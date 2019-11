Das große Schlagerfest XXL kommt mit Florian Silbereisen nach Bamberg

Launige Musik, mitreißende Moderation und interessante Gespräche. Für all das steht der deutsche Schlager. Und mit seinem Gesicht für den Schlager steht kein anderer als Florian Silbereisen (38). Nun kommt wieder zusammen, was zusammen gehört: Der Showmaster der erfolgreichen ARD und ORF-TV-Shows mit dem Thema Schlager präsentiert 2020 laut eigenen Angaben "die Party des Jahres" und kommt am 13.05.2020 nach Bamberg in die "Brose Arena".

Florian Silbereisen und der Schlager: Seit Jahrzehnten ein Erfolgsgarant