Was passiert, wenn eine gesamte Schiffsbesatzung mit ihren Passagieren Schiffbruch erleidet und ums nackte Überleben kämpfen muss? Welche Grenzen darf man überschreiten, um das eigene Leben zu sichern? Dieses dramatische Szenario schildert der österreichische Schriftsteller Franzobel in seinem Roman ?Das Floß der Medusa?. Dr. Andrea Bartl, Professorin für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Bamberg, konnte den preisgekrönten Autor im Rahmen der Reihe ?Literatur in der Universität? für eine öffentliche Lesung am Donnerstag, 26. April 2018, gewinnen.

Im Jahr 1816 trieben wegen mangelnder Rettungsboote 147 Schiffbrüchige der französischen Fregatte ?Méduse? tagelang ohne Nahrung und Wasser auf einem Floß vor der Westafrikanischen Küste. Nur fünfzehn von ihnen überlebten ? nicht zuletzt durch Kannibalismus. Drei Jahre später setzte Théodore Géricault der Tragödie ein malerisches Denkmal. Franzobel hat die historisch belegte Geschichte nun literarisch aufgearbeitet und reiht sich damit in die Tradition großer Schiffbrucherzählungen wie Daniel Defoes ?Robinson Crusoe? ein. Die Frage, was Moral und Zivilisation beim Kampf ums schiere Überleben noch bedeuten, durchzieht ?Das Floß der Medusa? und nähert sich so dem Kern des Menschlichen.

2017 stand der Roman des unter dem bürgerlichen Namen als Franz Stefan Griebl bekannten Autors auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und bekam den Bayerischen Buchpreis verliehen. Die Lesung beginnt um 20.15 Uhr im Hörsaal U2/00.25, An der Universität 2. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zur Lesung und zur Veranstaltungsreihe finden Sie hier: https://www.uni-bamberg.de/germ-lit2/news/artikel/franzobel-liest-aus-seinem-roman-das-floss-der-medusa/

Bild: Franzobel liest aus seinem Roman ?Das Floß der Medusa?.

Quelle: Dirk Skiba

Weiterführende Informationen für Medienvertreterinnen und Medienvertreter:

Kontakt für Rückfragen zur Lesung:

Prof. Dr. Andrea Bartl

Professur für Neuere deutsche Literaturwissenschaft

Tel.: 0951/863-2210

andrea.bartl(at)uni-bamberg.de



Medienkontakt:

Tanja Eisenach

Pressereferentin/Leitung Pressestelle

Tel.: 0951/863-1023

presse(at)uni-bamberg.de