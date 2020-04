Claudia Frieser liest aus "Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder"

Seit 16 Jahren schreibt Claudia Frieser historische Romane für Kinder. Auf diese Kunstform kam sie durch ihr Archäologiestudium an der Uni Bamberg. Mittlerweile gehören Friesers Bücher zur Lektüre an vielen Schulen.

"Die meisten Autorinnen erzielen einen großen Teil ihres Einkommens durch Lesungen und nicht durch den Verkauf der Bücher", beschreibt Frieser die schwierige Situation in der Corona-Krise. Normalerweise liest sie in Schulen in ganz Deutschland aus ihren Romanen. "Die momentane Situation hat jedoch dazu geführt, dass inzwischen sämtliche Lesungen für dieses Schuljahr abgesagt worden sind und auch keine neuen geplant werden."

Für die Corona-Bühne liest sie aus dem ersten Band der Oskarreihe "Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder" - eine spannende Zeitreise ins mittelalterliche Nürnberg.

Sie können die Künstlerin durch eine Spende auf ihr Konto unterstützen:

Claudia Frieser

Sparkasse Bamberg

IBAN: DE 94 7705 0000 0578 7184 21

BIC: BYLADEM1SKB