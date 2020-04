Coronavirus in Bamberg: Zahl der Todesfälle steigt auf 24

Auch die Region in und um Bamberg ist von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle in Stadt und Kreis Bamberg finden Sie in unserer interaktiven Karte.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 13.04.2020, 16.15 Uhr: Zahl der Todesfälle steigt auf 24 - mehr als 150 Infizierte genesen

Am Ostermontag meldet das Landratsamt Bamberg neue Corona-Zahlen: Über die Feiertage ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus um fünf Personen auf 24 gestiegen. Der Landkreis meldet 19, die Stadt Bamberg fünf Todesfälle. Die Gesamtzahl der Infizierten ist derweil auf 480 gestiegen (339 im Landkreis, 141 in der Stadt). Als geheilt gelten inzwischen 161 Personen, 115 davon im Landkreis und 46 in der Stadt. Weitere Angaben zu den Todesfällen machte das Landratsamt nicht.

Update vom 10.04.2020, 15.18 Uhr: Landratsamt meldet weiteren Todesfall

In der Region Bamberg ist ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus ums Leben gekommen.

Der aktuelle Stand der Fallzahlen beläuft sich am Karfreitag (10.04.2020) auf insgesamt 463 Corona-Infizierte in Stadt und Landkreis Bamberg. Davon fallen 136 Fälle auf die Stadt und 327 auf den Landkreis. Insgesamt hat es bislang 19 Todesfälle in der Region gegeben.

Als geheilt gelten derzeit 41 Menschen in der Stadt sowie 100 im Landkreis.

Update vom 09.04.2020, 14.25 Uhr: Stadt appelliert an Bürger - "Das ist illegal"

Wie fast überall kommt es auch in Bamberg zur Einschränkungen im öffentlichen Leben. So muss auch die Müllabfuhr ihre Arbeitsabläufe ändern und es kommt zu Verzögerung bei Abholung von Sperrmüll. Doch das rechtfertigt nicht das, was aktuell immer mehr Haushalte in Bamberg machen. Sie missbrauchen die öffentlichen Mülleimer, um ihren Hausmüll darin zu entsorgen. Da die Entsorgung des Hausmülls der Abfallverordnung unterliegt, handelt es sich bei dieser illegalen Entsorgung um eine Straftat. Das schreibt die Stadt Bamberg in einer Pressemeldung am Donnerstag. Darin heißt es: "Damit können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 2.500 Euro geahndet werden."

Vor allem die Behälter in der Innenstadt und dem P+R-Platz in der Würzburger Straße sind von der Verschmutzung betroffen, heißt es von Seiten der Stadt. Und: Werden umweltgefährdenden Stoffe abgelegt, dann werde "aus Leichtfertigkeit ein Straftatbestand. "

Update vom 09.04.2020, 12.15 Uhr: Discounter in Bamberg jetzt mit Türstehern

In Bamberg setzen Aldi-Märkte aktuell vermehrt Türsteher ein. Die sollen verhindert, dass sich zur selben Zeit nicht zu viele Menschen im Markt aufhalten. Wie das Unternehmen auf inFranken.de-Anfrage erklärt, gibt es keine feste Kundenanzahl. Kunden müssten aber durchaus ein paar Minuten warten, bevor sie zum Einkaufen in den Lagen können.

Eine Sprecherin bestätigte auch eine weitere Änderung in vielen Filialen von Aldi Süd.

Update vom 08.04.2020, 15.11 Uhr: Zahl der Corona-Todesopfer steigt auf 14

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Stadt und Landkreis Bamberg ist auf 441 angestiegen. Dies teilte das Landratsamt am Mittwochnachmittag (08.04.2020) mit. 127 Infizierte kommen aus der Stadt Bamberg, 314 aus dem Landkreis. Als geheilt gelten mittlerweile 119 Personen. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 14 Menschen.

Update vom 07.04.2020, 15.52 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 426

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen in Stadt und Landkreis Bamberg ist auf 426 angestiegen. Das meldet das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung. 122 Erkrankte kommen demnach aus der Stadt Bamberg, 304 aus dem Landkreis. Als geheilt gelten mittlerweile 98 Personen. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 11 Menschen.

Update vom 07.04.2020, 14.09 Uhr: Soldaten aus der Oberpfalz unterstützen Bamberg

Ab sofort unterstützen 35 aktive Soldatinnen und Soldaten des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd nahe der Stadt Cham in der Oberpfalz den Landkreis Bamberg bei der Bekämpfung des Coronavirus. Das meldet das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Die Soldaten würden vorerst für sechs Wochen flexibel über den Landkreis auf die jeweiligen Alten- und Pflegeheime verteilt und dort als Hilfskrankenpfleger eingesetzt, da die Kapazitäten der zivilen Kräfte mittlerweile erschöpft seien. Vor dem Einsatz erfolge eine Corona-Testreihe an den Soldaten, um eine Ansteckungsgefahr für die Bewohner und das Pflegepersonal auszuschließen. Eine umfassende Schulung für ihren Tätigkeitsbereich in den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises solle die Soldaten anschließend auf ihre neuen Aufgaben vorbereiten.

Landrat Johann Kalb begrüßte die eintreffende Panzerbrigade: „Ich bedanke mich bei den helfenden Soldaten, die hier eine unschätzbare humanitäre Leistung für unseren Landkreis vollbringen und denen beistehen, die jetzt unseren besonderen Schutz und Rückhalt brauchen, unsere Risikogruppen in den Alten- und Pflegeheimen.“

Zur Bewältigung der Corona-Krise stehe dem Landratsamt Bamberg seit dem 25. März steht auch das Kreisverbindungskommando (KVK) Bamberg-Land durch die örtlichen Reservisten unter der stellvertretenden Leitung von Oberstleutnant Matthias Wenzel zur Verfügung. Die KVK Bamberg-Land erfüllt damit den Auftrag als Verbindungsglied zur Bundeswehr, Landrat Johann Kalb und der Führungsgruppe Katastrophenschutz zu den besonderen Fähigkeiten der Bundeswehr zu beraten und den Einsatz der Truppe vor Ort zu koordinieren.

Bamberg hatte entsprechende Hilfeleistungsanträge gestellt, diese seien in Berlin innerhalb weniger Tage zügig in die Wege geleitet worden, so das Landratsamt.

Update vom 06.04.2020, 16.20 Uhr: 398 Menschen infiziert

Wie das Landratsamt Bamberg am Montag (6. April 2020) mitteilt, hat sich die Zahl der Corona-Infizierten in den vergangenen zehn Tagen verdoppelt. Derzeit sind 398 Menschen nachweislich an Covid-19 erkrankt. "Am 26. März waren es mit 193 Infizierten etwa halb so viel. Zuvor hatten sich die Werte innerhalb von rund vier Tagen verdoppelt. Am 23. März waren 92 Infizierte gemeldet", meldet das Landratsamt. Von den aktuell 398 Infizierten stammen 118 aus der Stadt und 280 Menschen aus dem Landkreis Bamberg. Von den 36 Gemeinden im Landkreis sind 33 von Covid-19 betroffen. 88 Menschen gelten als geheilt. Elf Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Update vom 05.04.2020, 17 Uhr: Zahl der Todesfälle mehr als verdoppelt

Traurige Nachrichten gibt das Landratsamt Bamberg am Sonntag bekannt: Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen, ist in Stadt und Landkreis Bamberg auf elf gestiegen. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle am Wochende mehr als verdoppelt (bisher 5 Todesfälle).

Zwei Verstorbene stammen aus der Stadt, vier aus dem Landkreis. Die sechs Verstorbenen waren zwischen 83 und 89 Jahren. Die bisherigen fünf Verstorbenen stammen alle aus dem Kreis.

Die Gesamtzahl der Infizierten ist auf 382 gestiegen, 112 aus der Stadt und 270 aus dem Landkreis. 81 Personen gelten als geheilt.

Update vom 03.04.2020, 13.15 Uhr: Jetzt 330 Infizierte - Landratsamt gibt detaillierte Zahlen bekannt

18 Tage nach dem Ausrufen des Katastrophenfalles für Bayern und 14 Tage nach dem Erlass von Ausgangsbeschränkungen hat das Landramtsamt am Freitag (03.04.2020) neue Fallzahlen und eine Statistik zu den Infizierten veröffentlicht: Demnach sind in der Bamberger Region nun 330 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 03.04.2020, 11.00 Uhr). 93 Betroffene kommen aus der Stadt, 237 aus dem Landkreis Bamberg. Die Zahl der Todesfälle beträgt weiterhin fünf. Derzeit gelten 60 Menschen als geheilt.

Laut Gesundheitsamt ist die Altersverteilung der Infizierten im Stadt und Landkreis folgendermaßen (Stand: 02.04.2020):

0 bis 4 Jahre: 1 Infizierter (= 0 Prozent)

5 bis 14 Jahre: 12 Infizierte (4 Prozent)

15 bis 34 Jahre: 72 Infizierte (23 Prozent)

35 bis 59 Jahre: 142 Infizierte (45 Prozent)

60 bis 79 Jahre: 50 Infizierte (16 Prozent)

80 Jahre oder älter: 42 Infizierte (13 Prozent)

Die Zahl der Infizierten in stationärer Behandlung ist zwischen 26.03 und 03.04. von 15 auf 31 gestiegen. Die Zahl der intensivmedizisch Behandelten nahm im gleichen Zeitraum von drei auf elf zu.

