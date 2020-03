Coronavirus in Bamberg: Erzbischof Schick ruft zum Beten auf

Coronavirus in Bamberg: Zehn Erkrankte - das ist der aktuelle Stand vom Sonntag (15. März 2020, 13.45 Uhr).

Hier halten wir Sie über die Entwicklungen in Stadt und Landkreis Bamberg auf dem Laufenden. Über alle wichtigen überregionalen Entwicklungen informieren wir hier. Aktuelle Corona-Hotspots in Franken sind Nürnberg und Würzburg.

Update vom 15.03.2020, 13.35 Uhr: Erzbischof Schick ruft zum Beten auf

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat dazu aufgerufen, für alle Betroffenen der Corona-Krise zu beten. Dem Erzbistum Bamberg zufolge gab es den Aufruf in einer Messe am Sonntag (15.03.2020) im Bamberger Dom.

Mit Blick auf Betroffene, besorgte Menschen sowie Pfleger und Ärzte sagte Schick demnach dort: "Beten wir für sie alle, damit wir diese weltweite Krise bald überwinden." Forschung und Medizin, die jetzt gefordert seien, sollten durch das Gebet zu Gott unterstützt werden, sagte Erzbischof Schick.

Update vom 14.03.2020, 17.00 Uhr: Klinikum-Arzt aus Bamberg erkrankt

Ein Mitarbeiter der HNO-Abteilung am Bamberger Klinikum ist am Coronavirus erkrankt. Das gab das Landratsamt am Samstagnachmittag unter Berufung auf Angaben der "Sozialstiftung Bamberg" bekannt.

Alle Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt. Die Versorgung aller HNO-Patienten ist weiterhin gewährleistet, heißt es von Seiten des Landratsamtes. Neben dem Arzt sind neun weitere Personen in und um Bamberg mit dem Coronavirus infiziert.

Update vom 14.03.2020, 15.00 Uhr: Zehn Menschen mit Coronavirus infiziert

Mittlerweile sind in Bamberg und dem Landkreis zehn Coronavirus-Fälle bekannt.

Drei Betroffene kommen aus der Stadt, sieben aus dem Landkreis. Drei der zehn Fälle sind Frauen, sieben Männer. Das geht aus Angaben des Landratsamtes hervor.

Update vom 14.03.2020, 13.30 Uhr: 150 neue negative Testergebnisse eingetroffen

Das Gesundheitsamt Bamberg weist darauf hin, dass allein am Samstag (14.03.2020) rund 150 negative Corona-Testergebnisse eingetroffen sind. Aufgrund der besonderen Lage hat Landrat Johann Kalb deshalb auch die Hotline am Samstag und am Sonntag besetzen lassen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts Bamberg hervor.

Laut Pressesprecher Frank Förtsch haben dabei lediglich die getesteten Personen die Telefonnummer erhalten. "Sie ist nur diesen Anrufern vorbehalten. Deshalb bitten wir um Verständnis dafür, dass wir diese an dieser Stelle nicht veröffentlichen, um diese für die betroffenen Personen freizuhalten", so Förtsch. Die Labore arbeiteten demnach auch an Wochenenden.

Update vom 13.03.2020, 17 Uhr: Sechs Fälle im Kreis - umfangreiche Maßnahmen ergriffen

Nachdem in der Region sechs Personen positiv getestet worden sind, haben der Oberbürgermeister Andreas Starke und der Landrat Hans Kalb einen Überblick über die bisher ergriffenen Maßnahmen gegeben.

Starke rief dazu auf, besonnen und konzentriert zu handeln. "Die Stadtgesellschaft wird in den nächsten Wochen noch enger zusammenhalten durch gegenseitige Rücksichtnahme, Vorsicht im Umgang und menschliche Solidarität", so Starke.

Derweil hat Erzbischof Schick verkündet, dass auch alle Gottesdienste mit mehr als 100 erwarteten Besuchern abgesagt werden. Erzbischof Ludwig Schick entbindet die Gläubigen von der Sonntagspflicht, die heilige Messe zu besuchen, und ruft dazu auf, den Sonntag zu Hause durch das persönliche Gebet oder in der Familie zu heiligen.

Aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus gibt es weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. So stellt nach dem Beschluss des Freistaats Bayern über die Schließung aller Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen auch die Volkshochschule Bamberg Stadt ab sofort (11. März, 14.00 Uhr) bis 19. April ihren laufenden Kurs-, Führungs- und Veranstaltungsbetrieb ein.

Auch die Städtische Musikschule Bamberg beendet den Betrieb bis 19. April. Am heutigen Freitag, 13. März, bleibt die Musikschule noch geöffnet. Unterricht bzw. Ensembleproben mit 5 und mehr Personen wurden vorsorglich abgesagt.

Das Hallenbad "Bambados" der Stadtwerke Bamberg schließt ebenfalls bis 19. April. Auch mehrere weitere Veranstaltungen wurden abgesagt.

Update vom 13.03.2020, 13.30 Uhr: Zwei neue Coronavirus-Infektion im Kreis Bamberg

Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, gibt es zwei neue Infektionen des Coronavirus im Landkreis. Damit sind mittlerweile sechs Menschen davon betroffen. Fünf wohnen im Landkreis, einer in der Stadt selbst.

Außerdem soll es einen "Bamberger Rettungsschirm" für das Stadtgebiet geben, ausgestattet mit 1,5 Millionen Euro. Diesen Vorschlag will Starke so schnell wie möglich in den zuständigen politischen Gremien des Stadtrats beschließen lassen.

Update vom 12.03.2020, 19.16 Uhr: Infizierter Schüler aus Kreis Bamberg fuhr mit Zug nach Ebern

Am Donnerstagnachmittag (12. März 2020) wurden insgesamt vier Coronavirus-Infizierte im Raum Bamberg gemeldet. Ein Erkrankter ist ein Schüler, der im Landkreis Bamberg wohnt und die Realschule Ebern besucht.

Das Gesundheitsamt Haßberge hat die Schließung der Realschule Ebern bis einschließlich Freitag, 20.03.2020 angeordnet. "Wir haben umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um die Bevölkerung zu schützen und die Betroffenen bestmöglich zu versorgen", so Landrat Wilhelm Schneider.

Die Schulleitung der Realschule Ebern wurde über die Sachlage informiert. Der Schüler hat in der Woche vom 2. bis 6. März noch den Unterricht besucht. Aktuell befindet er sich in häuslicher Quarantäne. Die Klassenlisten liegen dem Gesundheitsamt vor. Alle Klassenkameraden des Betroffenen sowie dessen Lehrkräfte werden nun in den kommenden Tagen durch das Gesundheitsamt Haßberge kontaktiert. Allen Schülern wird empfohlen, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben und unnötige Kontakte zu vermeiden.

Bahn-Mitfahrer sollen sich beim Gesundheitsamt melden

Über die Schulleitung wurden vorsorglich auch alle Schüler des Friedrich-Rückert-Gymnasiums in Ebern informiert, die vom 2. bis 6. März mit dem Agilis-Zug von Bamberg nach Ebern gefahren sind. Die Schüler aus dem Landkreis Haßberge bleiben zu Hause und sollen unnötige Kontakte vermeiden. Dieser Personenkreis ist registriert und muss sich nicht beim Gesundheitsamt oder beim Bürgertelefon melden.

Es handelt sich früh um die Agilis-Linie 84440, Abfahrt Bamberg 7.10 Uhr, Ankunft in Ebern 7.41 Uhr. Mittags nutzte der betroffene Schüler die Agilis-Linie 84463 Abfahrt Ebern 12.01 Uhr, Ankunft Bamberg 12.32 Uhr, beziehungsweise die Agilis-Linie 84469 Abfahrt Ebern 13.09 Uhr, Ankunft Bamberg 13.42 Uhr.

Die Bahn-Mitfahrer aus dem Landkreis Bamberg sollen sich an das zuständige Gesundheitsamt in Bamberg wenden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich alle Betroffenen aus dem Landkreis Bamberg an das dort zuständige Gesundheitsamt in Bamberg wenden sollen, Telefon 0951/872525 (Bürgertelefon), beziehungsweise 0951/85-9700 (Mitarbeiter des Gesundheitsamtes).

