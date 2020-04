Coronavirus in Bamberg: Sechs weitere Menschen an Corona gestorben - Knapp 540 Infizierte

Auch die Region in und um Bamberg ist von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle in Stadt und Kreis Bamberg finden Sie in unserer interaktiven Karte.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 19.04.2020, 16.45 Uhr: Sechs weitere Corona-Tote

Das Landratsamt Bamberg meldete am Sonntag (19. April 2020) folgende Zahlen in Bezug auf die Corona-Pandemie: Infizierte: 537 (Stadt: 177, Landkreis: 360); Todesfälle: 36 (Stadt: 11, Landkreis: 25); Geheilt: 256 Personen

Update vom 17.04.2020, 14.38 Uhr: Wertstoffhöfe im Landkreis wieder geöffnet

Das Landratsamt Bamberg teilt am Freitag mit, dass die Wertstoffhöfe im Landkreis ab dem 20.04. wieder öffnen. Die Öffnungszeiten werden teilweise stark verlängert, um Staus und Ansammlungen zu vermeiden.

Auf folgende Regeln weist das Landratsamt hin:

Die bisherigen Annahmebedingungen und Mengenbegrenzungen gelten nach wie vor (z. B. bei Bauschutt max. 0,5 m³ sowie störstofffrei).

Allgemeine und empfohlene Hygiene- und Abstandsregeln sind zwingend einzuhalten. Das Tragen einer „Community-Maske“ wird dringend empfohlen.

Entsprechend den Empfehlungen des Bayerischen Innenministeriums ist nur eine begrenzte Anzahl von Anlieferern auf den Wertstoffhöfen zugelassen, so dass ggf. eine Einlassregelung erfolgen muss. Die Anweisungen des Aufsichtspersonals müssen daher beachtet werden. Kinder dürfen in nächster Zeit nicht auf die Wertstoffhöfe.

Die Anlieferungen sollten zunächst auf das unbedingt Erforderliche beschränkt werden, damit – trotz verlängerter Öffnungszeiten – keine Staus und längere Wartezeiten entstehen. Daher bitte nicht alle Anlieferungen an den ersten Öffnungstagen!

Durch die Nutzung der zusätzlichen Vormittagszeiten kann der Anlieferverkehr entzerrt werden.

Für die Entsorgung von Glas und Dosen stehen die entsprechenden öffentlichen Container in den Gemeinden zur Verfügung; daher ist die Abgabe am Wertstoffhof nicht unbedingt erforderlich. Auch die Anlieferung von Grün- und Gartenabfällen kann vermieden werden, wenn diese Abfälle zu den Kompostplätzen oder Grüngutcontainerstandorten im Landkreis gebracht werden.

Update vom 15.04.2020, 16.16 Uhr: Mehr als 500 Infizierte in Stadt und Landkreis

Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen hat in Stadt und Landkreis Bamberg die 500er-Marke übersprungen, wie das zuständige Landratsamt berichtet. 504 Personen wurden bis Mitte April positiv auf das Virus getestet, 157 in der Stadt Bamberg, 347 im Landkreis. Geheilt gelten derzeit 186 Personen. Die Fallzahlen steigen im Moment nicht mehr so schnell. Sie verdoppeln sich aktuell alle 15 Tage, Tendenz steigend. Ende März betrug diese Frist noch lediglich sechs Tage.

Die Zahl der mit einer Covid-19-Infektion verstorbenen Menschen liegt bei 29. 22 stammen aus dem Landkreis Bamberg, sieben aus der Stadt. Drei Personen waren zwischen 60 und 69 Jahre alt, vier Verstorbene zwischen 70 und 79 Jahre. Acht Menschen waren zwischen 80 und 85 Jahre und 14 Menschen 86 Jahre und älter. In fast allen Fällen lagen, so der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg, Vorerkrankungen vor. Zwei dieser Verstorbenen waren zwar infiziert, sind jedoch nachweislich nicht an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben.

Wie in vielen Regionen Deutschlands, erweist sich in der Region Bamberg die Bekämpfung der Pandemie in Pflegeeinrichtungen als große Herausforderung für Gesundheitsbehörde und Betreiber, teilt das Landratsamt Bamberg mit. 21 der 29 Todesfälle gehen auf vier von 38 Pflegeheimen in Stadt und Landkreis Bamberg zurück. Dies, obwohl bereits seit Mitte März Kontakt- und Besuchsverbote gelten, viele Bewohner und Mitarbeiter der betroffenen Einrichtungen auf das Covid-19-Virus getestet wurden, Quarantänen eingerichtet und ausgesprochen wurden und die Infizierten in Vollschutz versorgt werden.

Die Schutzmaßnahmen wurden und werden auch auf weitere Pflegeheime ausgeweitet. Inzwischen gibt es laut Landratsamt in fast allen Einrichtungen einen Pandemiebeauftragten sowie einen gesondert bestellten Heimarzt als Ansprechpartner. Schritt für Schritt wurden beziehungsweise werden alle Bewohner und Beschäftigte aller Pflegeheime auf das Coronavirus getestet. Nach wie vor sei es eine tägliche Herausforderung, die notwendige Schutzausrüstung auch für die Pflegeheime bereitzustellen.

Update vom 13.04.2020, 16.15 Uhr: Zahl der Todesfälle steigt auf 24 - mehr als 150 Infizierte genesen

Am Ostermontag meldet das Landratsamt Bamberg neue Corona-Zahlen: Über die Feiertage ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus um fünf Personen auf 24 gestiegen. Der Landkreis meldet 19, die Stadt Bamberg fünf Todesfälle. Die Gesamtzahl der Infizierten ist derweil auf 480 gestiegen (339 im Landkreis, 141 in der Stadt). Als geheilt gelten inzwischen 161 Personen, 115 davon im Landkreis und 46 in der Stadt. Weitere Angaben zu den Todesfällen machte das Landratsamt nicht.

Update vom 10.04.2020, 15.18 Uhr: Landratsamt meldet weiteren Todesfall

In der Region Bamberg ist ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus ums Leben gekommen.

Der aktuelle Stand der Fallzahlen beläuft sich am Karfreitag (10.04.2020) auf insgesamt 463 Corona-Infizierte in Stadt und Landkreis Bamberg. Davon fallen 136 Fälle auf die Stadt und 327 auf den Landkreis. Insgesamt hat es bislang 19 Todesfälle in der Region gegeben.

Als geheilt gelten derzeit 41 Menschen in der Stadt sowie 100 im Landkreis.

Update vom 09.04.2020, 14.25 Uhr: Stadt appelliert an Bürger - "Das ist illegal"

Wie fast überall kommt es auch in Bamberg zur Einschränkungen im öffentlichen Leben. So muss auch die Müllabfuhr ihre Arbeitsabläufe ändern und es kommt zu Verzögerung bei Abholung von Sperrmüll. Doch das rechtfertigt nicht das, was aktuell immer mehr Haushalte in Bamberg machen. Sie missbrauchen die öffentlichen Mülleimer, um ihren Hausmüll darin zu entsorgen. Da die Entsorgung des Hausmülls der Abfallverordnung unterliegt, handelt es sich bei dieser illegalen Entsorgung um eine Straftat. Das schreibt die Stadt Bamberg in einer Pressemeldung am Donnerstag. Darin heißt es: "Damit können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 2.500 Euro geahndet werden."

Vor allem die Behälter in der Innenstadt und dem P+R-Platz in der Würzburger Straße sind von der Verschmutzung betroffen, heißt es von Seiten der Stadt. Und: Werden umweltgefährdenden Stoffe abgelegt, dann werde "aus Leichtfertigkeit ein Straftatbestand. "

Update vom 09.04.2020, 12.15 Uhr: Discounter in Bamberg jetzt mit Türstehern

In Bamberg setzen Aldi-Märkte aktuell vermehrt Türsteher ein. Die sollen verhindert, dass sich zur selben Zeit nicht zu viele Menschen im Markt aufhalten. Wie das Unternehmen auf inFranken.de-Anfrage erklärt, gibt es keine feste Kundenanzahl. Kunden müssten aber durchaus ein paar Minuten warten, bevor sie zum Einkaufen in den Lagen können.

Eine Sprecherin bestätigte auch eine weitere Änderung in vielen Filialen von Aldi Süd.

Update vom 08.04.2020, 15.11 Uhr: Zahl der Corona-Todesopfer steigt auf 14

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Stadt und Landkreis Bamberg ist auf 441 angestiegen. Dies teilte das Landratsamt am Mittwochnachmittag (08.04.2020) mit. 127 Infizierte kommen aus der Stadt Bamberg, 314 aus dem Landkreis. Als geheilt gelten mittlerweile 119 Personen. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 14 Menschen.

Update vom 07.04.2020, 15.52 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 426

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen in Stadt und Landkreis Bamberg ist auf 426 angestiegen. Das meldet das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung. 122 Erkrankte kommen demnach aus der Stadt Bamberg, 304 aus dem Landkreis. Als geheilt gelten mittlerweile 98 Personen. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 11 Menschen.

