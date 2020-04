Chapeau Claque lässt die "Katze mit Hut" auftreten

"Die Zuschauer der ersten Generation kommen heute mit ihren eigenen Kindern zu unseren Vorstellungen, und oft genug sind auch Oma und Opa, Freunde und Bekannte mit dabei", erzählt Heidi Lehnert, die künsterlische Leiterin von Chapeau Claque. "Das freut und bestätigt uns, denn gutes Kindertheater muss auch Erwachsene begeistern."

Damit das Theater nach der Krise wieder für Kinder spielen kann, tritt es auf unserer Corona-Bühne auf und bittet um Eintrittsgeld für seine weiter unten aufgeführten Videos in Form von Spenden an: Chapeau Claque e.V.

IBAN: DE85 7705 0000 0578 4043 03

BIC: BYLADEM1SKB

Sommerstück in der Schwebe

Noch am 8. März feierte das Kindertheater die Premiere von "Der kleine Prinz" - alle weiteren Vorstellungen mussten seitdem abgesagt werden. Geplant ist nun, diese zu Beginn der neuen Spielzeit im Herbst nachzuholen. Was mit dem geplanten Sommerstück "Ronja Räubertochter" auf der Altenburg wird, lässt sich noch nicht genau sagen, da ja vollkommen offen ist, ab wann und in welcher Form wieder Aufführungen erlaubt sein werden. "Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir den 30. Geburtstag unseres Theaters im Dezember wieder richtig feiern können", sagt Lehnert.

Aktuell schickt Chapeau Claque seit Beginn der Pandemie alle zwei, drei Tage "theatrale Grüße" über seine Homepage - das sind Songs aus den Bühnenstücken, neue Trailer, Hörspiele, Videos usw. Die Aktion wurde auch bereits im Kinderprogramm des Deutschlandfunk mit einem Song aus unserem Kindermusical "Katze mit Hut" vorgestellt. Hier eine Auswahl der "theatralen Grüße" - zum Lauschen, Lachen und Mitsingen.

Song aus "Katze mit Hut": Hauptsache, man mag sich

Trailer zu "Der kleine Prinz":

Trailer zu unserem neuen theaterpädagogischen Stück "König Justus & Co." zum Thema Demokratie für 1.bis 5. Klasse:

Radiobeitrag Deutschlandfunk im Kinderprogramm "Radio Kakadu" vom Ostermontag: