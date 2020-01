Busticket für Führerschein: Die Stadtwerke machen es sich mit ihrem Angebot zu einfach

Dass jemand lieber aufs Auto verzichtet als auf dessen Annehmlichkeiten zu bestehen, ist vornehm. Vor allem, wenn der Schritt vielleicht Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer nimmt oder auch auf die Umwelt.

Lobenswert ist auch das Angebot der Stadt Bamberg, den Führerscheinverzicht mit einem Jahr freiem Busfahren zu belohnen. Es scheint so, als würde unser Verkehrsbetrieb Rücksicht auf die älteren Bürger und auf die Umwelt nehmen.

Allerdings: Nach einem Jahr ist Schluss mit lustigem Busfahren für die bisher etwa 30 Führerscheinrückgeber in Bamberg. Es könnte also zwei Motive geben, das Auto stehen zu lassen: die eigene Fahrtauglichkeit und das eigene Umweltbewusstsein. Das erste ist rein persönlich und muss jeder für sich entscheiden. Die Frage, ob Senioren sich noch einmal einer Prüfung unterziehen sollten, ist eine andere.