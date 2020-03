Hirschaid vor 45 Minuten

Quarantäne

Ärger um Corona-Fall in Bamberg: "Wie in einem schlechten Film"

Ein Oberfranke wendet sich an die Gesundheitsbehörden, weil er befürchtet, sich mit dem Virus angesteckt zu haben. Was dann folgt, macht den 45-Jährigen fast sprachlos. Eine Quarantäne-Posse in mehreren Akten.