Aktuelle Herausforderungen in der Corona-Krise für Bamberg:

Die Leiter der jeweiligen Führungsgruppen Katastrophenschutz (FüGK), Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke, informierten am 03.04.2020 auch über die aktuellen Herausforderungen in und um Bamberg:

Ältere Menschen sind besonders gefährdet: In zwei Pflegeheimen gibt es eine zweistellige Zahl von infizierten Bewohnern bzw. Mitarbeitern. Die Maßnahmen: Mitarbeiter zum Beispiel bei eventuell kurzarbeitenden Fachärzten werden gesucht. Die Bundeswehr unterstützt ab kommender Woche mit 30 Personen in Pflegeheimen.

In zwei Pflegeheimen gibt es eine zweistellige Zahl von infizierten Bewohnern bzw. Mitarbeitern. Die Maßnahmen: Mitarbeiter zum Beispiel bei eventuell kurzarbeitenden Fachärzten werden gesucht. Die unterstützt ab kommender Woche mit 30 Personen in Pflegeheimen. Die Teströhrchen für die Abstriche werden knapp: Die Corona-Tests müssen vorwiegend auf Personen mit Symptomen und besonders gefährdete Personengruppen (insbesondere ältere Menschen) und Mitarbeiter in Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und Pflege konzentriert werden.

Die Corona-Tests müssen vorwiegend auf Personen mit Symptomen und besonders gefährdete Personengruppen (insbesondere ältere Menschen) und Mitarbeiter in Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und Pflege konzentriert werden. Schutzausrüstung (vor allem Masken) ist Mangelware: Unternehmen in der Region haben die Produktion aufgenommen. Die Lieferung erfolgt durch den Freistaat, der Einkauf über Verbünde. Selbst genähte Masken können nur im Eigengebrauch verwendet werden.

Unternehmen in der Region haben die Produktion aufgenommen. Die Lieferung erfolgt durch den Freistaat, der Einkauf über Verbünde. Selbst genähte Masken können nur im Eigengebrauch verwendet werden. Die Zahl der infizierten Personen, die sich in stationäre Behandlung begeben müssen, steigt: Rund die Hälfte der intensivmedizinischen Behandlungsplätze sind derzeit belegt. Die Kliniken bauen weitere Kapazitäten auf. Ein Hilfskrankenhaus mit rund 100 Betten bei der Sozialstiftung soll entstehen. Infektionspraxen gehen an den Start.

Rund die Hälfte der intensivmedizinischen Behandlungsplätze sind derzeit belegt. Die Kliniken bauen weitere Kapazitäten auf. Ein Hilfskrankenhaus mit rund 100 Betten bei der Sozialstiftung soll entstehen. Infektionspraxen gehen an den Start. Der Unterstützungsbedarf der Wirtschaft, der Vereine und Verbände und damit die Nachfrage nach Mitteln aus den Rettungsschirmen von Stadt und Landkreis sind sehr groß. Stadt und Landkreis wollen im Gleichklang arbeiten.

Mit umfassenden Maßnahmen rüstet sich das Bamberger Krankenhaus für Corona-Patienten. Derzeit herrscht dort angespannte Ruhe.

Update vom 02.04.2020, 14.45 Uhr: 319 Infizierte in Bamberg und dem Landkreis

Mittlerweile sind in der Bamberger Region insgesamt 319 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon kommen 90 Betroffene aus der Stadt, 209 kommen aus dem Landkreis.

48 Betroffene gelten mittlerweile als geheilt. Laut Angaben des Landratsamtes sind bisher fünf Menschen in der Region an den Folgen des Virus gestorben.

Update vom 01.04.2020, 17.30 Uhr: Erneuter Anstieg der Infizierten - nicht alle Abstriche möglich

Wie das Landratsamt mitteilt, ist die Zahl der mit dem Covid-19-Virus infizierten Personen im Raum Bamberg auf 288 gestiegen (205 im Landkreis und 83 in der Stadt Bamberg). 35 Personen haben die Infektion inzwischen überstanden. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei fünf.

Eine überregionale Verknappung der Teströhrchen führe laut der Behörde inzwischen dazu, dass nicht mehr alle von den Gesundheitseinrichtungen gewünschten Abstriche durchgeführt werden könnten. "Erster Ansprechpartner bei einer Erkrankung oder beim Verdacht auf eine Infektion ist und bleibt der Hausarzt", so das Amt. Dieser verweise an die Anlaufstelle für Corona-Tests in Scheßlitz oder an die neu eingerichteten Infektionspraxen.

Update vom 01.04.2020, 15.55 Uhr: Landratsamt spricht von Häufung der Infektionen in zwei Pflegeheimen

Das Landratsamt informiert am Mittwochnachmittag (01.04.2020) über eine Häufung der Coronavirus-Infektionen in zwei Pflegeheimen. Demnach sei "eine größere Zahl von Bewohnern und Pflegekräften zweier Pflegeheime ist mit dem Covid-19-Virus infiziert".

"Dass ältere Menschen durch das Covid-19-Virus besonders gefährdet sind, zeigt sich auch im Landkreis Bamberg. Auch hier bilden sich Corona-Infektions-Schwerpunkte an zwei Pflegeheimen aus", heißt es in einer Pressemitteilung, die auf Informationen des Fachbereichs Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg basiert.

In beiden Einrichtungen sei die Zahl der Infizierten Ende März inzwischen zweistellig. Auch die Mehrzahl der bisherigen fünf Todesfälle in der Region Bamberg gehe auf diese Infektionen zurück. Für beide Einrichtungen gelte: Die infizierten Bewohner sind isoliert. Die infizierten Mitarbeiter sind für die Dauer der Ansteckungszeit in häuslicher Quarantäne. Es werden auch weiterhin alle Anstrengungen unternommen, die weitere Verbreitung des Virus zu verhindern.

Bereits am 17. März hatten Stadt und Landkreis Bamberg ein ab 18. März gültiges Betretungsverbot von Besuchern für Alten- und Pflegeheime sowie für Kliniken erlassen. Dieses werde laut Landratsamtvon den Angehörigen eingehalten.

Wie die Stadt Bamberg unterdessen via Twitter mitgeteilt hat, sei der Bamberger Rettungsschirm "leider bereits ausgeschöpft". Nach etwas mehr als einer Woche lägen in der Wirtschaftsförderung inzwischen mehr als 100 Anträge vor, über 60 davon seien schon bewilligt worden.

Update vom 31.03.2020, 18.25 Uhr: Zahl der Toten in der Region Bamberg steigt auf fünf

Laut den neuesten Angaben des Landratsamtes steigt die Zahl der Toten in der Stadt und dem Landkreis Bamberg auf fünf.

Seit dem Nachmittag liegen der Behörde Informationen vor, dass eine 62-jährige und eine 90-jährige Person an den Folgen des Coronavirus gestorben sind. Bisher ist unklar, ob die beiden Todesfälle aus der Stadt oder dem Landkreis stammen.

Update vom 31.03.2020, 16.00 Uhr: 27 Menschen geheilt

In Stadt und Landkreis Bamberg gelten inzwischen 27 Menschen als geheilt. Sie haben eine nachgewiesene Corona-Infektion überstanden. Das sind rund zehn Prozent der aktuell 261 durch Tests nachgewiesenen Infizierten. Davon kommen 80 Menschen aus der Stadt Bamberg, 181 aus dem Landkreis. Positiv auf das Virus getestet wurden insgesamt 121 Männer und 140 Frauen. In der Stadt Bamberg sind es 47 Männer und 33 Frauen, im Landkreis 74 Männer und 107 Frauen. Das teilte das Landratsamt zum Monatsende mit.

Update vom 31.03.2020, 12.10 Uhr: Neuzugang in Anker-Zentrum infiziert

Wie die Regierung von Oberfranken aus Bayreuth am Dienstagmittag mitteilt, ist erstmals ein Neuzugang der Anker-Einrichtung Oberfranken (AEO) in Bamberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Neuzugänge des Anker-Zentrums werden rückwirkend bis Ende Januar systematisch und verdachtsunabhängig auf das Coronavirus getestet, heißt es in der Mitteilung. Jetzt wurde das erste positive Testergebnis gemeldet. Die betroffene Person zeige allerdings keinerlei Symptome und befinde sich in Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt in einem eigens für diesen Zweck eingerichteten Quarantänebereich auf dem Gelände der AEO, wie die Regierung von Oberfranken weiter mitteilt.

Die infizierte Person, zu der zunächst keine weiteren Angaben gemacht wurden, wird in dem Quarantänebereich mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Dingen versorgt. Die positiv getestete Person wurde demnach von allen anderen Bewohnerin isoliert. Drei weitere Personen sollen einen relevanten Kontakt zu der infizierten Person gehabt haben. Diese wurden bereits ermittelt. Auch sie sind symptomfrei und wurden im Quarantänebereich untergebracht, um eine Weiterverteilung des Virus auszuschließen. "Dort müssen sie die nächsten 14 Tage verbringen, bis ein erneuter Corona-Abstrich belegt, dass sie sich nicht angesteckt haben", teilt die Regierung von Oberfranken weiter mit.

Update vom 30.03.2020, 16.00 Uhr: Zahl der Infizierten leicht gestiegen

Wie das Landratsamt mitteilt, ist die Zahl der Infizierten in und um Bamberg leicht gestiegen. Derzeit gibt es insgesamt 244 Infizierte (davon 70 in der Stadt Bamberg, 174 im Landkreis). 18 Infizierte gelten als geheilt. Das Landratsamt weist aber auch darauf hin, dass die Laborkapazitäten am Wochenende geringer seien. Man solle sich also nicht vom geringen Anstieg der Fallzahlen blenden lassen, so den Hinweis.

