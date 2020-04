Der Palmsonntag live aus der Klinikkapelle

Die Premiere ist geglückt. Über 4400 Aufrufe, 100 Live-Zuschauer und genauso viele "Gefällt mir" verbuchte der Stream des Fränkischen Tags am vergangenen Sonntag aus der Erlöserkirche Bamberg. Das zeigt, wie stark das Bedürfnis nach geistlichem Beistand inmitten der Corona-Pandemie mit Ausgangsbeschränkungen und Distanz-Gebot ist. Deshalb macht der Fränkische Tag weiter und bietet auch an diesem Wochenende einen Live-Stream an - und zwar von einem besonderen Ort in diesen Tagen.

Am Palmsonntag um 9 Uhr ist der FT nämlich zu Gast in der Klinikkapelle im Bruderwald, wo der katholische Pfarrer Roland Huth, unterstützt von Doris Hartmannsgruber, Sabine Wicklow und Organist Markus Sperlein, einen Gottesdienst gestaltet. Die Bänke werden zwar leer sein, doch die Patienten vor Ort, darunter auch einige, die mit Covid-19 kämpfen, können über die Audioanlage des Krankenhauses an der Feier teilhaben. Mehr noch: Diesmal können sie, wie alle Bamberger und Interessierten, auf der Facebook-Seite "Fränkischer Tag Bamberg" (www.facebook.com/ftbamberg) sehen, was in der Kapelle vor sich geht. Später wird das Video auch auf infranken.de abrufbar sein.

Einzug nach Jerusalem

Am Palmsonntag eine Woche vor Ostern wird sich Pfarrer Huth mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem beschäftigen. Ein Esel spielte da eine zentrale Rolle, und von diesen Tieren und ihrer starken Präsenz zurzeit handelt auch Huths Beitrag in unserer Rubrik "Lichtblick". mm

Lichtblick von Klinikpfarrer Roland Huth

So viele Esel um uns herum!

So ein Esel"...vielleicht wäre das die Bemerkung gewesen in normalen Zeiten für Menschen und deren Taten, die in normalen Zeiten nicht normal gewesen wären.

"So ein Esel"...vielleicht hätten sich das früher manche anhören müssen, die in diesen Tagen und Wochen gerade das Beste daraus machen - und Gesichtsmasken nähen, am Telefon sitzen und die Älteren und Kranken daheim anrufen; die anderen dabei helfen, gut durch diese nicht einfache Zeit zu kommen ...

"So ein Esel" ... vielleicht haben das damals manche vom dem gedacht, der auf einem Esel - so berichtet es zumindest die Bibel - in die Stadt Jerusalem hineingeritten ist.

Der gewusst hat, was er denkt, redet, tut. Und dem klar war, für wen und warum er dies tut.

Mich macht es - in aller Besorgnis, die ich in mir trage - froh, so viele Esel um mich herum erleben zu dürfen, die ähnlich den Taten des einen von damals heute genau wissen, was notwendig ist, was getragen werden muss, was wirklich zählt, wenn alles andere in den Hintergrund rückt. Ein großes "Hosanna" auf den Ein(zig)en damals - und viele kleine "Hosannas" für so viele heute! Mir waren Esel schon immer sympathisch!

Und Ihnen wünsche ich gute Erfahrungen gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und auch die notwendige Geduld und Kreativität füreinander. Und genügend Solidarität ... damit es Ostern werden kann - jetzt erst recht!

Weitere Gottesdienste im Live-Stream

BDKJ-Diözesanverband Bamberg: Jugendgottesdienst mit Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster am Sonntag, 5. April, um 18 Uhr auf der Video-Plattform YouTube. Im "Kanal Jugend im Erzbistum" wird der Gottesdienst aus dem Jugendamt der Erzdiözese in der Bamberger Kleberstraße übertragen. https://www.youtube.com/channel/UC2bFDYC08jvK5EpPL1QjnLw? Erzbistum Bamberg: Livestreams aus dem Dom: Palmsonntag, 5. April, 9.30 Uhr: Eucharistiefeier (Erzbischof); Mittwoch, 8. April, 18 Uhr: Chrisammesse mit Weihe der heiligen Öle (Erzbischof); Gründonnerstag, 9. April, 19 Uhr: Feier vom Letzten Abendmahl (Erzbischof); Karfreitag, 10. April, 10 Uhr Kreuzweg (Dompfarrer), 14.30 Uhr: Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu (Erzbischof); Karsamstag, 11. April, 21 Uhr: Osternachtfeier (Erzbischof); Ostersonntag, 12. April, 9.30 Uhr: Ostereucharistie (Erzbischof); Ostermontag, 13. April, 9.30 Uhr: Eucharistiefeier (Weihbischof). Ab Osterdienstag wird wieder täglich um 8 Uhr eine Messe mit dem Erzbischof oder einem Mitglied des Domkapitels übertragen. www.facebook.com/bambergerdom und www.livestream.erzbistum-bamberg.de Autobahnkirche Geiselwind: Livestream-Gottesdienst aus der Autobahnkirche: 5. April, 10.30 Uhr, 9. April, 19 Uhr, 10. April, 15 Uhr Passion Jesu Christi modern mit Taizé-Liedern, 12. April, 10.30 Uhr. https://www.twitch.tv/autobahnkirche_geiselwind oder https://bit.ly/youtube_autobahnkirche_geiselwind. Neuapostolische Kirche: Live-stream-Gottesdienste: sonntags um 10 Uhr sowie am Karfreitag. Der Ostergottesdienst mit Stammapostel Schneider findet am 12. April um 10 Uhr statt. Infos unter www.nak-sued.de. Pfarrkirche St. Wenzeslaus Litzendorf: Gottesdienst zum Palmsonntag mit Pfarrer Marianus Schramm um 10 Uhr. Live-Stream unter www.pfarrei-litzendorf.de.