Diese Restaurants, Bars, Cafés und Pizzerien in Bamberg bieten jetzt Lieferung oder Abholung an

Cuatro Gatos

Sie haben Lust auf eine leckere Pizza? Die Pizzaria Cuatro Gatos bietet einen Abholservice von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der Kapuzinerstraße 34 an. Zu erreichen sind sie telefonisch unter der 0951 9178400.

Koi Restaurant und Suhsi-Bar

Ebenso bietet das asiatische Restaurant Koi einen Abholdienst an. Sie haben von 17.00 bis 21.30 geöffnet. Bei einer Abholung in der Maternstraße 1. bekommen Sie zehn Prozent Rabatt. Ihre Bestellung können Sie unter der Telefonnummer: 0951/209 4342 oder 0951/2095913 durchgeben.

Pizzeria Ristorante Triesta

Einen Salat oder doch lieber eine leckere Pizza? Dann sind Sie auch bei dieser Pizzeria genau richtig. Es sind nun auch hier Abholung oder Lieferung möglich. Die Liefer- / Abholzeiten: Dienstag - Samstag 16.30 - 23 Uhr

Sonntag 11.30 - 13.30 und 16.30 - 23 Uhr. Bestellungen sind über Lieferando oder telefonisch unter der 0951 / 61818 möglich. Abholen können Sie Ihr Menü in der Gaustadter Hauptstraße.

Kaiserdom Brauereigasthof & Hotel

Nun müssen Sie auch nicht auf die Köstlichkeiten des Brauereigasthofes Kaiserdom verzichten. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro bieten auch sie einen Lieferservice an. Bei einer Selbstabholung in der Gaustadter Hauptstraße 26 gibt es für Sie 10 Prozent Rabatt. Unter der Telefonnummer: 0951 965140 können Sie vorbestellen.

Rewe Supermarkt - Bamberg

Im Rewe Supermarkt können Sie ganz bequem von Zuhause aus Ihren Wocheneinkauf tätigen, ohne in Gefahr zu laufen, den Virus zu erwischen. Einfach online einkaufen und dann vor Ort Ihren Einkauf abholen. Abzuholen ist der Einkauf in der Pödeldorferstraße 1. in Bamberg.

Kropf - Bamberger Köstlichkeiten

Für Käse und Wein ist das Restaurant Kropf bekannt. Hier können Vorspeisen und Hauptgerichte Mittwochs bis Sonntags zwischen 18.00 und 20.00 Uhr vor Ort in der Unteren Königsstraße 28, 96052 Bamberg, abgeholt werden. Vorbestellungen werden ganztägig unter 0951/2083095 entgegengenommen.

Café Zafran

Wer Appetit auf indische Gerichte hat, der ist bei Café Zafran an der richtigen Adresse. Für eine Selbstabholung in der Brennerstraße 42, 96952 Bamberg, oder für eine Lieferung ist das Restaurant von 17.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Geliefert wird im Umkreis von fünf Kilometern, Bestellung und ein Blick in die Speisekarte sind Online oder telefonisch unter 0951/31222 möglich.

Zum Ösi

Burger, Schnitzel, Steak und einiges mehr gibt es in der Gaststätte "Zum Ösi" in der Hornthalstraße 38, 96047 Bamberg. Zwischen 17.00 und 22.00 Uhr wird im Stadtgebiet Bamberg geliefert, allerdings ist auch eine Abholung vor Ort möglich. Telefonische erreichbar ist die Gaststätte ab 16.30 Uhr unter 0951/5193138.

Volkspark Gasthof

Für leckeres Abendessen bietet der Volkspark Gasthof, Pödeldorfer Straße 180, 96050 Bamberg, Dienstags bis Sonntags von 17.00 bis 20.00 Uhr Lieferservice oder eine Abholung vor Ort an. Sonntag Mittag gibt es zudem von 11.30 bis 14.00 Uhr die Möglichkeit, direkt vor Ort Mittagessen abzuholen. Ab einem Mindestbestellwert von 10 Euro wird mit einer Liefergebühr von 2,50 Euro im Bamberger Stadtgebiet geliefert. Bestellungen werden unter 0951 91788599 entgegengenommen.

Restaurant Kornblume

Vollkornpizza, Vollkornspaghetti, hausgemachte Käsespätzle und einiges mehr gibt es bei Restaurant Kornblume ab sofort zum Mitnehmen. Bestellungen werden Donnerstags bis Montags von 17.00 bis 21.30 Uhr unter der Nummer 0951 91419120 entgegengenommen. Zur Abholung bereit stehen die Speisen in der Kapellenstraße 22 (Wunderburg) in 96050 Bamberg.

Vegbereitung

Für vegane Burger, Pommes und Salate hat die Vegbereitung ein Liefer- und Abholangebot bereitgestellt. Montag bis Donnerstag werden können Lieferungen (im Mindestbestellwert von 12 Euro) von 11.00 bis 15.00 Uhr, eine Abholung von 11.30 bis 15.30 Uhr bestellt werden. Freitag bis Sonntag ist eine Bestellung einer Lieferung von 16.30 bis 20.30 Uhr, eine Abholbestellung von 17.00 bis 21.00 Uhr möglich. Zur Abholung bereit stehen die Gerichte in der Gaustadter Hauptstraße 32, 96049 Bamberg. Eine telefonische Vorbestellung ist unter 0160 2358482 möglich.

