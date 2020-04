Bamberg vor 1 Stunde

Verschwörungstheorien

Corona-Krise: Antisemitische Hetze in Bamberg

Am Gabelmann in Bamberg taucht ein Plakat auf, das unter anderem "Coronavirus heißt Judenkapitalismus" propagiert. Laut der Antisemitismus-Stelle ist es kein Zufall, dass solche Schmähungen gerade in der Krisenzeit aufkommen. Was dahinter steckt.