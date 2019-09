Bamberg vor 59 Minuten

Kandidatur

Daniela Reinfelder will OB in Bamberg werden

Die Vorsitzende der Bamberger unabhängigen Bürger (BuB) wirft ihren Ring in den Hut und tritt 2020 zur Bamberger Oberbürgermeisterwahl an. In den kommenden Wochen wird das Kandidatenfeld noch weiter wachsen.