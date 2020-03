Coronavirus Bamberg : Diese Restaurants bieten jetzt Lieferung oder Abholung an

Coronavirus: Viele Restaurants müssen vorübergehend zum Schutz ihrer Mitarbeiter und Kunden schließen. Außerdem wurde eine Ausgangsbeschränkung am Freitag in Bayern verhängt. Darunter leiden nun viele Restaurants und Gastrobetriebe - auch in Bamberg. Viele Betriebe steigen nun auf einen Lieferservice oder einen Abholdienst um. So haben Sie die Möglichkeit sich Ihr Lieblingsessen einfach liefern zu lassen, ohne aus dem Haus gehen zu müssen. Außerdem unterstützen Sie somit auch die Gastro vor möglichen Insolvenzen. Wir haben für Sie einige Restaurants in Bamberg aufgelistet.

Lido Eis Cafe

Lust auf ein Spaghetti-Eis? Das Eiscafé Lido in der Kesslerstraße 14 liefert nun Ihr Eis zu Ihnen nach Hause und versüßt Ihnen dort den Alltag. Bestellen können Sie ab einem Wert von 20 Euro ab 18 Uhr, unter der Telefonnummer: 0951 23518.

Burgerheart

Nun bietet auch der Burger Laden mit den ausgefallenen Burgern in der Langen Straße 38-40 Abholdienste (täglich von 17- 21 Uhr) an. Sowie einen Lieferservice ab einem Bestellwert von 15 Euro. Sie sind telefonisch unter der Nummer: 0951 91728060 zu erreichen.

Brauerei und Gaststätte Greifenklau

Auch der Biergarten sowie Gaststätte und Brauerei Greifenklau muss seine Türen für 14 Tage schließen. Doch für alle Bier Freunde gibt es gute Nachrichten. Der Getränkeverkauf wird dienstags sowie freitags zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr weitergeführt.

Salino Holzofenpizza

Sie haben Hunger auf Pizza? Nun können Sie im Salino Ihre Pizza vorbestellen und abholen. Zu finden ist das Restaurant am Schillerplatz 11 in Bamberg. Sie haben täglich von 11:00 Uhr bis 14:30 Uhr und ab 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr die Möglichkeit zu bestellen. Vorbestellen können Sie unter der Telefonnummer: 0951 57980.

Asiarestaurant Cocoon

Das asiatische Restaurant Cocoon bietet ebenso einen Takeaway Dienst von 17:30 Uhr bis 21:00 an. Dazu gibt es einen 10 Prozent Rabatt. Abzuholen ist Ihr Essen an der Luitpold Straße 55. Ebenso ist eine Lieferung im Umkreis von 5 km möglich, bei einem Bestellwert von 30 Euro. Vorbestellungen werden ab 16:30 unter der 0951 302 79368 möglich sein.

Sirtaki

Lust auf griechisches Essen? Das griechische Restaurant Sirtaki in der Pödeldorfstraße 83, bietet ab sofort einen Lieferservice an. Sie sind täglich von 17:00 Uhr- 22:00 Uhr unter der Nummer: 095130900688 oder 017623377016 zu erreichen.