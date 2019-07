Der FT Bamberg will Ihre Meinung wissen!

Sie lesen häufig den Fränkischen Tag in Bamberg Stadt und Land? Das würde passen ... wir wollen Ihre Meinung hören. Ab sofort suchen wir Leserinnen und Leser ab 18 Jahren, die uns im Rahmen eines Online-Leser-Panels regelmäßig Feedback zu unserer Tageszeitung geben möchten (hier geht es zur Registrierung).

Vermissen Sie eine gute Geschichte? Uns interessieren auch Ihre Themen und Ansichten rund um Bamberg Stadt und Land, die wir redaktionell bearbeiten könnten. Denn nur wenn wir wissen, was unsere Leser wirklich denken, können wir unsere Verlagsprodukte ansprechend und interessant gestalten, inhaltlich und optisch, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Mehr als durchschnittlich fünf bis zehn Minuten müssen Sie für Befragungen im Rahmen des Leserpanels nicht aufwenden. Wenn Sie einmal nicht teilnehmen können - kein Problem. Die Teilnahme ist stets freiwillig! Wenngleich eine regelmäßige Teilnahme natürlich wünschenswert ist, um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen.

Für jede Teilnahme an einer Befragung sammeln Sie Punkte. Im November verlosen unsere unabhängigen Partner 30 "Schexs in the City" im Wert von je 20 Euro - insofern profitiert auch der Einzelhandel in Bamberg von unserer Marktforschung. Mit den bis 31. Oktober gesammelten Punkten erhöhen Sie stetig Ihre Gewinnchance. Wollen Sie lieber für den guten Zweck spenden? Auch dafür haben wir eine Lösung: Dann geht das Geld an "Franken helfen Franken", die Hilfsorganisation der Mediengruppe Oberfranken.

Datenschutz garantiert

Selbstverständlich werden alle Regeln des Datenschutzes eingehalten, die Ergebnisse werden nur anonym in Form von Statistiken und nie in Zusammenhang mit persönlichen Daten ausgewertet. Das Online-Lesepanel sowie die Befragungen liegen deshalb in den Händen von externen Experten aus der Meinungsforschung, mit denen wir als Mediengruppe Oberfranken zusammenarbeiten. Unsere Partner ist Pragma: Das Institut für empirische Strategieberatung hat seinen Sitz im Bamberger Centrum für empirische Studien an der Otto-Friedrich-Universität.

Um bei unserer Forschung mitzumachen, genügen übrigens drei Dinge:

? Sie lesen regelmäßig unsere Zeitung.

? Sie haben einen Internetanschluss und eine Mail-Adresse.

? Und Sie sind bereit, sich für Befragungen fünf bis zehn Minuten Zeit zu nehmen.

So registrieren Sie sich für unser FT-Leser-Panel

Anmeldung Registrieren Sie sich online unter der Adresse www.leserpanel-ft.de; dort finden Sie auch ausführliche Informationen zu unserem Panel.

Bestätigung Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie einen Link zugesandt (bei Problemen im "Spam"-Ordner nachsehen!). Diesen müssen Sie bestätigen. Nach Aktivierung dieses Links sind Sie Teil unseres Online-Leser-Panels.

Fragen Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Und sind für Sie da, und zwar in der Lokalredaktion in der Augustenstraße unter Telefon 0951/132961-00 oder per E-Mail an redaktion.bamberg@inFranken.de.red