Update vom 07.04.2020, 14.09 Uhr: Soldaten aus der Oberpfalz unterstützen Bamberg

Ab sofort unterstützen 35 aktive Soldatinnen und Soldaten des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd nahe der Stadt Cham in der Oberpfalz den Landkreis Bamberg bei der Bekämpfung des Coronavirus. Das meldet das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Die Soldaten würden vorerst für sechs Wochen flexibel über den Landkreis auf die jeweiligen Alten- und Pflegeheime verteilt und dort als Hilfskrankenpfleger eingesetzt, da die Kapazitäten der zivilen Kräfte mittlerweile erschöpft seien. Vor dem Einsatz erfolge eine Corona-Testreihe an den Soldaten, um eine Ansteckungsgefahr für die Bewohner und das Pflegepersonal auszuschließen. Eine umfassende Schulung für ihren Tätigkeitsbereich in den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises solle die Soldaten anschließend auf ihre neuen Aufgaben vorbereiten.

Landrat Johann Kalb begrüßte die eintreffende Panzerbrigade: „Ich bedanke mich bei den helfenden Soldaten, die hier eine unschätzbare humanitäre Leistung für unseren Landkreis vollbringen und denen beistehen, die jetzt unseren besonderen Schutz und Rückhalt brauchen, unsere Risikogruppen in den Alten- und Pflegeheimen.“

Zur Bewältigung der Corona-Krise stehe dem Landratsamt Bamberg seit dem 25. März steht auch das Kreisverbindungskommando (KVK) Bamberg-Land durch die örtlichen Reservisten unter der stellvertretenden Leitung von Oberstleutnant Matthias Wenzel zur Verfügung. Die KVK Bamberg-Land erfüllt damit den Auftrag als Verbindungsglied zur Bundeswehr, Landrat Johann Kalb und der Führungsgruppe Katastrophenschutz zu den besonderen Fähigkeiten der Bundeswehr zu beraten und den Einsatz der Truppe vor Ort zu koordinieren.

Bamberg hatte entsprechende Hilfeleistungsanträge gestellt, diese seien in Berlin innerhalb weniger Tage zügig in die Wege geleitet worden, so das Landratsamt.

Update vom 06.04.2020, 16.20 Uhr: 398 Menschen infiziert

Wie das Landratsamt Bamberg am Montag (6. April 2020) mitteilt, hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in den vergangenen zehn Tagen verdoppelt. Derzeit sind 398 Menschen nachweislich an Covid-19 erkrankt. "Am 26. März waren es mit 193 Infizierten etwa halb so viel. Zuvor hatten sich die Werte innerhalb von rund vier Tagen verdoppelt. Am 23. März waren 92 Infizierte gemeldet", meldet das Landratsamt. Von den aktuell 398 Infizierten stammen 118 aus der Stadt und 280 Menschen aus dem Landkreis Bamberg. Von den 36 Gemeinden im Landkreis sind 33 von Covid-19 betroffen. 88 Menschen gelten als geheilt. Elf Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Update vom 05.04.2020, 17 Uhr: Zahl der Todesfälle mehr als verdoppelt

Traurige Nachrichten gibt das Landratsamt Bamberg am Sonntag bekannt: Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen, ist in Stadt und Landkreis Bamberg auf elf gestiegen. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle am Wochende mehr als verdoppelt (bisher 5 Todesfälle).

Zwei Verstorbene stammen aus der Stadt, vier aus dem Landkreis. Die sechs Verstorbenen waren zwischen 83 und 89 Jahren. Die bisherigen fünf Verstorbenen stammen alle aus dem Kreis.

Die Gesamtzahl der Infizierten ist auf 382 gestiegen, 112 aus der Stadt und 270 aus dem Landkreis. 81 Personen gelten als geheilt.

Stadt Bamberg richtet Internetseite zum Coronavirus ein

Die Stadt Bamberg hat auf ihren Internetseiten unter der Adresse www.stadt.bamberg.de/coronavirus die wichtigsten fachlichen Informationen zum Coronavirus zusammengestellt, die fortlaufend ergänzt und aktualisiert werden. Neben Links zu entsprechenden Informationen des Robert-Koch-Instituts, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege finden Bürger dort auch den zuständigen Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg. Dieser steht unter der Telefonnummer 0951/85-9700 für alle Fragen zum Corona-Virus zur Verfügung.

Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus können Bürger sich zudem an die Telefon-Hotline 09131/6808 5101 des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wenden.

Alle Informationen zur Ausbreitung und den Gefahren des Coronavirus finden Sie in unserem ständig aktualisierten Live-Ticker zur Pandemie.