Bamberg vor 2 Stunden

Veranstaltung

Canalissimo in Bamberg: Der Veranstalter schmeißt wohl hin

Das Kulturfest am Kanal scheint an den hohen Auflagen gescheitert zu sein. Am Wochenende gab Veranstalter Tom Land an, hinschmeißen zu wollen. Auch die Besucher haderten mit dem frühzeitigen Einlass-Stopp.