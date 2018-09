Angriffe auf Polizisten: In Bamberg ist es besonders schlimm

Ein 28-Jähriger, der aus Sicherheitsgründen ungenannt bleiben möchte, packt aus: Streifenbeamte in Bamberg werden immer häufiger beleidigt, beschimpft und körperlich angegriffen. Das hat in erster Linie mit deutlich zu viel Alkohol zu tun - stellt der betroffene Polizist nüchtern fest. Und auch genervt.

Denn: Keine andere Polizeiinspektion in Oberfranken hat mit so vielen Attacken zu kämpfen, wie die Inspektion Bamberg-Stadt. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Wurden hier im Jahr 2016 noch 128 Angriffe auf Beamte dokumentiert, waren es ein Jahr später bereits 144 Vorfälle; von 627 in ganz Oberfranken. Das heißt, dass sich jeder vierte Angriff in Bamberg ereignet hat. Davon 47 gefährliche Körperverletzungen und sogar ein versuchter Totschlag.

Polizeichef Thomas Schreiber sieht die Angriffe auf seine Beamten mit Sorge. Deswegen gibt es in der Inspektion keine Kompromisse: Fast jeder Angriff wird angezeigt.

