Chapeau Claque gelingt Neuanfang nach dem Verkauf der Alten Seilerei

Es war ein turbulentes Jahr für Chapeau Claque. Doch mittlerweile konnte der Verkauf der Alten Seilerei, wegen der der Verein in große finanzielle Schwierigkeiten geraten war, über die Bühne gebracht werden. Ein neuer Vorstand hat sich formiert, für den Geschäftsführerin Stefanie Buld verkünden kann: "Wir stehen wieder solide da."

Der neue Vorsitzende Michael Feulner verspricht mit seinem Stellvertreter Hermann Hinterstößer nun, "etwas Neues bewegen" zu wollen. "Wir mussten das Beste draus machen, dass es die Seilerei nicht mehr gibt", sagt Feulner.

Wichtig sei nun, dass sich der Verein wieder in ruhigeren Fahrwassern bewege. Sicher bleibe auch Wehmut, was den alten Spielort angeht: "Das war schon großartig", sagt Buld. Doch nun gehe der Blick nach vorn, im Kindertheater läuft neben der "Katze mit Hut" gerade "Armstrong - die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond". Die bisherigen Vorstellungen waren meist ausverkauft. Als Auftrittsort wurden wieder die Räume in der Grafensteinstraße aktiviert: "Wir haben viel gemacht und für jetzt ist das wunderbar."

Das Kindertheater solle ein starkes Standbein bleiben, die Theaterpädagogik noch ausgebaut werden. "Der alte Vorstand hat das mit dem Verkauf wirklich gut hingekriegt und seine Mitglieder bleiben uns als Beisitzer erhalten", sagt Buld, die seit 2010 bei Chapeau Claque ist. Feulner lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt, nicht zuletzt durch das Spielmobil sei ein enger Kontakt vorhanden. Freilich sei das Auto mittlerweile in die Jahre gekommen. "Wir bräuchten dringend ein Ersatzfahrzeug", sagt Hinterstößer.

Im September 2020 wird Chapeau Claque dann 30 Jahre alt und die neue Geschäftsführerin verspricht: "Da lassen wir uns was einfallen."fö