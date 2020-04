Corona-Bühne: Virtuelle Ausstellung von Elisabeth Kraus

Sie können Elisabeth Kraus mit einer Spende auf folgendes Konto unterstützen:

"Es ist ein Moment der absoluten Schwebe", fasst die 1992 in Bamberg geborene Künstlerin Elisabeth Kraus zusammen. Seit drei Jahren arbeitet sie freiberuflich und stellt ihre Werke international aus. "Doch "Covid-19 stellt alles auf Null": Alle anstehenden Ausstellungen und Festivals wurden abgesagt, der Nebenjob in einer Schule auf Eis gelegt. Die Folgen: "Ein finanzielles Loch und keinerlei Perspektive, wohin es mit den künstlerischen Arbeiten gehen soll."

Doch nach dem "ersten Schock" und dem Beantragen aller verfügbaren Hilfen konzentriert sich Kraus aufs Malen. "Die Momente, in denen ich an die frische Luft gehe, nutze ich, um mit Abstand von meinen Mitmenschen Skizzen zu machen, um sie dann in meinem kleinen WG-Zimmer auf die Leinwand zu bringen." Denn ihr Atelier in Leipzig kann sie nicht mehr aufsuchen. Daraus sind die hier dargestellten Bilder entstanden.

Kraus vermisse es sehr, zu Ausstellungen und Konzerten zu gehen und hofft, "dass aus dem nahezu kulturellen Stillstand eine neue Wertschätzung gegenüber KünstlerInnen aller Disziplinen entstehen wird."

Elisabeth Kraus, geboren 1992 in Bamberg, ist seit 2017 freiberuflich als international ausstellende Künstlerin tätig. Im April 2018 wurde sie mit dem Stadt- und Landkreis Stipendium Bamberg ausgezeichnet. Der Fokus in ihrer Arbeit liegt auf der transkulturellen Zusammenarbeit, Diversität und Perspektivenwechsel. "Verwirrung und Faszination gegenüber den verschieden gelebten Welten sind geladene Katapulte, die ich nutze, um meine Werke als Schnittstellen sprechen zu lassen", sagt Kraus. Zu ihren Partnern gehörten das Goethe Institut Beirut, NGO "Haven for Artist" und diverse Künstler*innen in der arabischen LGBTQ-Szene. 2019 bespielte sie in der Ausstellung "finale" zusammen mit Klangkunst Duo "Hauptmeier/Recker" das Kesselhaus in Bamberg. Derzeit lebt und arbeitet sie in Leipzig.