Bosch-Werkleiter Martin Schultz klingt erleichtert am Telefon. Einer der rund 7000 Mitarbeiter in Bamberg trägt das Corona-Virus in sich. Das wurde Anfang der Woche bestätigt. Dennoch geht die Arbeit in Oberfrankens größtem Industriebetrieb weiter ihren Gang. "Es ist zum Glück unproblematisch, weil...