Wenn am morgigen Sonntag der "Tag des offenen Denkmals" bundesweit zum 25. Mal stattfindet, kratzt das die Gebäude, die dabei vorgestellt werden, herzlich wenig. An ihnen allen nagt der Zahn der Zeit zum Teil schon seit mehr als tausend Jahren und vor diesem Hintergrund sind 25 Jahre beinahe nichts.

Regelmäßig steht der "Tag des offenen Denkmals", an dem in diesem Jahr in Bamberg neun und im Landkreis Bamberg acht Baudenkmäler zur Besichtigung offenstehen, unter einem Motto. Für 2018 hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD), die für die bundesweite Organisation des Denkmal-Tages verantwortlich zeichnet, die Überschrift "Entdecken, was uns verbindet" gewählt.

"Das Erbe teilen"

Die Stiftung, die gerne darauf hinweist, dass bundesweit über 7500 Denkmale zum Besuch einladen, bezieht sich mit dem aktuellen Motto explizit auf das "Europäische Kulturerbejahr 2018". Das steht unter der Aufforderung: "Das Erbe miteinander teilen". So soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Bauwerke wesentliche und dauerhaft in eine Gesellschaft hineinwirkende Beiträge des menschlichen Kulturschaffens sind und somit auch das kulturelle Gedächtnis einer Gemeinschaft prägen.

Damit solle aber auch unterstrichen werden, so die DSD, dass die Menschen in einem Land, in einer Region oder eben in einer Ortschaft zu jeder Zeit bauliche Kulturleistungen vollbringen, die den Erinnerungsschatz des kollektiven Gedächtnisses einer Gesellschaft für die eigene Geschichte bereichern, erweitern und verändern.

Stein gewordene Erinnerung

Stein, Holz, Eisen und Glas gewordene Erinnerungsbücher sind unsere Denkmale damit auch. Sie binden Generationen aneinander und sie fordern von jeder neuen Generation, dass sie sie in ihrer Bedeutung erkennen und für die Zukunft bewahren mögen.

So empfiehlt es sich, für Sonntag vielleicht sogar einen Ausflug mit der ganzen Familie zu planen. Denn zum einen gibt es an den meisten Orten, die in ein offenes Denkmal einladen, spannende Rahmenprogramme für Jung und Alt oder die eine oder andere Sehenswürdigkeit über das jeweilige Denkmal hinaus. Und zum anderen dürfte es besonders aufregend sein, zu hören, wie Papa, Mama, Tochter, Sohn oder Oma, Opa, Onkel und Tante das jeweilige Denkmal sehen.

Möglicherweise kommt dann über dem Verbindenden auch das Trennende zum Vorschein, was ja nicht zu Kummer führen muss, wenn man sich nur offen darüber austauscht. Für das kulturelle Erbe will der "Tag des offenen Denkmals" jeden Einzelnen sensibilisieren und natürlich kann man von den Expertinnen und Experten, die durch die jeweiligen Denkmale führen, viel Neues erfahren und lernen.

Tourenvorschlag

Unser Mitarbeiter hat vorab schon einmal eine kleine Schleife durch den Landkreis Bamberg gedreht und beendet die Tour zu den Denkmalen, mit den sehenswerten Bauwerken, die den Besuchern am Sonntag in Bamberg offenstehen.

In Lisberg bei Trabelsdorf wartet eine der ältesten Burgen Deutschlands auf Besucher. Nach der Besichtigung empfiehlt sich ein Spaziergang über den Burghof, auf dem die Winzerfamilie Laufer Traktoren aus mindestens 90 Jahren zeigt. Geöffnet ist die Burg am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

In Burgwindheim kann man das an der Hauptstraße gelegene Barockschloss, das von 11 bis 16 Uhr geöffnet ist, gar nicht übersehen. Das Treppenhaus des feinen Landschlosses erinnert an die Treppenanlage in Schloss Weißenstein bei Pommersfelden.

Von Burgwindheim aus lohnt außerdem ein Abstecher nach Ebrach und Schlüsselfeld.

In Ebrach gibt es von 14 bis 16 Uhr Führungen im sogenannten Bauernhof des Klosters und eine besonders sehenswerte Ausstellung, die sich mit dem Thema "Vielfalt und Einheit - Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa" befasst.

In Schlüsselfeld, wo es am Marktplatz eine besonders gut sortierte Eisdiele gibt, kann man um 13 Uhr bei der Führung zur Marienkapelle dabei sein. Im Frensdorfer Ortsteil Schlüsselau öffnet Frau Marit Budschigk das spätbarocke Jägerhaus von 12 bis 18 Uhr. Sehenswert ist auch der riesige Garten mit Obstbaumbestand und Blick auf die Klosteranlage von Schlüsselau. Außerdem wird es im ehemaligen Jägerhaus eine Ausstellung mit Zeichnungen aus der Umgebung geben.

