Alle rücken zusammen für Liah - so erfolgreich war die Typisierungsaktion

Die erst ein halbes Jahr alte Liah aus Buttenheim ist an Leukämie erkrankt. Was diese Diagnose für das kleine Mädchen und ihre Familie bedeutet, das lässt sich für Außenstehende wohl nur erahnen. Im Moment geht es ihr, trotz Chemotherapie, gut, und noch braucht sie keine Stammzellenspende, doch das kann sich schnell ändern.

Deshalb hat man in Buttenheim die Interessensgemeinschaft "Liah" ins Leben gerufen. Die Schirmherrschaft haben der Buttenheimer Bürgermeister Michael Karmann (ZWdG/CSU) und der Bamberger Landrat Johann Kalb (CSU) übernommen. Gemeinsam mit dem Verein "Hilfe für Anja e.V." wurde dann in der Buttenheimer Deichselbachschule eine Typisierungsaktion für Stammzellenspender organisiert.