Bella Tandoori

Indische und italienische Speisen, darunter ein breites Fleisch- und Pizzaangebot, gibt es bei Bella Tandoori in der Schützenstraße 14, 96047 Bamberg. Geliefert wird Dienstag bis Samstag von jeweils 11.00 bis 14.00 Uhr und 17.00 bis 22.00 Uhr. Außerdem wird Sonntags ab 11.00 bis 15.00 Uhr und zwischen 16.00 und 22.00 Uhr geliefert. Die Bestellung erfolg online über Lieferando. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter 0951 191762524.

Bistro Ravi

Am Ausgabefenster bereit stehen indisches Essen und Pizza beim Bistro Ravi. In der Fischstraße 2, 96047 Bamberg ist das Bistro von montags bis samstags von 11.30 bis 20.00 Uhr geöffnet. Telefonische erreichbar ist es zudem unter 0951 70028880 .

Bounissimo Bamberg

Leckeres Eis lieftert Bounissimo - die italienische Eismanufaktur, die sich in der Hauptstraße 10, 96047 Bamberg befindet. Bestellungen können täglich von 12.30 bis 21.00 Uhr auf der Homepage in Auftrag gegeben werden. Dabei fallen ab einem Bestellwert von 10 Euro keine Lieferkosten an, auf die zweite Bestellung gibt es 10 Prozent Rabatt.

Santino D'Agostino

Pizza aus italienischer Küche gibt es in der Pizzaria Santino D'Agostino. Die Pizzen können vor Ort, in der Jäckstraße 2, 96052 Bamberg abgeholt werden. Zudem ist ein Lieferservice eingerichtet. Geöffnet ist Montag und Dienstag, sowie Donnerstag bis Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 23.00 Uhr. Auch sonntags ist von 17.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Bestellt werden kann unter der 0951 33751.

Taverna Georgios

Griechische Spezialitäten gibt es im Restaurant Taverna Georgios, das nun einen Abholservice anbietet. Die Bestellungen können in der Kunigundenruhstraße 30, 96050 Bamberg abgeholt werden, dafür gibt es 10 Prozent Rabatt. Unter der Telefonnummer 0951 9179555 werden zwischen 17.00 und 20.30 Uhr Bestellungen entgegengenommen.

SWARG

Indische Vor- und Hauptspeisen, sowie Desserts hat das Restaurant SWARG im Menü, das nun ebenfalls einen Liefer- und Abholservice eingerichtet hat. Geliefert wird täglich zwischen 17.30 und 21.45 Uhr ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro in Bamberg und Hallstadt. Ab einem Bestellwert von 20 Euro sind auch Lieferungen nach Wildensorg und Stegaurach möglich. Für eine Selbstabholung in der Frauenstraße 2, 96047 Bamberg gibt es zehn Prozent Rabatt. Bestellungen können online oder unter 0951 2974086 aufgegeben werden.

Zapfhahn

Handgemachte Burger und eine große Bierauswahl gibt es beim Burgerrestaurant Zapfhahn. Hier werden nun die gewünschten Zutaten der Burger in einer Box geliefert - zu Hause kann dann mithilfe einer Anleitung gekocht werden. Eine Lieferung erfolgt ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro im Bamberger Stadtgebiet. Erfolgt die Bestellung bis 20.00 Uhr, wird am Folgetag zwischen 12.00 und 16.00 Uhr geliefert. Allerdings kann die Bestellung auch vor Ort, in der Unteren Sandstraße 14, 96049 Bamberg, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr abgeholt werden. Bestellungen werden unter anderem via WhatsApp unter 0176 641148580 oder bei Facebook angenommen. Geliefert wird Montag bis Samstag.

La Strada

Pasta und Pizzen - auch in familiengröße gibt es bei La Strada in der Weißenburgstraße 47a, 96052 Bamberg. Hier können Lieferungen und Bestellungen zur Abholung aufgegeben werden. Eine Bestellung ist online über Lieferando möglich, zudem ist La Strada unter der 0951 20999702 erreichbar.

Lemon Tree

Wer nach arabischen Essen sucht ist bei Lemon Tree, Weidendamm 150, 96047 Bamberg an der richtigen Adresse. Hier gibt dienstags bis sonntags von 12.00 bis 18.00 Uhr levitinisch-meditarrane Speisen. Geliefert wird auf der Erba-Insel, alle Bestellungen, die ab 17.30 Uhr dort eingehen, werden ab 18.00 Uhr geliefert. Zudem ist eine Selbstabholung möglich. Bestellungen ab einem Wert von mindestens 20 Euro (Hinweis: Senioren haben keinen Mindestbestellwert) unter der Mobilfunknummer 0162 3358550 oder der Festnetznummer 0951 96439713 entgegengenommen. Eine Bezahlung via PayPal oder über kontaktloses Barzahlen per Umschlag möglich.

Sie können auch das Portal "Liefert.Jetzt" nutzen, um Lieferdienste in Bamberg ausfindig zu machen. Hier sind nicht nur Restaurants, sondern auch viele weitere Anbieter zu finden.

Sie kennen noch weitere Gaststätten, die jetzt aufgrund der Krise Abholung oder Lieferservice anbieten? Schreiben Sie uns eine E-Mail an leserreporter@infranken.de und teilen Sie uns mit, wer zurzeit noch Abholung oder Lieferung von Essen anbietet.