Weiterhin gilt aber: Wer grippeähnliche Symptome hat, kann sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) wenden unter Telefon 116 117. Sollte es hierbei zu längeren Wartezeiten kommen, werden die Bürger gebeten auf jeden Fall weiter in der Leitung zu bleiben.

Update vom 12.03.2020, 17.17 Uhr: Erkrankte aus Raum Bamberg waren in Südtirol und Belgien

Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Raum Bamberg ist in den vergangenen 24 Stunden verhältnismäßig stark angestiegen. Nun gibt es vier bestätigte Corona-Erkrankte erklären Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke am Donnerstagnachmittag (12.03.2020).

"Wir haben in allen vier Fällen umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um die Bevölkerung zu schützen und die Betroffenen bestmöglich zu versorgen", so Landrat und Oberbürgermeister.

In einem Fall handelt es sich um einen 75-jährigen Mann aus dem Landkreis, der sich zum Skifahren in Südtirol aufgehalten hatte. Im zweiten Fall ist ein 30-bis 40-jähriger Mann aus der Stadt Bamberg betroffen. Er hatte sich vor wenigen Tagen in Belgien aufgehalten.

75-jähriger Senior liegt im Klinikum Bamberg

In beiden Fällen haben die Gesundheitsbehörden umgehend alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Der 75-Jährige wurde wegen Krankheitssymptome ins Klinikum Bamberg gebracht. Bei seinen beiden Kontaktpersonen wurden Corona-Tests veranlasst und häusliche Quarantäne angeordnet.

Der Bewohner der Stadt Bamberg stand mit rund einem Dutzend Menschen in der Region und auch in Nachbarlandkreisen in Kontakt. Auch hier wurden Abstriche veranlasst und Quarantänen ausgesprochen. Die Testergebnisse der Kontaktpersonen stehen in beiden Fällen noch aus.

Mann sowie Schüler sind in häuslicher Quarantäne

Seit dem Donnerstagvormittag (12.03.2020) haben es die Gesundheitsbehörden mit zwei weiteren bestätigten Corona-Infektionen zu tun. Beide sind aus dem Landkreis Bamberg. Ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren war zum Skifahren in Südtirol. Für ihn gilt nun ebenso wie für einen Schüler häusliche Quarantäne.

Bei dem Jugendlichen, der in eine Schule in einem Nachbarlandkreis geht, wurde gleichzeitig die zuständige Gesundheitsbehörde informiert, um alle nötigen Maßnahmen in dieser Einrichtung zu ergreifen und Kontaktpersonen zu informieren.

Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern verboten

"Die rasante Entwicklung zeigt, dass wir alles unternehmen müssen, um die Ausbreitung der Corona-Infektion einzudämmen und die Infektionsketten zu unterbrechen", erläuterten Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke die weiteren Maßnahmen. So haben Stadt und Landkreis Bamberg gleichlautende Allgemeinverfügungen erlassen, wie mit Veranstaltungen umzugehen ist. Diese sind noch weitreichender als die am Dienstag verabschiedeten Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung.

So sind in Stadt und Landkreis Bamberg ab sofort auch Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern untersagt. Für Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern gibt es klare Regelungen und einen Katalog, wie Gemeinden und Veranstalter das Risiko einer Verbreitung der Infektion bewerten und Veranstaltungen durchführen können oder absagen müssen. Landrat und Oberbürgermeister: "Grundsätzlich gilt: Was nicht nötig ist, sollte aus Sicherheitsgründen abgesagt werden."

Weiteres Bürgertelefon zum Coronavirus in Bamberg eingerichtet

Da sich die Rückfragen aus der Bevölkerung zum Thema Coronavirus häufen, haben die Stadt Bamberg und das Landratsamt am Donnerstag 12.03.2020 ein weiteres Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0951) 87 25 25 eingerichtet.

Während den normalen Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) beantwortet die Stadt Bamberg dort allgemeine Fragen zur aktuellen Lage in Stadt und Landkreis, Schulschließungen sowie Verhaltensempfehlungen und gibt bei Bedarf Auskünfte zu den zuständigen Fachstellen. Eine medizinische Beratung erfolgt nicht. Die Mitarbeiter des Staatlichen Gesundheitsamtes sind unter 0951 85-9700 erreichbar.

