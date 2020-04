Corona-Krise: Haare selber schneiden - Friseur gibt Tipps

Die Corona-Krise hat uns momentan alle im Griff. Das macht sich auch auf dem Kopf bemerkbar: Die Haare sind widerspenstig, eigenwillig und zu lang nach vier Wochen mit geschlossenen Friseur-Salons. Egal, ob sie inzwischen über die Augen reichen, oder der Ansatz schon ein gutes Stück nachgewachsen ist: Der nächste Friseur-Termin ist dringend notwendig.

Laut neuer Beschlüsse ist dies wieder ab dem 4. Mai möglich. Auch Friseurmeisterin Nadine Lixl darf in knapp zwei Wochen die Türen zu ihrem Salon in Burgebrach öffnen. Bereits jetzt sei ihr Terminkalender übervoll. "Meine Kunden sind über die Öffnung in zwei Wochen sehr erleichtert. Aber natürlich müssen gewisse Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden."