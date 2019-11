Das ist das neue Bamberger Christkind

Anna-Carina Stolze ist das neue Christkind

Das neue Bamberger Christkind heißt Anna-Carina Stolze und kommt aus Bamberg. Die 12 Jährige Anna-Carina setze sich in der letzten Runde gegen neun Mitbewerberinnen durch. Ausschlaggebend für ihre Wahl war ihr selbstbewusstes Auftreten sowie ihre beeindruckenden Sprach- und Gesangseinlagen. Sie ist ab sofort die Nachfolgerin des bisherigen Bamberger Christkindes Yasmin Ziegler.

Als offizielle Repräsentantin der Weihnachtsstadt Bamberg wird Anna-Carina den Bamberger Weihnachtsmarkt am 26. November eröffnen und weihnachtliche Stimmung in der Stadt Bamberg, Schulen, Altersheimen, sozialen Einrichtungen sowie bei karitativen Weihnachtsfeiern verbreiten. Wie in den letzten Jahren wird das Bamberger Christkind bei seinem Besuch in der Kinderklinik Geschenke an die kleinen Patienten verteilen.