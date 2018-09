Demonstration gegen Ankerzentren in Bamberg geplant

Gegen die umstrittenen Anker-Zentren für Asylbewerber finden am Samstag (8. September) Demonstrationen in drei bayerischen Städten statt. Zu den Protestaktionen in Bamberg, Augsburg und Regensburg haben mehrere lokale Bündnisse gemeinsam mit dem Bayerischen Flüchtlingsrat aufgerufen. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch fordern die Veranstalter die Schließung dieser Einrichtungen in Bayern.

"Die Ziele dieser Massenlager sind ausschließlich Abschottung, Ausgrenzung und Abschiebung, Teilhabe und Integration sind nicht erwünscht", wird Martin Jansen der Bamberger Initiative "Freund statt Fremd" in der Pressemitteilung zitiert. Die beteiligten Organisationen setzen sich nach eigenen Angaben für faire Asylverfahren statt Abschiebungen, Asylgrundrecht statt Abschottung, Menschlichkeit statt Abschreckung und Integration statt Ausgrenzung ein.

Demonstration für Samstag angekündigt

Als zentrale Veranstaltung gegen die "erneute Verschärfung der Asylpolitik in Bayern" ist für Samstag eine Demo in Bamberg geplant. Sie soll um 13 Uhr mit einer Auftaktkundgebung vor dem Anker-Zentrum (Birkenallee) starten und gegen 15 Uhr mit einer weiteren Kundgebung in der Innenstadt am Neptunbrunnen (Gabelmann) enden. Am selben Tag ist in Regensburg um 12 Uhr eine Kundgebung mit anschließendem Infostand am Neupfarrplatz geplant. Am Augsburger Rathausplatz wird um 12.30 Uhr eine "Protestperformance" aufgeführt.

Seit 1. August wurden in allen bayerischen Regierungsbezirken Anker-Zentren ("Ankunft, Entscheidung, Rückführung") mit jeweils bis zu 1.500 Plätzen für Asylbewerber eingerichtet. Nach Plänen den bayerischen Innenministeriums sollen dort alle wichtigen Behörden gebündelt arbeiten und so die Entscheidungen über Asylanträge beschleunigen. Das Ankerzentrum Bamberg ist für 14 Herkunftsländer zuständig. Mehrere Organisationen kritisieren die Anker-Zentren aber als "Abschiebelager" und beklagen vor allem "unwürdige Zustände", unter denen Menschen dort oft monatelang leben müssten.