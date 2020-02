70-Jährige Frau aus dem Landkreis Bamberg vermisst: Seit Samstagabend, den 15.02.20, wird die 70-jährige Maria Grasser aus Buttenheim vermisst. Laut Polizei verließ die Frau das Anwesen in der Stockseestraße ohne Ankündigung in unbekannte Richtung. Die Vermisste befindet sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und ist auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Die bisherige Suche und weitere Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Es gibt auch keine konkreten Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Beschreibung der Vermissten - Zeugen gesucht

70 Jahre alt

ca. 1,62 m groß

schlanke Figur

braune glatte schulterlange Haare

Bekleidet mit einer schwarzen Hose, rote Schuhe, bunter Anorak in den Hauptfarben rot/schwarz gestreift

Die Polizei fragt: Wer hat Frau Grasser gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129 -310 oder über den Notruf 110/112.