Update vom 28.03.2020, 16.30 Uhr: Zwei Todesfälle in Region Bamberg

Wie das Landratsamt am Samstagnachmittag mitteilt, sind erneut zwei Menschen in der Region Bamberg aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben: Zwei Personen, die beide Vorerkrankungen hatten und über 80 waren, seien gestorben, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Die Zahl der Todesfälle in Stadt und Landkreis Bamberg sind somit auf 3 gestiegen. Insgesamt sind nun 228 Menschen infiziert, 12 wurden als geheilt vermeldet.

Update vom 27.03.2020, 15.05 Uhr: Zahl der Infizierten in Stadt und Landkreis steigt erneut

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten hat in der Region Bamberg abermals zugenommen. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes vom Freitagnachmittag (27.03.2020) hervor. Demnach beläuft sich die Gesamtzahl der erfassten Corona-Fälle auf 216 Menschen. Auf die Stadt Bamberg fallen davon 65 (41 Männer und 24 Frauen), auf den Landkreis 151 Personen (62 Männer und 89 Frauen).

Stationär werden derzeit 4 Menschen behandelt. Eine 84-jährige Frau ist in dieser Woche an den Folgen einer entsprechenden Infektion mit dem Erreger gestorben.

Update vom 27.03.2020, 13.30 Uhr: Stadt und Landkreis richten neue Infektionspraxen ein

Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb schaffen gemeinsam mit der Sozialstiftung Bamberg, der gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg und den niedergelassenen Ärzten spezielle Infektionspraxen in Bamberg, Burgebrach und Schesslitz. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Freitag (27.03.2020) hervor. „Wir entlasten die niedergelassenen Hausärzte und Krankenhäuser und eröffnen den Bürgerinnen und Bürgern wohnortnahe und rasche Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten“, so Starke und Kalb übereinstimmend.

Schon in der nächsten Woche soll der Plan umgesetzt werden, „diese neuen Infektionspraxen in Betrieb zu nehmen, weil die Infrastruktur jetzt vorhanden ist“, sagten Chefarzt Prof. Dr. Georg Pistorius und Chefarzt Dr. Joachim Knetsch von der Sozialstiftung Bamberg. Die ersten geeigneten Räumlichkeiten seien "kurzfristig ertüchtigt worden", nämlich direkt neben der Ärztlichen Bereitschaftspraxis am Klinikum am Bruderwald. Der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbandes Bamberg, Dr. Georg Knoblach, kündigte an, dass diese Infektionspraxen zu festgelegten Zeiten von niedergelassenen Ärzten betreut und versorgt werden.

Jeder Patient, der deutliche Erkältungs-Symptome wie Fieber, trockenen Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost aufweist, soll künftig die Infektionspraxis aufsuchen können, um Untersuchungen, Diagnosen und gegebenenfalls Abstriche durchführen zu lassen.

Oberbürgermeister und Landrat haben sich an Ort und Stelle am Bamberger Klinikum davon überzeugt, „dass die medizinische Versorgung durch die neue Struktur klar verbessert und effektiver gesichert wird“, so die beiden kommunalen Spitzenpolitiker im Rahmen der Besichtigung der Räumlichkeiten.

Wichtiger Hinweis: Wer lediglich medizinische Beratung wünscht, sollte sich zunächst telefonisch mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen oder die CORONA-HOTLINE beim Landratsamt 0951/85 9700 anrufen. Auch Betroffene die aus Risikogebieten (aktuelle Definition gemäß Robert Koch-Institut) zurückkehren oder Kontakt zu einem Infizierten hatten, aber keine Symptome aufweisen, sollten sich immer zunächst ans Gesundheitsamt oder an die CORONA-HOTLINE der Stadt Bamberg 0951/87 2525 wenden.

Update vom 27.03.2020, 12.40 Uhr: BR unterbricht "Tatort"-Dreharbeiten in Bamberg

Die Corona-Krise hat auch auf die aktuelle Produktion des Franken-"Tatorts" Auswirkungen. Die Dreharbeiten sind noch vergangene Woche in Bamberg gelaufen - nun liegen sie weiter auf Eis.

Demnach hat der Bayerische Rundfunk auf die derzeitige Situation reagiert. "Die in Bamberg laufenden Dreharbeiten wurden am Donnerstag, 19. März, aufgrund der durch das Coronavirus gegebenen allgemeinen Situation unterbrochen", heißt es vom Sender.

Drehort der geplanten "Tatort"-Folge "Wo ist Mike?" ist neben Bamberg, Wildensorg und Gleusdorf auch Amsterdam.

Die Fans der ARD-Krimireihe müssen sich gedulden, bis sie die Schauspieler im neuen Tatort "Wo ist Mike" zu sehen bekommen: "Wann die Dreharbeiten in Bamberg wieder aufgenommen werden können, steht im Moment noch nicht fest", teilt eine BR-Sprecherin auf Anfrage mit. Die ursprünglich geplante Drehzeit war bis 3. April angesetzt. Nun dürfte sich auch der Ausstrahlungstermin des Franken-Tatorts im kommenden Jahr verzögern.

Update vom 26.03.2020, 16.15 Uhr: 193 Coronavirus-Infektionen in der Region Bamberg

193 Coronavirus-Infizierte gibt es in der Stadt und dem Landkreis Bamberg. Das teilt das Gesundheitsamt mit. 55 davon stammen aus der Stadt Bamberg, 138 aus dem Landkreis.

Vier Menschen davon werden derzeit stationär behandelt. Sechs Betroffene gelten mittlerweile wieder als gesund.

Update vom 26.03.2020, 05:50 Uhr: Stadt startet Hilfsfond für Menschen in Not

Die Corona-Pandemie hat verheerende Folgen für die wirtschaftliche Situation vieler Menschen. Vor allem Kleinstverdiener stehen plötzlich am finanziellen Abgrund. Diesen soll ab sofort möglichst unbürokratisch aus dem Hilfsfond „Gemeinsam helfen für Bamberg“ Unterstützung gegeben werden. So teilt es die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung mit.

Anträge können ab sofort gestellt werden, ein entsprechendes Antrags-Formular stellt die Stadt Bamberg im Internet (https://t1p.de/antrag-auf-beihilfe) zur Verfügung. Grundsätzlich ist es erforderlich, dass sich der Hauptwohnsitz bzw. der gewöhnliche Aufenthalt in Bamberg befindet und die Bedürftigkeit mit einer schlechten Einkommenssituation nachgewiesen wird. Für alle Fragen rings um den Hilfsfond und zur Unterstützung beim Ausfüllen der Antragsunterlagen steht zudem Jutta Schäfer telefonisch zur Verfügung (0951/871007).



Alle, die aktuell dazu helfen möchten, können nun bei der Stadt Bamberg für den Hilfsfond „Gemeinsam helfen“ spenden. Die Bankverbindung lautet IBAN: DE71 7705 0000 0000 0057 77. Für Spenden unter 200 Euro gilt der Einzahlungs-/Überweisungsbeleg als Nachweis gegenüber dem Finanzamt. Für Spenden über 200 Euro wird eine Spendenquittung ausgestellt. Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Gemeinsam helfen - Coronakrise“ an.

Update vom 25.03.2020, 17.59 Uhr: 146 Infizierte in Stadt und Landkreis

146 Infizierte in Stadt und Landkreis: Die Gesundheitsbehörden verzeichnen den stärksten Anstieg seit Beginn der Corona-Pandemie: Die Zahl der mit dem Covid-19-Virus infizierten Personen ist innerhalb eines Tages um 37 auf 146 angestiegen, wie das Landratsamt Bamberg am Mittwoch (25.03.2020) mitteilte. Eine 84-jährige Patientin aus dem Landkreis ist am Dienstag (24.03.2020) verstorben.

39 Personen kommen aus der Stadt, 107 aus dem Landkreis Bamberg. Nach wie vor kann der weit überwiegende Teil der Betroffenen die Infektion in häuslicher Quarantäne auskurieren. Bis gestern gab es drei Personen in stationärer Behandlung. Diese Zahl kann sich durch die neuen Fälle, deren Laborergebnisse heute eingetroffen sind und die aktuell kontaktiert werden, erhöhen.

Update vom 24.03.2020, 19.00 Uhr: Erste Corona-Tote im Landkreis Bamberg

Im Landkreis Bamberg ist eine 84-jährige Frau an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Dies teilte das Landratsamt Bamberg am Dienstagabend (24.03.2020) mit. Die Frau war demnach gesundheitlich vorbelastet. Nachdem sich ihr Zustand in der Nacht zum Dienstag verschlechtert hatte, wurde sie in intensiv-medizinische Behandlung gebracht, wo sie am Vormittag verstarb.

Update vom 24.03.2020, 17.30 Uhr: Nun über 100 Infizierte in Stadt und Landkreis

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist inzwischen (Stand 24. 03.2020, 15 Uhr) auf 109 Fälle in Stadt und Landkreis Bamberg angestiegen, wie das Bamberger Landratsamt mitteilte. 34 Infizierte kommen demnach aus der Stadt, 75 aus dem Landkreis Bamberg.

Drei Patienten werden stationär behandelt. Eine Person gilt als geheilt. Weitere Menschen werden im Lauf der Woche aus der Quarantäne entlassen.