Update vom 12.03.2020, 11.45 Uhr: Vier Coronavirus-Infektionen im Raum Bamberg

Mittlerweile wurde bestätigt, dass es vier Coronavirus-Infektionen im Raum Bamberg gibt. Derzeit ist unklar, ob die zwei neuen Fälle aus der Stadt oder dem Landkreis stammen.

Weitere Informationen wollen die Behörden am Donnerstagnachmittag bekanntgeben.

Update vom 12.03.2020, 10.00 Uhr: Coronavirus-Infektion in Bamberg

Es gibt einen ersten Coronavirus-Fall in der Stadt Bamberg: Das bestätigte das Landratsamtes Bamberg am Donnerstagvormittag. Einzelheiten dazu wollen die Behörden am Nachmittag bekanntgeben.

Update vom 11.03.2020, 18.45 Uhr: Erster Corona-Fall im Landkreis Bamberg

Nun gibt es auch im Kreis Bamberg die erste Coronavirus-Infektion: Wie das Landratsamt am Mittwochabend mitteilt, ist ein 75-jähriger Mann betroffen. Er war am Dienstag von seinem Hausarzt auf Coronaviren getestet worden, nachdem er sich krank fühlte. Er war zuvor Skifahren in Südtirol.

Der Infizierte befindet sich derzeit im Bamberger Klinikum. Seine Frau und der gemeinsame Sohn befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Das zweite Testergebnis, für den Schüler des ETA-Hofmann-Gymnasiums, liegt aktuell noch nicht vor. Deshalb fällt am Donnerstag (12. März 2020) erneut der Unterricht aus.

Update vom 11.03.2020, 16.15 Uhr: FDP sagt Landesparteitag in Hirschaid ab

Aufgrund des grassierenden Coronavirus hat die FDP Bayern sämtliche öffentliche Veranstaltungen des Landesverbandes bis auf Weiteres abgesagt. Davon betroffen ist unter anderem auch der Landesparteitag am 21. und 22. März in Hirschaid im Landkreis Bamberg.

Update vom 11.03.2020, 15 Uhr: Lehrbetrieb an Uni Bamberg wird vorerst eingestellt

Wie die Universität Bamberg am 11. März seinen Studierenden mitteilte, entfallen bis auf weiteres sämtliche Lehrveranstaltungen an allen Standorten der Universität. Die Uni Bamberg reagiere damit auf eine Anordnung des Wissenschaftsministerium, hieß es. Auch das Sportzentrum wird geschlossen. Auch Prüfungen seien davon grundsätzlich betroffen. Nicht von der Schließung betroffen seien Verwaltung, Forschungsbetrieb sowie die Bibliotheken. Die Uni betont ausdrücklich, dass es keinen bestätigten Corona-Fall an der Universität gibt.

Derzeit gebe es außerdem Überlegungen, im Stadtgebiet Bamberg eine weitere Coronavirus-Anlaufstelle einzurichten, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch des Landratsamtes. "Sobald wir die Erfahrungen der ersten Einsatztage der Anlaufstelle Scheßlitz haben, entscheiden wir kurzfristig über eine zweite Anlaufstelle", teilte die Stadt mit.

Update vom 10.03.2020, 17.00 Uhr: Dringender Coronavirus-Verdachtsfall in Bamberg

Am ETA-Hoffmann-Gymnasium in Bamberg gibt es einen "dringenden Verdachtsfall" bezüglich des Coronavirus. Das teilt das zuständige Landratsamt mit. Die Klasse des Schülers wurde vorsorglich nach Haus geschickt.

Für den Coronavirus-Verdachtsfall wurde im Laufe des Dienstags ein zweiter Test in Auftrag gegeben. "Hintergrund dieser Maßnahme ist, dass das erste Ergebnis nicht eindeutig war", erklärt die Behörde. Der Schüler war in den Faschingsferien in Südtirol unterwegs. Aus diesem Grund entfiel am Mittwoch (11. März 2020) der Unterricht am ETA-Hoffmann-Gymnasium.

Update vom 10.03.2020, 11.40 Uhr: Dringender Corona-Verdacht am ETA-Hoffmann-Gymnasium

Nachdem sich in der Region Bamberg erste Corona-Verdachtsfälle als "falscher Alarm" herausgestellt hatten, gibt es inzwischen einen neuen konkreten Verdachtsfall am ETA-Hoffmann-Gymnasium, wie das Landratsamt am Dienstag (10. März 2020) mitteilte.

