhr beginnt die Veranstaltung. In ihrem Buch "Haymatland" positioniert sich Hayali klar gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Für für Ihr Engagement und ihre Zivilcourage erhielt sie bereits den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und erhielt vor ein paar Tagen zudem den Toleranz-Preis. In ihrem Buch erzählt die gebürtige Westfälin irakisch-christlicher Eltern von ihren eigenen Rassismuserfahrungen und einem Deutschland, das sich in zwei gesellschaftliche Lager trennt.

Dunja Hayali auf Tour: Halt in drei fränkischen Städten

Erleben Sie Dunja Hayali am 13. Februar 2020 live in der Konzerthalle Bamberg. Sie erwartet eine nachdenklich stimmende und vor allem interessante Veranstaltung, die sich mit der Frage "In welchem Deutschland wollen wir leben?" beschäftigt. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.