Der stärkere Anstieg gegenüber den Zahlen vom Wochenende ist laut Landratsamt dadurch zu erklären, dass die Labore an Samstagen und Sonntagen mit geringeren personellen Kapazitäten arbeiten und somit weniger Proben ausgewertet werden.

Update vom 24.03.2020, 16.42 Uhr: Nachbarschaftshilfe in Bamberg gut angelaufen

Die letzten Tage haben gezeigt, wie schnell der Alltag in einen Ausnahmezustand übergehen kann – und wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Aber wenn es einen positiven Aspekt des Coronavirus und der durch ihn ausgelösten Krise gibt, dann diesen: Immer mehr Bamberger Bürgerinnen und Bürger folgen dem Aufruf von Medizinern und Behörden, nicht nur auf sich selbst aufzupassen, sondern auch auf ihre Mitmenschen. Erst vor wenigen Tagen hat das Amt für Inklusion der Stadt Bamberg eine Nachbarschaftshilfe auf die Beine gestellt. Dort sind seither bereits rund 300 Anfragen eingegangen.

"Wer alt ist, eine Vorerkrankung oder andere Risikofaktoren hat oder wer im Moment vielleicht gerade in Quarantäne ausharren muss, kann unter Umständen Probleme haben, sich selbst zu versorgen", so die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung. "Viele Menschen hätten deshalb bei der städtischen Nachbarschaftshilfe angekündigt, helfen zu wollen – egal ob beim Einkauf, bei Botengängen zu Post und Apotheke, beim Gassigehen oder auch beim Einwerfen der Wahlbriefe.

„Die Bereitschaft der Bamberger Bürgerschaft zu helfen ist enorm groß“, freut sich Amtsleiter Bertrand Eitel. Bisher seien jedoch erst wenige Anfragen von hilfesuchenden Personen eingegangen. Vielen Menschen falle es oftmals schwer, Hilfe zu beanspruchen. „Niemand soll sich scheuen, uns anzurufen. Wir haben ganz viele Personen, die wirklich gerne helfen möchten und froh sind, wenn sie in Zeiten wie diesen etwas Gutes tun können."

Gleichzeitig bittet er die Bürgerinnen und Bürger, die selbst nicht helfen können, zu überlegen, wer in ihrer Nachbarschaft noch Unterstützung brauchen könnte. Für wen kann man einkaufen oder andere alltägliche Dinge erledigen? „Für uns ist es auch hilfreich, wenn Betroffene einfach darüber informiert werden, dass es uns gibt, und so ein Kontakt zur Nachbarschaftshilfe hergestellt wird.“

Die Vermittlungsstelle für nachbarschaftliche Unterstützung der Stadt Bamberg ist von montags bis freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr unter der Telefonnummer 0951/87-1447 oder per Mail unter nachbarschaft@stadt.bamberg.de erreichbar.

Update vom 23.03.2020, 17.55 Uhr: Sparkasse Bamberg beschließt besondere Maßnahmen

Die Coronakrise bringt nicht nur viele gesundheitliche Probleme und soziale Schwierigkeiten mit sich, sondern stellt auch viele Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmen vor große finanzielle Herausforderungen. Damit diesen möglichst schnell Sicherheit und Unterstützung zugesichert werden kann, hat die Sparkasse Bamberg weitreichende Maßnahmen beschlossen.

Für gewerbliche und private Kunden der Sparkasse gilt so ab sofort eine Tilgungsaussetzung bei Kreditverbindlichkeiten, heißt es in der Pressemitteilung. Ein formloser Antrag genügt bereits zur Beantragung. Gerade bei Privatkunden wolle "die Sparkasse großzügig und unbürokratisch den Einzelfall" überprüfen um soziale Härten zu vermeiden.

Auch Vereine und ehrenamtlich tätige Personen sollen mit einem Gesamtvolumen von 1 Million Euro unterstützt werden. Alle Maßnahmen sollen "sofortige und konkrete Maßnahmen" im Kampf gegen die Krise ermöglichen.

Update vom 22.03.2020, 22.00 Uhr: Korrigierte Zahlen - aktuell 76 Infektionen

Das Landratsamt hat seine Zahlen vom Nachmittag korriert und am Abend aktuelle Coronavirus-Fallzahlen bekannt gegeben: Demnach ist die Zahl der an Corona infizierten Menschen um neun auf 76 gestiegen. Vier davon sind aus der Stadt Bamberg, fünf aus dem Kreis. Es handelt sich um fünf Frauen und vier Männer.

Update vom 22.03.2020, 17.20 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 78 - Quarantäne endet für rund ein Dutzend Menschen

Die Gesamtzahl der Infizierten in Stadt und Landkreis Bamberg ist bis zum Sonntag (22.03.2020) auf 78 angestiegen. Das meldet das Landratsamt. 30 kommen aus der Stadt, 48 aus dem Landkreis Bamberg. Drei Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

Die neue Woche beginnt laut Landratsamt mit einer guten Nachricht: Für die ersten rund ein Dutzend Infizierten aus Stadt und Landkreis kann im Laufe der Woche die zweiwöchige Quarantäne aufgehoben werden. Darüber informierte Landrat Johann Kalb nach der Tagung des engsten Führungskreises des Katastrophenstabes am Sonntagvormittag.



Auch ein Mitarbeiter des Landratsamtes Bamberg, so ein Labor-Ergebnis von Sonntag, wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Alle notwendigen Schutzmaßnahmen wurden in Rücksprache mit dem Fachbereich Gesundheitswesen ergriffen.

Unabhängig davon gelten die Ausgangsbeschränkungen, die Ministerpräsident Markus Söder am Freitag verkündet hat. Deshalb ist auch der Dienstbetrieb im Landratsamt auf dringende, nicht verschiebbare Angelegenheiten beschränkt. Dies gilt auch für die Termine, die vor den Ausgangsbeschränkungen des Freistaates vereinbart wurden. Die Bürger werden gebeten, telefonisch oder schriftlich Kontakt aufzunehmen. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis dafür, dass sie derzeit alle Kräfte auf die Bewältigung der Corona-Krise konzentriert.

Update vom 20.03.2020, 20.40 Uhr: Universität Bamberg schränkt Betrieb weiter ein

Auch die Uni Bamberg reagiert auf die weitere Verschärfung im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Alle Mitarbeitenden sollen ab Montag im Homeoffice arbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Nur wenige Mitarbeiter "deren Anwesenheit vor Ort absolut erforderlich ist" können selbst bei weiterer Verschärfung der Maßnahmen mit einer Arbeitgeberbescheinigung vor Ort erscheinen.

Update vom 20.03.2020, 14.00 Uhr: 67 Menschen in Stadt und Landkreis Bamberg infiziert

Aktuell gibt es 67 bestätigte Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis Bamberg. Das teilt das Landratsamt am Freitag (20.03.2020) mit. 26 sind bisher der Stadt Bamberg zuzuordnen, 41 dem Landkreis. Das Seniorenheim, in dem es vier Corona-Infizierte gibt, wird weiterbetrieben.

Update vom 19.03.2020, 16.30 Uhr: 62 Infizierte in Stadt und Landkreis Bamberg

Mittlerweile gibt es 62 Coronavirus-Infektionen in der Stadt Bamberg und dem Landkreis. 13 davon stammen aus der Stadt, 30 aus dem Landkreis. Bei 19 Betroffenen ist bisher unklar, woher sie stammen.

Nachdem am Klinikum ein Arzt betroffen ist, gibt es nun in einer weiteren Pflegeeinrichtung Infizierte: Vier Bewohner eines Seniorenheimes sind betroffen. Wie das zuständige Landratsamt mitteilt, befindet sich einer der Bewohner im Krankenhaus. Den anderen Senioren geht es gut.

Alle Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Behörden ermitteln mögliche Kontaktpersonen.

Update vom 19.03.2020, 10.45 Uhr: So verfahren wir mit Aktualisierungen

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen aktualisieren wir die Fallzahlen nicht mehr mehrmals am Tag. Daher kann es vorkommen, dass die letzten Zahlen von Angaben an anderer Stelle abweichen. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier in unserer Frankenkarte. Sollte es besondere Entwicklungen geben wie etwa Maßnahmen, die speziell den Landkreis betreffen oder andere Informationen, die über das Vermelden von Fallzahlen hinausgehen, aktualisieren wir den Artikel.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 18.03.2020, 18.20 Uhr: Erster Corona-Fall an der Universität Bamberg

Nun gibt es auch den ersten nachgewiesenen Corona-Fall an der Universität Bamberg. Der Vizepräsident für Lehre informierte heute Nachmittag alle Mitarbeiter und Studierenden der Uni über den Fall. Die entsprechend Mail liegt der Redaktion von inFranken.de vor - demnach sei ein Universitätsbeschäftigter infiziert. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt seien bereits alle Mitarbeiter informiert worden, die Kontakt mit der betroffenen Person hatten.

Um eine weitere Verbreitung möglichst zu verhindern sollen die Mitarbeiter nun für 14 Tage von zuhause arbeiten. Weiter heißt es: "Wir müssen praktisch tagesaktuell eine Neubewertung der Lage sowie der zu treffenden Maßnahmen für die Universität vornehmen."

Update vom 18.03.2020, 16.00 Uhr: Zahl der Infektionen steigt auf 27 - Hochzeiten müssen ab sofort ohne Gäste stattfinden

Die Zahl der Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis Bamberg hat sich von 19 am Dienstag auf 27 am Mittwoch erhöht. Das teilt die Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg am Mittwoch (18.03.2020) mit. Elf Betroffene kommen aus der Stadt, 16 aus dem Landkreis Bamberg.