Einen bereits bestätigten Fall gibt es außerdem im Nachbarlandkreis Haßberge. Zunächst war hier von einer Schule in Eltmann die Rede. An besagter Schule würden laut Landratsamt Bamberg ebenfalls Schüler aus dem Landkreis Bamberg unterrichtet. Später wurde jedoch bekannt, dass es sich bei dem Corona-Verdacht nicht um einen Fall aus Eltmann handelt, sondern aus einer Realschule in Hofheim. Offenbar wurden die Proben vertauscht.

Weitere Details zum Verdachtsfall aus Bamberg sollen bei einer Pressekonferenz am Dienstag um 15 Uhr bekanntgegeben werden.

Über die Lage in ganz Franken, Deutschland und der Welt halten wir Sie in unserem Coronavirus-Ticker auf dem Laufenden.

Update vom 09.03.2020, 16.34 Uhr: Corona-Anlaufstelle Scheßlitz ist fertig

"Ein Ziel ist erreicht: Die erste Anlaufstelle für Corona-Tests im Landkreis Bamberg ist einsatzbereit", so Landrat Johann Kalb, der die Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg leitet, in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Bamberg. Die Inbetriebnahme der ersten Anlaufstelle für Coronavirus-Tests im Kreis Bamberg im ehemaligen Netto-Markt in Scheßlitz ist für Dienstag, den 10. März, vorgesehen. Am Dienstag vergangener Woche hatte der Krisenstab die Weichen für diese und weitere Anlaufstellen gestellt.

"In Rekordzeit hatte die gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) mit Geschäftsführer Udo Kunzmann und ärztlichem Direktor Dr. Sören Maaß die Anlaufstelle eingerichtet", so das Landratsamt. "Ziel ist es, die Patientenströme zu lenken und die Hausärzte zu entlasten. Schon am Freitag wurde die Anlaufstelle einer Feuertaufe unterzogen, weil dort gut fünf Dutzend Teilnehmer Skifreizeit aus dem als Risikogebiet eingestuften Südtirol zurückkehrten."

Die Anlaufstelle werde nun zum Start personell besetzt von der GKG in Kooperation mit der Klinik am Bruderwald Bamberg. Geplant sei auch die Einbindung des Ärztlichen Kreisverbandes. Mögliche Erkrankte werden gebeten, sich nicht auf eigene Faust zu der Anlaufstelle zu begeben, sondern zunächst mit dem Hausarzt oder dem Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg unter der Telefonnummer 0951/859700 Kontakt aufzunehmen. Diese vermitteln dann den Kontakt zur Anlaufstelle, die nur begrenzte Öffnungszeiten hat.

Am Mittwoch tagt dann zum zweiten Mal der Krisenstab im Landratsamt, den Landrat Johann Kalb und Oberbürgermeister Andreas Starke Ende Februar einberufen hatten.

Update vom 08.03.2020, 17.00 Uhr: Landrat entlässt 60 Bamberger Familien aus Coronavirus-Quarantäne

Bamberger Schüler nicht mit Coronavirus infiziert: "Wir sind äußerst erleichtert! Alle Schüler der Maria-Ward-Schule, die am Freitag aus der Skifreizeit aus Südtirol zurückgekehrt sind, sind negativ auf das Coronavirus getestet worden." Das teilte Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg am Sonntagnachmittag (08.03.2020) mit. "Ich werde deshalb die häusliche Quarantäne für die Familien aufheben", so der Landrat weiter.

Gesundheitsministerium: Kinder gehen zwei Wochen nicht in Schule

Die Schüler selbst, so eine Anordnung des bayerischen Gesundheitsministeriums vom Samstag (08.03.2020), sollen zwei Wochen nicht in die Schule.

Bamberg und der Landkreis sind bisher vom Virus verschont geblieben. "Auch Hausärzte schicken Tests, wir kriegen fast täglich die gute Nachricht, dass es keine Infizierten gibt", sagt Landratsamtssprecher Frank Förtsch. Bei der momentanen Verbreitung "müssen wir trotzdem damit rechnen, dass auch in unserer Region mal ein Fall auftaucht. Aber wir sind darauf vorbereitet."