Abstecher zur Wallfahrtskapelle

er Rückweg nach Bamberg führt dann über Buttenheim, das viele Bamberger bzw. Landkreisbürger wahrscheinlich schon wegen des Levi-Strauss-Museums besucht haben. Besonders spannend ist aber auch ein Besuch der Wallfahrtskapelle St. Georg. Diese frühbarocke Kleinarchitektur zeigt, dass die Graubündner Baumeister im späten 17. Jahrhundert beinahe bis nach Bamberg gelangt sind und nicht nur bei den Ansbacher Markgrafen hängen geblieben sind. Die Kapelle ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr gibt es eine Führung mit Karl Sanner von der Kirchenverwaltung.

In Strullendorf wartet der ehemalige Gasthof Schwarzes Ross von 10 bis 17 Uhr auf Besucher. Führungen durch das Objekt gibt es um 14 Uhr und um 14.30 Uhr. In Scheßlitz ist die Begehung der Stadtmauer ganztägig möglich. An einer Führung interessierte Besucher treffen sich am Rathaus.

Ehe es nach Bamberg zurückgeht, lohnt ein Abstecher nach Baunach. Dort grüßt der viergeschossige Spitzhelmturm der Pfarrkirche St. Oswald über alle Dächer hin. Hier sollte man die Ankündigungen vor Ort beachten. Wer dann noch einkehren will, ist in der ehemaligen Brauerei Lechner gut beraten. Die wurde bis 2015 von den Architekten Christian und Peter Brückner zu einem Bürgerhaus umgebaut. Vorbildlich zeigt diese Um- und Nachnutzung, wie man historisch überkommene Bauwerke durch eine sinnvolle neue Nutzung und eine sensible Sanierung dauerhaft erhalten kann.

Zurück in Bamberg

In Bamberg selbst lohnt der Weg zur Erlöserkirche am Kunigundendamm. Dieser auch schon bald 85 Jahre alte, zehneckige Kirchenbau mit seinem freistehenden Turm galt in seiner Entstehungszeit als unerhört modern und wurde zudem zum selbstbewussten Statement der evangelischen Christen in der alten Bischofsstadt Bamberg. Führungen finden um 11.30 Uhr und um 13.30 bzw. 15.30 Uhr statt.

Nicht weit von der Erlöserkirche entfernt führt der Bildhauer Adelbert Heil, Berganza-Preisträger 2017, zwischen 11.30 und 18 Uhr durch den Musikpavillon im Hain am Mühlwörth 19a. Seit fünf Jahren nutzt Heil den Pavillon als Atelier, das immer offensteht, wenn er dort arbeitet.

Vom Hain ist es nur einen Katzensprung weit in die Concordiastraße. Gut sichtbar ist der historische Riegelhof dort, der aktuell ein Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ist. Von Andreas Mätzold und Frank Forkel kann man um 11, 13 und 14 Uhr bei Führungen mehr über die Sanierungsmaßnahme und die Arbeit der Stiftung erfahren.

Besuch im Logenhaus

Schließlich bietet sich ein Gang ins Inselgebiet an. In der Franz-Ludwig-Straße wartet das Logenhaus auf interessierte Besucher. Geöffnet ist das sonst nicht geöffnete Logenhaus am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Führungen finden halbstündlich statt.

Weiter gehts zur Hauptwachtstraße, wo man sich bei der Hausnummer 19 einstellt, wenn man von Professor Wilfried Krings mehr zu den sogenannten Kronfußbauten in Bamberg erfahren will. Die Veranstaltungen mit Führungen finden dort ab 9.30 Uhr statt und werden bis 16 Uhr wiederholt.

Bei der Kettenbrücke erwarten Walburga Hepple und Stadtheimatpflegerin Stephanie Eissing Brückengänger ab 11 Uhr zu Führungen und Vorträgen über alte Handelswege, die Bamberg beinahe immer schon querten und mit aller Welt verbunden haben. Die Vorträge werden um 12 Uhr und um 13.30 Uhr wiederholt.

Und schließlich könnte man den Rundgang zu den offenen Denkmalen Bambergs im Sand ausklingen lassen. Östlich und westlich des Sandgebiets sind zwei stattliche Anwesen zu bewundern. In der Karolinenstraße 18 finden um 14, 15 und 16 Uhr Führungen im Marschalk von Ostheimschen Haus statt. Das ehemalige Gerberhaus in der Unteren Sandstraße 2 ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Ansprechpartner sind dort Michael Krüger und Raymund Schmitz von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Bamberg.

Alle weiteren Denkmale, die in Bayern zur Besichtigung offenstehen, finden Interessierte auf der Internetseite www.tag-des-offenen-denkmals.de.