Auch das Bamberger Standesamt ergreift Maßnahmen zum Corona-Schutz: Wie die Stadt Bamberg mitteilt, findet bereits terminierte Eheschließungen zwar weiterhin statt. Allerdings dürften dabei nur die Eheschließenden, gegebenenfalls die Trauzeugen, eine Person, die fotografiert und – wenn notwendig – ein Dolmetscher anwesend sein. Weitere Gäste sind nicht zugelassen. Sektempfänge im Rathaus sind nicht möglich. Bereits terminierte Vorsprachen wie Anmeldung der Eheschließung oder Vorbesprechungen finden nicht statt.

Da das Standesamt ab sofort auch für den allgemeinen Publikumsverkehr gesperrt ist, sollten sich Betroffene zur Abstimmung des weiteren Vorgehens an den Standesbeamten wenden, mit dem sie den Termin vereinbart haben. In Bamberg ist es zu ähnlich ergreifenden Solidaritätsbekundungen wie in Italien gekommen:

In einer Reihenhaussiedlung sangen die Menschen auf ihren Balkonen.

Update vom 18.03.2020, 12.20 Uhr: 19 Infizierte - Kliniken rüsten auf

Landrat Johann Kalb (CSU) als Leiter der Gesundheitsbehörden und Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) informierten am Dienstag über den aktuellen Stand der Coronavirus-Vorbereitungen in Stadt und Landkreis Bamberg. Am Dienstagnachmittag gab es im Stadtgebiet neun bestätigte Corona-Fälle, im Landkreis waren es zehn. Nur ein Infizierter befindet sich in stationärer Behandlung, die restlichen "mit leichten bis mittleren Symptomen" in häuslicher Quarantäne. Die Zahl der ermittelten Kontaktpersonen bewegt sich auf 300 zu, in der Anlaufstelle Scheßlitz werden täglich mehr als 100 Personen getestet.

Derweil bereiten sich auch die Kliniken auf einen Ansturm der Corona-Patienten vor und setzen Maßnahmen zum Infektionsschutz um. Es werden zusätzliche Beatmungsgeräte bestellt, die Besucherregelungen verschärft und der OP-Betrieb auf Not-OPs und nicht aufschiebbare Operationen beschränkt. Die Einrichtungen würden alles in ihrer Macht stehende tun, um die Gesundheitsversorgung sicherzustellen.

Update vom 18.03.2020, 07.20 Uhr: Stadtbus-Fahren nun auch ohne Ticket erlaubt

Bis einschließlich kommenden Sonntag, 22. März, ist in den Bamberger Stadtbussen die Fahrt in Richtung Innenstadt (ZOB) auch ohne Fahrschein erlaubt. Das Angebot ist insbesondere für jene Fahrgäste gedacht, die vor dem Einstieg kein Ticket kaufen können - beispielsweise über die VGN-App, teilen die Stadtwerke Bamberg mit.

"Wegen des Coronavirus soll niemand unfreiwillig zum Schwarzfahrer werden", sagt Michael Fiedeldey, Geschäftsführer der Stadtwerke Bamberg. Sind die Fahrgäste dann am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) angekommen, sollen sie am Automaten Fahrscheine für die nächsten Fahrten kaufen, beispielsweise das praktische Viererticket. Zusätzliche Verkaufsstellen sind die Lebensmittelmärkte Rewe-Markt Rudel an der Würzburger Straße sowie der Aktiv-Markt Stadter in der Gaustadter Hauptstraße.

Update vom 17.03.2020, 18.05 Uhr: Zahl der Infizierten auf 18 gestiegen

In Stadt und Landkreis Bamberg sind inzwischen 18 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts vom Dienstag (17.03.2020) hervor. Demnach gibt es acht Infizierte in Bamberg und weitere zehn im Landkreis.

Die Gesundheitseinrichtungen in Stadt und Landkreis Bamberg rüsten sich indes für den Katastrophenfall. Darüber informierten Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörden in Stadt und Landkreis Bamberg und Oberbürgermeister Andreas Starke: "Alle Beteiligten des Gesundheitssystems arbeiten äußerst professionell zusammen und agieren auch in dieser psychisch und physisch herausfordernden Situation sehr besonnen."

Landkreis und Stadt sprechen darüber hinaus ein Betretungsverbot für Alten- und Pflegeheime, akut-stationäre Einrichtungen sowie Reha-Einrichtungen und Krankenhäuser aus.

Update vom 17.03.2020, 15.30 Uhr: Information zum Bibliotheksbetrieb der Uni Bamberg und dem Sommersemester 2020

Aufgrund vieler Fehlinformationen bezieht die Pressesprecherin der Universität Bamberg, Tanja Eisenach, Stellung. Um für Transparenz zu sorgen, gibt sie nun aktuelle Informationen zum Universitätsbetrieb während der Corona-Pandemie bekannt.

Die Bibliotheken der Uni Bamberg sind vom 14. März bis zum 19.April geschlossen, um eine weitere Ausbreitung des Covid-19 Virus zu verhindern.

Ausleihfristen für bereits verliehene Bücher werden bis zum Ende der Schließung verlängert.

In besonders wichtigen Fällen, in denen Bücher benötigt werden, stellt die Uni Bamberg eine unpersönliche Ausleihe zur Verfügung:

- Bücher werden online bestellt und zu einer wählbaren Bibliothek geliefert

- Für die Terminvereinbarung muss sich an die Bibliothek gewendet werden, an der das Buch ausgeliehen wird. Für Bücher aus dem Freihandbestand wird ebenfalls eine Signatur benötigt.

- Die Bücher werden automatisch auf das Konto verbucht und dort zum vereinbarten Termin im Eingangsbereich bereitgestellt.

Alle anderen Online-Dienste sind weiterhin verfügbar und die Mitarbeiter der Universitätsbibliothek per Mail erreichbar. Aktuell gib es keine Informationen über eine Absage des Sommersemesters der Uni Bamberg. Die Vorlesungszeit beginnt demnach regulär am 20. April 2020.

Weitere Informationen rund um den Universitätsbetrieb während der Coronakrise finden sie hier.

Update vom 16.03.2020, 16.20 Uhr: Erzbistum bietet täglichen Livestream an

Die Ausrufung des Katastrophenfalls in ganz Bayern wegen der Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf das kirchliche Leben im Erzbistum Bamberg. Entsprechend den Anordnungen/Vorgaben werden das Diözesanmuseum in Bamberg sowie alle Bildungshäuser geschlossen.

Bis zum Ende der Osterferien sind vorerst alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt, das gilt auch für die Feierlichkeiten in der Karwoche und an Ostern. Dafür bietet das Erzbistum Bamberg einen regelmäßigen Live-Stream mit Gottesdienstübertragung an. Ab Donnerstag wird täglich um 8 Uhr auf der Facebook-Seite des Bamberger Doms aus der Nagelkapelle eine Eucharistiefeier mit dem Erzbischof oder einem Mitglied des Domkapitels übertragen. Die Kirchen bleiben für das persönliche Gebet geöffnet. Alle Pilgerreisen werden abgesagt. Beerdigungen können im kleinsten Kreis unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben stattfinden.

Erzbischof Schick bittet die Gläubigen um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen und ruft zu Vorsicht und Achtsamkeit auf. "Ich bedauere die Maßnahmen sehr, aber sie sind für den Schutz des Lebens nötig. Ich bitte alle Gläubigen um das persönliche Gebet zu Hause und in der Familie. Das Gebet hilft, Vertrauen und Hoffnung in dieser Krise zu bewahren, und stärkt die Nächstenliebe, die wir derzeit füreinander besonders brauchen." Es bewahre vor Panik und Resignation, so der Erzbischof. Bereits am Sonntag hatte Schick im Bamberger Dom zum Gebet zur Überwindung der Corona-Krise und zur Fürbitte für die Erkrankten, Angehörigen, Ärzte, Pflegekräfte, Forscher und Politiker aufgerufen.

Update vom 15.03.2020, 16 Uhr: 13 Menschen aus Stadt und Kreis Bamberg infiziert

In Stadt und Landkreis Bamberg gibt es bisher 13 bestätigte Corona-Infektionen, fünf aus dem Stadtgebiet und acht aus dem Landkreis. Von den Infizierten sind acht Erkrankte Männer und fünf Frauen. Unter den Infizierten ist auch ein Oberarzt der HNO-Abteilung der Sozialstiftung Bamberg.

Die Versorgung der HNO-Patienten sei jedoch weiterhin gewährleistet. Geplante Operationen in der HNO werden abgesagt. Ab Dienstag, 17. März 2020, finden auch in allen anderen operativen Fachbereichen keine ausgewählten Operationen mehr statt.

Update vom 15.03.2020, 13.35 Uhr: Erzbischof Schick ruft zum Beten auf

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat dazu aufgerufen, für alle Betroffenen der Corona-Krise zu beten. Dem Erzbistum Bamberg zufolge gab es den Aufruf in einer Messe am Sonntag (15.03.2020) im Bamberger Dom.

Mit Blick auf Betroffene, besorgte Menschen sowie Pfleger und Ärzte sagte Schick demnach dort: "Beten wir für sie alle, damit wir diese weltweite Krise bald überwinden." Forschung und Medizin, die jetzt gefordert seien, sollten durch das Gebet zu Gott unterstützt werden, sagte Erzbischof Schick.

