Bamberg vor 1 Stunde

Veranstaltung

Canalissimo in Bamberg: Besucher müssen erstmals Eintritt zahlen

Besucher müssen am Kulturfest Canalissimo (25. bis 28. Juli) in Bamberg erstmals Eintritt zahlen. Das liegt laut Veranstalter an den gestiegenen Kosten für die Auflagen.