Die seit Samstag vermisste 70-jährige Frau aus Buttenheim wurde am Montag (17. Februar 2020) leblos beim Kraftwerk nahe Strullendorf aufgefunden. Das teilt die Polizei Oberfranken am Montagnachmittag mit. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Seniorin, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, verließ - wie berichtet - in den Abendstunden des Samstages (15. Februar 2020) ihr Anwesen in unbekannte Richtung und konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen unter Leitung der Polizei Bamberg-Land zunächst nicht aufgefunden werden.

Traurige Gewissheit: Vermisste aus Buttenheim tot aufgefunden

Im Rahmen der fortgesetzten Suche mit mehreren Polizeibeamten, Personensuchhunden der Oberfränkischen Polizei und der Rettungshundestaffel sowie Einsatzkräften der Wasserschutzpolizei fanden die Beamten die 70-Jährige am Montagnachmittag im Bereich des Wassers beim Kraftwerk nahe Strullendorf tot auf. Beamte der Kripo Bamberg haben die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen.

Die Erstmeldung vom Wochenende

Die Polizei sucht seit Samstagabend im Landkreis Bamberg nach einer 70-Jährigen. Die Frau befindet sich in einer physischen Ausnahmesituation - die Polizei erbittet dringend Hinweise.

70-Jährige Frau aus dem Landkreis Bamberg vermisst: Seit Samstagabend, den 15.02.20, wird eine 70-Jährige aus Buttenheim vermisst. Laut Polizei verließ die Frau das Anwesen ohne Ankündigung in unbekannte Richtung. Die Vermisste befindet sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und ist auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Die bisherige Suche und weitere Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Es gibt auch keine konkreten Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Beschreibung der Vermissten - Zeugen gesucht

70 Jahre alt

ca. 1,62 m groß

schlanke Figur

braune glatte schulterlange Haare

Bekleidet mit einer schwarzen Hose, rote Schuhe, bunter Anorak in den Hauptfarben rot/schwarz gestreift

Die Polizei fragt: Wer hat die Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129 -310 oder über den Notruf 110/112.