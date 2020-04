Es war eine gute Nachricht an einem Ort, an dem die Menschen krisenbedingt auseinanderrücken mussten. Im Hegelsaal saßen die Bamberger Stadträte wie Einzelkämpfer an 44 getrennten Tischen, als der Baureferent Thomas Beese eine Befürchtung wegwischte: Könnte "Corona" das größte Handelsprojekt der ...