Für die Tests der Schülerinnen und Begleitpersonen hatte da Gesundheitsamt die erst am Freitag fertiggestellte Anlaufstelle für Corona-Tests in Scheßlitz (gegenüber der Juraklinik) nutzen können. Sie war eingerichtet worden, nachdem der Krisenstab am Dienstag beschlossen hatte, die Hausärzte durch Anlaufstellen zu entlasten. Die nächste Sitzung des Krisenstabes findet am Mittwoch im Landratsamt statt.

Erstmeldung: Nach Skifreizeit in Südtirol - 60 Familien aus Bamberg in Quarantäne

Schüler der Maria-Ward-Schulen aus Bamberg waren vergangene Woche im Risikogebiet in Italien. Mit ihrer Rückkehr, die für Freitagabend geplant ist, werden die 64 Schülerinnen und Schüler zu möglichen Überträgern des Coronavirus. Deswegen, so hat es das Landratsamt am Freitagmittag bekanntgegeben, werden die Schüler vorerst gebeten, sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Laut BR24 sind von der Maßnahme 60 Bamberger Familien betroffen.

Auf Anfrage erklärte Harry Luck, Pressesprecher vom Erzbischöflichen Ordinariat (Träger der Schule), er könne sich derzeit die Schließung der Schule nicht vorstellen.

Pressesprecher: Schulschließung aktuell keine Option

"Wenn alle, die im Skikurs waren, 14 Tage zu Hause bleiben, gäbe es ja für die anderen Schüler ganz sicher keine Ansteckungsgefahr." Die Schüler haben eine Skifreizeit in Südtirol verbracht, das seit Donnerstag als Corona-Risiko-Gebiet gilt.

Das hat das Landratsamt am Freitagvormittag erfahren und in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Demnach waren die Schüler dreier Klassen einer Bamberger Schule im Skiurlaub in Südtirol.

Die Region zählt zum Corona-Risikogebiet. Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, wird sich Landrat Johann Kalb (CSU) als Leiter der Gesundheitsbehörde mit dem staatlichen Schulamt und der Schulleitung über das weitere Vorgehen. Über die Ergebnisse will das Landratsamt in Kürze informieren.

Corona-Verdacht in Bamberg: So sollen sich die Menschen verhalten

Bei Corona-Verdacht sollen sich Bamberger zuerst telefonisch bei ihrem Hausarzt melden, betont das Landratsamt am Mittwoch (4.03.2020). Der Hausarzt entscheidet dann über das weitere Vorgehen. Er verweist dann möglicherweise an die Anlaufstellen, die der Krisenstab "Coronavirus" einrichten wird. Aktuell sind die Anlaufstellen allerdings noch nicht einsatzbereit. Sobald dies soweit ist, werden Hausärzte und die Öffentlichkeit im Kreis Bamberg informiert, erklärt das Landratsamt.

Krisenstab "Coronavirus" in Bamberg: Sechsköpfige Familie ohne Infektion

In Bamberg bereitet man sich seit dieser Woche auf die Ankunft des Coronavirus vor. Landrat Johann Kalb hat als Leiter der Gesundheitsbehörde gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Starke für den Landkreis und die Stadt Bamberg den Krisenstab eingerichtet. Das teilt das Landratsamt Bamberg auf der offiziellen Webseite mit.

Am Dienstag (3. März 2020) gab das Landratsamt bekannt, dass eine ganze Familie vom Landratsamt in Quarantäne geschickt wurde. Die Familie umschließt sechs Personen, die in Mittelfranken Kontakt mit einem Mann hatte, der jetzt positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Wie das Landratsamt Bamberg am Donnerstagnachmittag (5. März 2020) mitteilte, haben sich die Familienmitglieder nicht mit dem Coronavirus infiziert. "Ich bin erleichtert! Die sechsköpfige Familie, die Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Mittelfranken hatte, wurde negativ getestet." Dies teilte Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg am frühen Donnerstagmittag mit.

