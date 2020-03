Die "Ode" in der Krise

Am Sonntagabend um 18 Uhr haben in ganz Deutschland Hobby- und Profimusiker die Europahymne gespielt oder gesungen. Durch Ausgangssperren und Quarantänen müssen die meisten den ganzen Tag zu Hause bleiben und haben viel Zeit. Daher kursieren Challenges (englisch: Herausforderung) durchs Internet. Das Besondere: Niemand weiß, wie viele Menschen teilgenommen haben, wer es initiiert hat ist auch unklar. So entstand auch das Balkonkonzert, das nach einem Beitrag der Tagesschau besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat.

In Bamberg haben auch Hanna Obando, ihr Mann Quinten de Roos, der Mitglied der Bamberger Symphonikern ist, und ihre fünf Kinder mitgemacht. Sie haben von der Aktion über Nachrichten von Bekannten erfahren: "Viele haben uns dazu angeschrieben, Kollegen, Familienmitglieder und Musikschullehrer. Wir machen alle Musik, deshalb war das genau das Richtige für uns", erzählt Obando. "Wir haben dafür eine Stunde lang geübt", berichtet die Lehrerin. Ihr Mann spielte Geige, sie sang und auf dem Glockenspiel, die Kinder sangen, spielten Bratsche, Geige und Fagott. "Sogar unsere zweijährige Tochter hat auf der Blockflöte ein paar Töne mitgespielt", erzählt Obando lachend.

Die Idee hinter dem Musizieren auf dem Balkon kommt aus Italien. "Es geht darum, sich solidarisch zu zeigen und auch auf die schwierige Situation freischaffender Künstler aufmerksam zu machen", erklärt Hanna Obando. Ihr Mann sei zum Glück nicht betroffen, denn er ist bei den Symphonikern fest angestellt. Er berichtet: "Für uns ist es schade, dass wir mindestens bis zum 19. April keine Proben oder Konzerte haben. Aber für die freischaffenden Musiker ist das schrecklich, denn sie bekommen im Moment kein Gehalt."

Gemeinschaftsgefühl

Das Lied, das am Sonntag gespielt wurde, war die Europahymne "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven. "Im Lied geht es um Gemeinschaftsgefühl in Europa und der Text ist sehr positiv. Das passt, denn wir bemühen uns auch, in der Situation das Positive zu sehen", sagt Obando.

Für die Familie stand aber der Spaß am Musizieren im Vordergrund: "Bei der eingeschränkten Bewegungsfreiheit ist es schön, ein Highlight im Tag zu haben auf das man hinarbeiten kann", erklärt Obando. Denn der neue Alltag ist anstrengend: "Wir versuchen, dass die Kinder vormittags ihre Hausaufgaben machen, aber wir kommen teilweise kaum hinterher, wenn sie viel aufhaben. Nachmittags gehen wir dann raus, denn die Kinder machen sonst Sport oder gehen zum Musikunterricht und das fällt auch alles weg", berichtet de Roos. Aber er ist zuversichtlich: "Wir kriegen das alle schon hin", sagt er.

Aktionen wie das Balkonkonzert können die Zeit ein wenig erleichtern und aufheitern. Die Nachbarn am Sonntag jedenfalls freuten sich und applaudierten dem kleinen Konzert.

Damit noch mehr Menschen davon profitieren können, haben die Bamberger Symphoniker auf eine besondere Art teilgenommen: Die Musiker filmten kurze Videos von sich beim Spielen der "Ode an die Freude", die dann zusammengeschnitten unter "StrongerTogether - SocialSymphony" auf dem Youtube-Kanal der Symphoniker zu sehen sind.