Update vom 14.03.2020, 17.00 Uhr: Klinikum-Arzt aus Bamberg erkrankt

Ein Mitarbeiter der HNO-Abteilung am Bamberger Klinikum ist am Coronavirus erkrankt. Das gab das Landratsamt am Samstagnachmittag unter Berufung auf Angaben der "Sozialstiftung Bamberg" bekannt.

Alle Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt. Die Versorgung aller HNO-Patienten ist weiterhin gewährleistet, heißt es von Seiten des Landratsamtes. Neben dem Arzt sind neun weitere Personen in und um Bamberg mit dem Coronavirus infiziert.

Update vom 14.03.2020, 15.00 Uhr: Zehn Menschen mit Coronavirus infiziert

Mittlerweile sind in Bamberg und dem Landkreis zehn Coronavirus-Fälle bekannt.

Drei Betroffene kommen aus der Stadt, sieben aus dem Landkreis. Drei der zehn Fälle sind Frauen, sieben Männer. Das geht aus Angaben des Landratsamtes hervor.

Update vom 14.03.2020, 13.30 Uhr: 150 neue negative Testergebnisse eingetroffen

Das Gesundheitsamt Bamberg weist darauf hin, dass allein am Samstag (14.03.2020) rund 150 negative Corona-Testergebnisse eingetroffen sind. Aufgrund der besonderen Lage hat Landrat Johann Kalb deshalb auch die Hotline am Samstag und am Sonntag besetzen lassen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts Bamberg hervor.

Laut Pressesprecher Frank Förtsch haben dabei lediglich die getesteten Personen die Telefonnummer erhalten. "Sie ist nur diesen Anrufern vorbehalten. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass wir diese an dieser Stelle nicht veröffentlichen, um diese für die betroffenen Personen freizuhalten", so Förtsch. Die Labore arbeiteten demnach auch an Wochenenden.

Update vom 13.03.2020, 17 Uhr: Sechs Fälle im Kreis - umfangreiche Maßnahmen ergriffen

Nachdem in der Region sechs Personen positiv getestet worden sind, haben der Oberbürgermeister Andreas Starke und der Landrat Hans Kalb einen Überblick über die bisher ergriffenen Maßnahmen gegeben.

Starke rief dazu auf, besonnen und konzentriert zu handeln. "Die Stadtgesellschaft wird in den nächsten Wochen noch enger zusammenhalten durch gegenseitige Rücksichtnahme, Vorsicht im Umgang und menschliche Solidarität", so Starke.

Derweil hat Erzbischof Schick verkündet, dass auch alle Gottesdienste mit mehr als 100 erwarteten Besuchern abgesagt werden. Erzbischof Ludwig Schick entbindet die Gläubigen von der Sonntagspflicht, die heilige Messe zu besuchen, und ruft dazu auf, den Sonntag zu Hause durch das persönliche Gebet oder in der Familie zu heiligen.

Aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus gibt es weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. So stellt nach dem Beschluss des Freistaats Bayern über die Schließung aller Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen auch die Volkshochschule Bamberg Stadt ab sofort (11. März, 14.00 Uhr) bis 19. April ihren laufenden Kurs-, Führungs- und Veranstaltungsbetrieb ein.

Auch die Städtische Musikschule Bamberg beendet den Betrieb bis 19. April. Am heutigen Freitag, 13. März, bleibt die Musikschule noch geöffnet. Unterricht bzw. Ensembleproben mit 5 und mehr Personen wurden vorsorglich abgesagt.

Das Hallenbad "Bambados" der Stadtwerke Bamberg schließt ebenfalls bis 19. April. Auch mehrere weitere Veranstaltungen wurden abgesagt.

Update vom 13.03.2020, 13.30 Uhr: Zwei neue Coronavirus-Infektion im Kreis Bamberg

Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, gibt es zwei neue Infektionen des Coronavirus im Landkreis. Damit sind mittlerweile sechs Menschen davon betroffen. Fünf wohnen im Landkreis, einer in der Stadt selbst.

Außerdem soll es einen "Bamberger Rettungsschirm" für das Stadtgebiet geben, ausgestattet mit 1,5 Millionen Euro. Diesen Vorschlag will Starke so schnell wie möglich in den zuständigen politischen Gremien des Stadtrats beschließen lassen.

Update vom 12.03.2020, 19.16 Uhr: Infizierter Schüler aus Kreis Bamberg fuhr mit Zug nach Ebern

Am Donnerstagnachmittag (12. März 2020) wurden insgesamt vier Coronavirus-Infizierte im Raum Bamberg gemeldet. Ein Erkrankter ist ein Schüler, der im Landkreis Bamberg wohnt und die Realschule Ebern besucht.

Das Gesundheitsamt Haßberge hat die Schließung der Realschule Ebern bis einschließlich Freitag, 20.03.2020 angeordnet. "Wir haben umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um die Bevölkerung zu schützen und die Betroffenen bestmöglich zu versorgen", so Landrat Wilhelm Schneider.

Die Schulleitung der Realschule Ebern wurde über die Sachlage informiert. Der Schüler hat in der Woche vom 2. bis 6. März noch den Unterricht besucht. Aktuell befindet er sich in häuslicher Quarantäne. Die Klassenlisten liegen dem Gesundheitsamt vor. Alle Klassenkameraden des Betroffenen sowie dessen Lehrkräfte werden nun in den kommenden Tagen durch das Gesundheitsamt Haßberge kontaktiert. Allen Schülern wird empfohlen, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben und unnötige Kontakte zu vermeiden.

Bahn-Mitfahrer sollen sich beim Gesundheitsamt melden

Über die Schulleitung wurden vorsorglich auch alle Schüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums in Ebern informiert, die vom 2. bis 6. März mit dem Agilis-Zug von Bamberg nach Ebern gefahren sind. Die Schüler aus dem Landkreis Haßberge bleiben zu Hause und sollen unnötige Kontakte vermeiden. Dieser Personenkreis ist registriert und muss sich nicht beim Gesundheitsamt oder beim Bürgertelefon melden.

Es handelt sich früh um die Agilis-Linie 84440, Abfahrt Bamberg 7.10 Uhr, Ankunft in Ebern 7.41 Uhr. Mittags nutzte der betroffene Schüler die Agilis-Linie 84463 Abfahrt Ebern 12.01 Uhr, Ankunft Bamberg 12.32 Uhr, beziehungsweise die Agilis-Linie 84469 Abfahrt Ebern 13.09 Uhr, Ankunft Bamberg 13.42 Uhr.

Die Bahn-Mitfahrer aus dem Landkreis Bamberg sollen sich an das zuständige Gesundheitsamt in Bamberg wenden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich alle Betroffenen aus dem Landkreis Bamberg an das dort zuständige Gesundheitsamt in Bamberg wenden sollen, Telefon 0951/872525 (Bürgertelefon), beziehungsweise 0951/85-9700 (Mitarbeiter des Gesundheitsamtes).

Weiterhin gilt aber: Wer grippeähnliche Symptome hat, kann sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) wenden unter Telefon 116 117. Sollte es hierbei zu längeren Wartezeiten kommen, werden die Bürger gebeten auf jeden Fall weiter in der Leitung zu bleiben.

Update vom 12.03.2020, 17.17 Uhr: Erkrankte aus Raum Bamberg waren in Südtirol und Belgien

Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Raum Bamberg ist in den vergangenen 24 Stunden verhältnismäßig stark angestiegen. Nun gibt es vier bestätigte Corona-Erkrankte erklären Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke am Donnerstagnachmittag (12.03.2020).

"Wir haben in allen vier Fällen umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um die Bevölkerung zu schützen und die Betroffenen bestmöglich zu versorgen", so Landrat und Oberbürgermeister.

In einem Fall handelt es sich um einen 75-jährigen Mann aus dem Landkreis, der sich zum Skifahren in Südtirol aufgehalten hatte. Im zweiten Fall ist ein 30-bis 40-jähriger Mann aus der Stadt Bamberg betroffen. Er hatte sich vor wenigen Tagen in Belgien aufgehalten.

75-jähriger Senior liegt im Klinikum Bamberg

In beiden Fällen haben die Gesundheitsbehörden umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Der 75-Jährige wurde wegen Krankheitssymptome ins Klinikum Bamberg gebracht. Bei seinen beiden Kontaktpersonen wurden Corona-Tests veranlasst und häusliche Quarantäne angeordnet.

Der Bewohner der Stadt Bamberg stand mit rund einem Dutzend Menschen in der Region und auch in Nachbarlandkreisen in Kontakt. Auch hier wurden Abstriche veranlasst und Quarantänen ausgesprochen. Die Testergebnisse der Kontaktpersonen stehen in beiden Fällen noch aus.

Mann sowie Schüler sind in häuslicher Quarantäne

Seit dem Donnerstagvormittag (12.03.2020) haben es die Gesundheitsbehörden mit zwei weiteren bestätigten Corona-Infektionen zu tun. Beide sind aus dem Landkreis Bamberg. Ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren war zum Skifahren in Südtirol. Für ihn gilt nun ebenso wie für einen Schüler häusliche Quarantäne.

Bei dem Jugendlichen, der in eine Schule in einem Nachbarlandkreis geht, wurde gleichzeitig die zuständige Gesundheitsbehörde informiert, um alle nötigen Maßnahmen in dieser Einrichtung zu ergreifen und Kontaktpersonen zu informieren.

Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern verboten

"Die rasante Entwicklung zeigt, dass wir alles unternehmen müssen, um die Ausbreitung der Corona-Infektion einzudämmen und die Infektionsketten zu unterbrechen", erläuterten Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke die weiteren Maßnahmen. So haben Stadt und Landkreis Bamberg gleichlautende Allgemeinverfügungen erlassen, wie mit Veranstaltungen umzugehen ist. Diese sind noch weitreichender als die am Dienstag verabschiedeten Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung.

So sind in Stadt und Landkreis Bamberg ab sofort auch Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern untersagt. Für Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern gibt es klare Regelungen und einen Katalog, wie Gemeinden und Veranstalter das Risiko einer Verbreitung der Infektion bewerten und Veranstaltungen durchführen können oder absagen müssen. Landrat und Oberbürgermeister: "Grundsätzlich gilt: Was nicht nötig ist, sollte aus Sicherheitsgründen abgesagt werden."

Weiteres Bürgertelefon zum Coronavirus in Bamberg eingerichtet

Da sich die Rückfragen aus der Bevölkerung zum Thema Coronavirus häufen, haben die Stadt Bamberg und das Landratsamt am Donnerstag 12.03.2020 ein weiteres Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0951) 87 25 25 eingerichtet.

Während den normalen Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) beantwortet die Stadt Bamberg dort allgemeine Fragen zur aktuellen Lage in Stadt und Landkreis, Schulschließungen sowie Verhaltensempfehlungen und gibt bei Bedarf Auskünfte zu den zuständigen Fachstellen. Eine medizinische Beratung erfolgt nicht. Die Mitarbeiter des Staatlichen Gesundheitsamtes sind unter 0951 85-9700 erreichbar.

Update vom 12.03.2020, 11.45 Uhr: Vier Coronavirus-Infektionen im Raum Bamberg

Mittlerweile wurde bestätigt, dass es vier Coronavirus-Infektionen im Raum Bamberg gibt. Derzeit ist unklar, ob die zwei neuen Fälle aus der Stadt oder dem Landkreis stammen.

Weitere Informationen wollen die Behörden am Donnerstagnachmittag bekanntgeben.

Update vom 12.03.2020, 10.00 Uhr: Coronavirus-Infektion in Bamberg

Es gibt einen ersten Coronavirus-Fall in der Stadt Bamberg: Das bestätigte das Landratsamtes Bamberg am Donnerstagvormittag. Einzelheiten dazu wollen die Behörden am Nachmittag bekanntgeben.

Update vom 11.03.2020, 18.45 Uhr: Erster Corona-Fall im Landkreis Bamberg

Nun gibt es auch im Kreis Bamberg die erste Coronavirus-Infektion: Wie das Landratsamt am Mittwochabend mitteilt, ist ein 75-jähriger Mann betroffen. Er war am Dienstag von seinem Hausarzt auf Coronaviren getestet worden, nachdem er sich krank fühlte. Er war zuvor Skifahren in Südtirol.

Der Infizierte befindet sich derzeit im Bamberger Klinikum. Seine Frau und der gemeinsame Sohn befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Das zweite Testergebnis, für den Schüler des ETA-Hofmann-Gymnasiums, liegt aktuell noch nicht vor. Deshalb fällt am Donnerstag (12. März 2020) erneut der Unterricht aus.

Update vom 11.03.2020, 16.15 Uhr: FDP sagt Landesparteitag in Hirschaid ab

Aufgrund des grassierenden Coronavirus hat die FDP Bayern sämtliche öffentliche Veranstaltungen des Landesverbandes bis auf Weiteres abgesagt. Davon betroffen ist unter anderem auch der Landesparteitag am 21. und 22. März in Hirschaid im Landkreis Bamberg.

Update vom 11.03.2020, 15 Uhr: Lehrbetrieb an Uni Bamberg wird vorerst eingestellt

Wie die Universität Bamberg am 11. März seinen Studierenden mitteilte, entfallen bis auf weiteres sämtliche Lehrveranstaltungen an allen Standorten der Universität. Die Uni Bamberg reagiere damit auf eine Anordnung des Wissenschaftsministerium, hieß es. Auch das Sportzentrum wird geschlossen. Auch Prüfungen seien davon grundsätzlich betroffen. Nicht von der Schließung betroffen seien Verwaltung, Forschungsbetrieb sowie die Bibliotheken. Die Uni betont ausdrücklich, dass es keinen bestätigten Corona-Fall an der Universität gibt.

Derzeit gebe es außerdem Überlegungen, im Stadtgebiet Bamberg eine weitere Coronavirus-Anlaufstelle einzurichten, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch des Landratsamtes. "Sobald wir die Erfahrungen der ersten Einsatztage der Anlaufstelle Scheßlitz haben, entscheiden wir kurzfristig über eine zweite Anlaufstelle", teilte die Stadt mit.

Update vom 10.03.2020, 17.00 Uhr: Dringender Coronavirus-Verdachtsfall in Bamberg

Am ETA-Hoffmann-Gymnasium in Bamberg gibt es einen "dringenden Verdachtsfall" bezüglich des Coronavirus. Das teilt das zuständige Landratsamt mit. Die Klasse des Schülers wurde vorsorglich nach Haus geschickt.

Für den Coronavirus-Verdachtsfall wurde im Laufe des Dienstags ein zweiter Test in Auftrag gegeben. "Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass das erste Ergebnis nicht eindeutig war", erklärt die Behörde. Der Schüler war in den Faschingsferien in Südtirol unterwegs. Aus diesem Grund entfiel am Mittwoch (11. März 2020) der Unterricht am ETA-Hoffmann-Gymnasium.

Update vom 10.03.2020, 11.40 Uhr: Dringender Corona-Verdacht am ETA-Hoffmann-Gymnasium

Nachdem sich in der Region Bamberg erste Corona-Verdachtsfälle als "falscher Alarm" herausgestellt hatten, gibt es inzwischen einen neuen konkreten Verdachtsfall am ETA-Hoffmann-Gymnasium, wie das Landratsamt am Dienstag (10. März 2020) mitteilte.

Einen bereits bestätigten Fall gibt es außerdem im Nachbarlandkreis Haßberge. Zunächst war hier von einer Schule in Eltmann die Rede. An besagter Schule würden laut Landratsamt Bamberg ebenfalls Schüler aus dem Landkreis Bamberg unterrichtet. Später wurde jedoch bekannt, dass es sich bei dem Corona-Verdacht nicht um einen Fall aus Eltmann handelt, sondern aus einer Realschule in Hofheim. Offenbar wurden die Proben vertauscht.

Weitere Details zum Verdachtsfall aus Bamberg sollen bei einer Pressekonferenz am Dienstag um 15 Uhr bekanntgegeben werden.

Über die Lage in ganz Franken, Deutschland und der Welt halten wir Sie in unserem Coronavirus-Ticker auf dem Laufenden.

Update vom 09.03.2020, 16.34 Uhr: Corona-Anlaufstelle Scheßlitz ist fertig

"Ein Ziel ist erreicht: Die erste Anlaufstelle für Corona-Tests im Landkreis Bamberg ist einsatzbereit", so Landrat Johann Kalb, der die Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg leitet, in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Bamberg. Die Inbetriebnahme der ersten Anlaufstelle für Coronavirus-Tests im Kreis Bamberg im ehemaligen Netto-Markt in Scheßlitz ist für Dienstag, den 10. März, vorgesehen. Am Dienstag vergangener Woche hatte der Krisenstab die Weichen für diese und weitere Anlaufstellen gestellt.

"In Rekordzeit hatte die gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) mit Geschäftsführer Udo Kunzmann und ärztlichem Direktor Dr. Sören Maaß die Anlaufstelle eingerichtet", so das Landratsamt. "Ziel ist es, die Patientenströme zu lenken und die Hausärzte zu entlasten. Schon am Freitag wurde die Anlaufstelle einer Feuertaufe unterzogen, weil dort gut fünf Dutzend Teilnehmer Skifreizeit aus dem als Risikogebiet eingestuften Südtirol zurückkehrten."

Die Anlaufstelle werde nun zum Start personell besetzt von der GKG in Kooperation mit der Klinik am Bruderwald Bamberg. Geplant sei auch die Einbindung des Ärztlichen Kreisverbandes. Mögliche Erkrankte werden gebeten, sich nicht auf eigene Faust zu der Anlaufstelle zu begeben, sondern zunächst mit dem Hausarzt oder dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg unter der Telefonnummer 0951/859700 Kontakt aufzunehmen. Diese vermitteln dann den Kontakt zur Anlaufstelle, die nur begrenzte Öffnungszeiten hat.

Am Mittwoch tagt dann zum zweiten Mal der Krisenstab im Landratsamt, den Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke Ende Februar einberufen hatten.

Update vom 08.03.2020, 17.00 Uhr: Landrat entlässt 60 Bamberger Familien aus Coronavirus-Quarantäne

Bamberger Schüler nicht mit Coronavirus infiziert: "Wir sind äußerst erleichtert! Alle Schüler der Maria-Ward-Schule, die am Freitag aus der Skifreizeit aus Südtirol zurückgekehrt sind, sind negativ auf das Coronavirus getestet worden." Das teilte Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg am Sonntagnachmittag (08.03.2020) mit. "Ich werde deshalb die häusliche Quarantäne für die Familien aufheben", so der Landrat weiter.

Gesundheitsministerium: Kinder gehen zwei Wochen nicht in Schule

Die Schüler selbst, so eine Anordnung des bayerischen Gesundheitsministeriums vom Samstag (08.03.2020), sollen zwei Wochen nicht in die Schule.

