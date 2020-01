Seit Dienstagabend (7. Januar 2020) gilt der 35-jährige Henning Götze aus Burgebrach im Landkreis Bamberg (Oberfranken) als vermisst. Der Mann hatte zuletzt am späten Dienstagnachmittag Kontakt mit seiner Familie. Seitdem fehlt jede Spur von dem 35-Jährigen.

Wie die Polizei berichtet, befindet sich Henning Götze in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Mann aus dem Landkreis Bamberg ist auf ärztliche Hilfe angewiesen. Deshalb hat sich die Polizei nach ersten Suchmaßnahmen dazu entschieden, mit der Suche nach dem 35-Jährigen an die Öffentlichkeit zu gehen.

Spricht verdächtiger Mann Kinder an?

In den sozialen Medien verbreitete sich seit dem vergangenen Abend eine besorgniserregende Nachricht. Offenbar würde die Polizei nach einer männlichen Person suchen, die Kinder in verdächtiger Weise ansprechen würde. So hieß es in der Nachricht. Deshalb würden Beamte der Polizei mit einem Fahndungsfoto nach einem verdächtigen Mann suchen.

Die Polizei sucht auch nach einem Mann - allerdings nach dem vermissten Henning Götze. Und das nicht, weil der Mann Kinder ansprechen würde, sondern weil er vermutlich dringend Hilfe braucht.

Wer hat den Vermissten gesehen?

Der 35-Jährige wird folgendermaßen beschrieben: Henning Götze ist schlank, etwa 180 cm groß, wiegt etwa 73 kg und hat dunkelblonde Haare, die er zu einem Irokesenschnitt trägt. Die Seiten sind abrasiert. Über die Kleidung, die der Vermisste zuletzt trug, kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.

Hinweise auf den Verbleib des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 oder der Notrufnummer 110 entgegen.