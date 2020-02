Comedy-Queen: Carolin Kebekus kommt nach Bamberg

Fans lieben die urkomischen Geschichten aus dem Leben von Carolin Kebekus. Am 27. März 2020 bringt sie einige davon mit in die Bamberger Brose Arena. "PussyNation" heißt das aktuelle Programm der Comedy-Queen. Auf ihre üblich spitzzüngige Weise gibt sie darin nicht nur irrwitzige Alltagsbetrachtungen zum Besten, sondern formuliert auch unmissverständliche Botschaften an Engstirnige und Hirnlose.

Jetzt Tickets sichern

Mit ihrer Vorgänger-Show "AlphaPussy" begeisterte die Komödiantin insgesamt rund 300.000 Menschen. Seit September letzten Jahres ist sie mit "PussyNation" deutschlandweit auf Tour. Andernorts waren bereits zahlreiche Abende ausverkauft. Für die Brose Arena sind noch Bestplätze verfügbar.

Jetzt Tickets für Carolin Kebekus sichern