Bamberg und der Landkreis sind bisher vom Virus verschont geblieben. "Auch Hausärzte schicken Tests, wir kriegen fast täglich die gute Nachricht, dass es keine Infizierten gibt", sagt Landratsamtssprecher Frank Förtsch. Bei der momentanen Verbreitung "müssen wir trotzdem damit rechnen, dass auch in unserer Region mal ein Fall auftaucht. Aber wir sind darauf vorbereitet."

Für die Tests der Schülerinnen und Begleitpersonen hatte da Gesundheitsamt die erst am Freitag fertiggestellte Anlaufstelle für Corona-Tests in Scheßlitz (gegenüber der Juraklinik) nutzen können. Sie war eingerichtet worden, nachdem der Krisenstab am Dienstag beschlossen hatte, die Hausärzte durch Anlaufstellen zu entlasten. Die nächste Sitzung des Krisenstabes findet am Mittwoch im Landratsamt statt.

Erstmeldung: Nach Skifreizeit in Südtirol - 60 Familien aus Bamberg in Quarantäne

Schüler der Maria-Ward-Schulen aus Bamberg waren vergangene Woche im Risikogebiet in Italien. Mit ihrer Rückkehr, die für Freitagabend geplant ist, werden die 64 Schülerinnen und Schüler zu möglichen Überträgern des Coronavirus. Deswegen, so hat es das Landratsamt am Freitagmittag bekanntgegeben, werden die Schüler vorerst gebeten, sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Laut BR24 sind von der Maßnahme 60 Bamberger Familien betroffen.

Auf Anfrage erklärte Harry Luck, Pressesprecher vom Erzbischöflichen Ordinariat (Träger der Schule), er könne sich derzeit die Schließung der Schule nicht vorstellen.

Pressesprecher: Schulschließung aktuell keine Option

"Wenn alle, die im Skikurs waren, 14 Tage zu Hause bleiben, gäbe es ja für die anderen Schüler ganz sicher keine Ansteckungsgefahr." Die Schüler haben eine Skifreizeit in Südtirol verbracht, das seit Donnerstag als Corona-Risiko-Gebiet gilt.

Das hat das Landratsamt am Freitagvormittag erfahren und in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Demnach waren die Schüler dreier Klassen einer Bamberger Schule im Skiurlaub in Südtirol.

Die Region zählt zum Corona-Risikogebiet. Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, wird sich Landrat Johann Kalb (CSU) als Leiter der Gesundheitsbehörde mit dem staatlichen Schulamt und der Schulleitung über das weitere Vorgehen. Über die Ergebnisse will das Landratsamt in Kürze informieren.

Sind zwei Wochen Coronaferien für alle, ab sofort zwangsweise angeordnet, sinnvoll? Oder sind Schulschließungen wegen dem Virus nur unnötiger Aktionismus? Zwei inFranken.de-Redakteure haben dazu unterschiedliche Meinungen.

Corona-Verdacht in Bamberg: So sollen sich die Menschen verhalten

Bei Corona-Verdacht sollen sich Bamberger zuerst telefonisch bei ihrem Hausarzt melden, betont das Landratsamt am Mittwoch (4.03.2020). Der Hausarzt entscheidet dann über das weitere Vorgehen. Er verweist dann möglicherweise an die Anlaufstellen, die der Krisenstab "Coronavirus" einrichten wird. Aktuell sind die Anlaufstellen allerdings noch nicht einsatzbereit. Sobald dies soweit ist, werden Hausärzte und die Öffentlichkeit im Kreis Bamberg informiert, erklärt das Landratsamt.

Krisenstab "Coronavirus" in Bamberg: Sechsköpfige Familie ohne Infektion

In Bamberg bereitet man sich seit dieser Woche auf die Ankunft des Coronavirus vor. Landrat Johann Kalb hat als Leiter der Gesundheitsbehörde gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Starke für den Landkreis und die Stadt Bamberg den Krisenstab eingerichtet. Das teilt das Landratsamt Bamberg auf der offiziellen Webseite mit.

Am Dienstag (3. März 2020) gab das Landratsamt bekannt, dass eine ganze Familie vom Landratsamt in Quarantäne geschickt wurde. Die Familie umschließt sechs Personen, die in Mittelfranken Kontakt mit einem Mann hatte, der jetzt positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Wie das Landratsamt Bamberg am Donnerstagnachmittag (5. März 2020) mitteilte, haben sich die Familienmitglieder nicht mit dem Coronavirus infiziert. "Ich bin erleichtert! Die sechsköpfige Familie, die Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Mittelfranken hatte, wurde negativ getestet." Dies teilte Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg am frühen Donnerstagmittag mit.

Die beiden Erwachsenen und die vier Kinder waren - wie berichtet - am Dienstag getestet worden. Die Auswertung der Testergebnisse hatte sich wegen einer Überlastung des Labors in Oberschleißheim um einen Tag verzögert, hieß es vonseiten des Landratsamts.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde eine Person aus dem Landkreis Bamberg in häusliche Quarantäne geschickt, die mit einem infizierten Arzt aus Mittelfranken Kontakt hatte. Diese Person war negativ auf Coronaviren getestet worden.

Wie gut ist Bamberg auf das Coronavirus vorbereitet?

"Aufgrund der steigenden Zahl der Infektionen in Deutschland und der Infektion eines Patienten in Mittelfranken liegt eine neue Lage vor", so der Landrat. "Ich bin deshalb in ständigem Kontakt mit unserer Gesundheitsministerin Melanie Huml", sagt Kalb. Tipp: Alle Informationen zur Ausbreitung und den Gefahren des Coronavirus in Franken, Deutschland und der Welt finden Sie in unserem ständig aktualisierten Live-Ticker zur Epidemie.

"Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns in den vergangenen Tagen darauf angesprochen, wie und ob Bamberg vorbereitet ist und was sie selbst tun können", erklärt OB Andreas Starke. "Die Verunsicherung ist überall spürbar. Wir wollen eher beruhigen denn Panik schüren und zeigen: Bamberg Stadt und Land übernehmen Verantwortung und sind bestens gerüstet."

Es gebe keinen Grund zur Hysterie - aber natürlich sei gesteigerte Vorsicht geboten. "Um unsere Bürger zu schützen, wird der Krisenstab tagesaktuell die Lage bewerten und über Maßnahmen entscheiden. Der Schutz der Menschen der Region Bamberg hat oberste Priorität. Wir werden alles dafür tun, Infektionen der Menschen im Kreis zu vermeiden beziehungsweise schnell zu erkennen und einzudämmen", so Landrat Johann Kalb. "Dafür ist zuallererst eine rechtzeitige, umfassende Information aller im Gesundheitswesen Tätigen sowie auch der Bevölkerung notwendig." Aufklärung und Vorbereitung seien der beste Schutz der Bevölkerung.

Es werden drei Anlaufstellen bezüglich des Coronavirus im Raum Bamberg eingerichtet:

Klinikum Bamberg

Klinikum Scheßlitz

Klinikum Burgebrach

Damit wollen die Behörden erreichen, dass Betroffene nicht zu ihren Hausärzten gehen. So sollen die Praxen entlastet werden. "Wir brauchen Anlaufstationen für Patienten und müssen gleichzeitig vermeiden, dass - wie zu Wochenbeginn in Bayreuth geschehen - mögliche Infizierte zu ihren Hausärzten gehen, dort das Virus weitergeben und wir Praxen schließen müssen", erklärt Landrat Kalb.

"Um die Verbreitung des Virus zu verhindern, müssen Infektionsketten unterbrochen werden." - Amtsärztin Susanne Paulmann

Krisenstab und Info-Veranstaltungen zum Coronavirus

Demnächst finden zwei Informationsveranstaltungen für die Landkreisbevölkerung Bamberg statt, und zwar am Mittwoch, 4. März, 18 Uhr, in der Juraklinik Scheßlitz, sowie am Mittwoch, 11. März, 18 Uhr in der Steigerwaldklinik Burgebrach. Bei Bedarf würden weitere Veranstaltungen angeboten, so das Landratsamt. Anmeldungen nimmt der Landkreis mit dem Betreff "Juraklinik" oder "Steigerwaldklinik" unter der Mailadresse landkreismagazin@lra-ba.bayern.de entgegen. Zudem werde es weitere Gesprächsangebote für Träger der Pflege, der Kirche sowie Unternehmen in der Region geben.

Stadt Bamberg richtet Internetseite zum Coronavirus ein

Die Stadt Bamberg hat auf ihren Internetseiten unter der Adresse www.stadt.bamberg.de/coronavirus die wichtigsten fachlichen Informationen zum Coronavirus zusammengestellt, die fortlaufend ergänzt und aktualisiert werden. Neben Links zu entsprechenden Informationen des Robert-Koch-Instituts, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege finden Bürger dort auch den zuständigen Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg. Dieser steht unter der Telefonnummer 0951/85-9700 für alle Fragen zum Corona-Virus zur Verfügung.

Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus können Bürger sich zudem an die Telefon-Hotline 09131/6808 5101 des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wenden.

Auch interessant: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gibt es nur eine Option: Schulen und Kindergärten schließen, und zwar jetzt. Das ist nicht "drastisch", sondern vernünftig - ein Kommentar.

Alle Informationen zur Ausbreitung und den Gefahren des Coronavirus finden Sie in unserem ständig aktualisierten Live-Ticker zur Pandemie.