Die beiden Erwachsenen und die vier Kinder waren - wie berichtet - am Dienstag getestet worden. Die Auswertung der Testergebnisse hatte sich wegen einer Überlastung des Labors in Oberschleißheim um einen Tag verzögert, hieß es vonseiten des Landratsamts.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde eine Person aus dem Landkreis Bamberg in häusliche Quarantäne geschickt, die mit einem infizierten Arzt aus Mittelfranken Kontakt hatte. Diese Person war negativ auf Coronaviren getestet worden.

"Aufgrund der steigenden Zahl der Infektionen in Deutschland und der Infektion eines Patienten in Mittelfranken liegt eine neue Lage vor", so der Landrat. "Ich bin deshalb in ständigem Kontakt mit unserer Gesundheitsministerin Melanie Huml", sagt Kalb. Tipp: Alle Informationen zur Ausbreitung und den Gefahren des Coronavirus in Franken, Deutschland und der Welt finden Sie in unserem ständig aktualisierten Live-Ticker zur Epidemie.

"Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns in den vergangenen Tagen darauf angesprochen, wie und ob Bamberg vorbereitet ist und was sie selbst tun können", erklärt OB Andreas Starke. "Die Verunsicherung ist überall spürbar. Wir wollen eher beruhigen denn Panik schüren und zeigen: Bamberg Stadt und Land übernehmen Verantwortung und sind bestens gerüstet."

Es gebe keinen Grund zur Hysterie - aber natürlich sei gesteigerte Vorsicht geboten. "Um unsere Bürger zu schützen, wird der Krisenstab tagesaktuell die Lage bewerten und über Maßnahmen entscheiden. Der Schutz der Menschen der Region Bamberg hat oberste Priorität. Wir werden alles dafür tun, Infektionen der Menschen im Kreis zu vermeiden beziehungsweise schnell zu erkennen und einzudämmen", so Landrat Johann Kalb. "Dafür ist zuallererst eine rechtzeitige, umfassende Information aller im Gesundheitswesen Tätigen sowie auch der Bevölkerung notwendig." Aufklärung und Vorbereitung seien der beste Schutz der Bevölkerung.

Es werden drei Anlaufstellen bezüglich des Coronavirus im Raum Bamberg eingerichtet:

Klinikum Bamberg

Klinikum Scheßlitz

Klinikum Burgebrach

Damit wollen die Behörden erreichen, dass Betroffene nicht zu ihren Hausärzten gehen. So sollen die Praxen entlastet werden. "Wir brauchen Anlaufstationen für Patienten und müssen gleichzeitig vermeiden, dass - wie zu Wochenbeginn in Bayreuth geschehen - mögliche Infizierte zu ihren Hausärzten gehen, dort das Virus weitergeben und wir Praxen schließen müssen", erklärt Landrat Kalb.

"Um die Verbreitung des Virus zu verhindern, müssen Infektionsketten unterbrochen werden." - Amtsärztin Susanne Paulmann

Krisenstab und Info-Veranstaltungen zum Coronavirus

Demnächst finden zwei Informationsveranstaltungen für die Landkreisbevölkerung Bamberg statt, und zwar am Mittwoch, 4. März, 18 Uhr, in der Juraklinik Scheßlitz, sowie am Mittwoch, 11. März, 18 Uhr in der Steigerwaldklinik Burgebrach. Bei Bedarf würden weitere Veranstaltungen angeboten, so das Landratsamt. Anmeldungen nimmt der Landkreis mit dem Betreff "Juraklinik" oder "Steigerwaldklinik" unter der Mailadresse landkreismagazin@lra-ba.bayern.de entgegen. Zudem werde es weitere Gesprächsangebote für Träger der Pflege, der Kirche sowie Unternehmen in der Region geben.

Stadt Bamberg richtet Internetseite zum Coronavirus ein

Die Stadt Bamberg hat auf ihren Internetseiten unter der Adresse www.stadt.bamberg.de/coronavirus die wichtigsten fachlichen Informationen zum Coronavirus zusammengestellt, die fortlaufend ergänzt und aktualisiert werden. Neben Links zu entsprechenden Informationen des Robert-Koch-Instituts, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege finden Bürger dort auch den zuständigen Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg. Dieser steht unter der Telefonnummer 0951/85-9700 für alle Fragen zum Corona-Virus zur Verfügung.

Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus können Bürger sich zudem an die Telefon-Hotline 09131/6808 5101 des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wenden.

